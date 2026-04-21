Sosyal medya size geride kaldığınızı hissettiriyorsa...

Günümüzde akıllı telefonlarımızın ekranını her kaydırdığımızda, sanki tüm dünya bizden daha hızlı yol alıyormuş hissine kapılıyoruz. Instagram'ı açtığınızda karşınıza çıkan "30 yaş altı başarı listeleri", lüks tatil paylaşımları ve büyük kariyer hamleleri, bireylerde "geride kalmışlık" hissini tetikliyor. Uzmanlar, bu kıyaslama döngüsünün modern insanın en büyük psikolojik tuzaklarından biri olduğu konusunda uyarıyor. Psikoterapist John Tsilimparis, bu durumu "Kıyaslama yaparsanız umutsuzluğa düşersiniz; bu kaçınılmaz bir gerçektir" sözleriyle özetliyor. Sosyal medyanın hayatı adeta bir yarışmaya dönüştürdüğünü belirten uzmanlar, bu "hamster çarkı" etkisinden kurtulmak için bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini vurguluyor.

İşte klinik psikologlar ve deneyimli isimlerden, hayatın hızına yetişmeye çalışırken ruhsal dengesini korumak isteyenler için altın değerinde tavsiyeler:

1- Hata yapmayı sürecin bir parçası olarak görün

Başarının her zaman dümdüz ve pürüzsüz bir yol olduğunu sanıyoruz ama gerçek bu değil. Hedeflerimize yürürken ayağımız elbet takılacak; bu aksilikler aslında bizi duygusal olarak olgunlaştıran ve dayanıklılığımızı artıran asıl meseleler. Önemli olan, zorluklar karşısında pes etmek yerine, geçmişte nelerin altından kalktığınızı kendinize hatırlatıp yola devam etmektir.

2- Kendi merakınızın peşinden gidin

Sürekli başkalarıyla yarış halindeyken, kendi hayallerimizi ve bizi biz yapan ilgi alanlarımızı bir kenara itebiliyoruz. Ama başkasının çizdiği o 'ideal' yol size uygun değilse, hayat bir süre sonra çekilmez bir rutine dönüşür. Gerçekten bağ kurduğunuz ve size bir anlam ifade eden işlere odaklanırsanız, karşınıza çıkan engeller bile size engel gibi gelmez.

3- Kendinizi biraz şımartın

Hayatta nerede olduğunuza dair kaygılarınız arttığında, durup sizi gerçekten rahatlatan bir şey yapın. 'Geç kaldım' korkusuyla donup kalmaktansa, o enerjiyi stresi azaltacak küçük bir molaya çevirmek size iyi gelebilir.

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4- Kıyaslama yapmanın normal olduğunu kabullenin ama orada takılı kalmayın

Kendimizi başkalarıyla karşılaştırmak insani bir dürtü ama bu durum bizi yetersizlik hissine hapsedebilir. Başkalarının ne yaptığına bakmak yerine, kendi değerlerinize uygun hedeflere odaklanın ve bugüne kadar katettiğiniz yol için kendinize bir teşekkür edin.

5- Size enerji veren insanları takip edin

Gerek sosyal medyada gerek gerçek hayatta, birinin yaşam tarzını gördüğünüzde içinizde nasıl bir his uyandığına bakın. Eğer o kişinin paylaşımları sizi daraltmak yerine heyecanlandırıyorsa, bu sizin de benzer şeyler istediğinizin bir işaretidir. Bu tarz insanlarla vakit geçirmek size gereken itici gücü verecektir.

6- Küçük zaferlerinizi kutlamayı unutmayın

Sadece yapamadıklarımıza odaklanmak öz güvenimizi yerle bir eder. Oysa kiranızı zamanında ödemek ya da bir işi başarıyla bitirmek gibi küçük adımları bile kutlamak, azminizi onurlandırır. Kendinize hak ettiğiniz değeri verin.

7- Sürekli sonuca odaklanmak yorucudur

Hayata 'hep doğru cevabı bilmeliyim ve hemen başarmalıyım' penceresinden bakmak sizi mükemmeliyetçi ve katı biri yapar. Oysa her şeyi önceden kestiremezsiniz. Kendinize hata yapma ve süreci yaşama izni verin; iyi şeyler zaten zamanla olgunlaşarak gelir.

8- Günün sonunda mutluysanız, mesele bitmiştir

Eğer bulunduğunuz noktada mutluysanız bunun tadını çıkarın. Değilseniz de sizi o mutluluğa götürecek yeni yollar ve fırsatlar aramaya başlayın. Önemli olan o andaki tatmin duygusudur.

Referanslar

Ali Finney. "11 Things to Keep in Mind If You’re Feeling Behind in Life". Şuradan alındı: https://www.wondermind.com/article/feeling-lost/

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