Damla sakızlı susamlı kurabiye

Tarif defterimden;
Çay & kahve yanına çok yakışan damla sakızlı ve susamlı kıyır kıyır kurabiyeler...
Servis: 20 - 22 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Malzemeler:
200 ml'lik bardak ölçüsüyle;
- 2 bardak un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 5 - 6 adet nohut boyutunda damla sakızı (buzlukta beklettikten sonra havanda ezerek toz haline getirin)
- 2 yumurta sarısı
- 125 gr tereyağı, eritilmiş
- 3/4 bardak toz şeker
Üzerlerine;
- 1 yumurta akı
- Yarım bardak susam
Yapılışı:
*Fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın.
*Un, kabartma tozu, vanilya ve damla sakızını eleyerek karıştırın.
*Yumurta sarıları, eritilmiş tereyağı ve şekeri geniş bir kaba alarak el çırpıcısı ile iyice karıştırın. Unlu karışımı eklerken bir yandan yoğurmaya başlayın (orta sertlikte bir hamur oluyor).
*Hamurdan ceviz boyutundan yuvarlaklar hazırlayın, her birini önce yumurta akına, sonra susama bulayıp aralıklı olarak tepsiye sıralayın (pişince epey büyüyüp yayılıyorlar).
*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında pembeleşene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra soğuyana kadar tepside bekletin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
YORUMLAR