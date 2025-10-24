Damla sakızlı susamlı kurabiye

Tarif defterimden;

Çay & kahve yanına çok yakışan damla sakızlı ve susamlı kıyır kıyır kurabiyeler...

Servis: 20 - 22 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

2 bardak un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

5 - 6 adet nohut boyutunda damla sakızı (buzlukta beklettikten sonra havanda ezerek toz haline getirin)

2 yumurta sarısı

125 gr tereyağı, eritilmiş

3/4 bardak toz şeker

Üzerlerine;

1 yumurta akı

Yarım bardak susam

Yapılışı:

*Fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın.

*Un, kabartma tozu, vanilya ve damla sakızını eleyerek karıştırın.

*Yumurta sarıları, eritilmiş tereyağı ve şekeri geniş bir kaba alarak el çırpıcısı ile iyice karıştırın. Unlu karışımı eklerken bir yandan yoğurmaya başlayın (orta sertlikte bir hamur oluyor).

*Hamurdan ceviz boyutundan yuvarlaklar hazırlayın, her birini önce yumurta akına, sonra susama bulayıp aralıklı olarak tepsiye sıralayın (pişince epey büyüyüp yayılıyorlar).

*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında pembeleşene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra soğuyana kadar tepside bekletin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...