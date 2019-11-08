Tahıllı meyveli kinoa salatası 

Tek başına bile öğün olarak tüketebileceğiniz leziz salatada haşlanmış tahıllar ve kinoa haricinde filizlendirdiğim yeşil mercimekleri kullandım…
Servis: 6-8 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Malzemeler:
Sosu:
Yapılışı:
*Kinoayı bol suda yıkadıktan sonra tencereye alıp suyu ilave edin. Kapağı açık olarak orta ateşte kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın, ara sıra karıştırarak suyu tamamen bitene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.
*Bu süre sonunda suyu tamamen çekmiş olacaktır. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Çatal ile havalandırarak birbirinden ayırın.
*Haşlanmış nohutun kabuklarını ayıklayın.
*Yeşillikleri yıkayıp iyice kurulayarak incecik doğrayın.
*Kurutulmuş domates, kornişon ve pancar turşusunu minik küpler halinde doğrayın.
*Tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak karıştırın.
*Sos malzemelerini cam kavanoza alıp kapağını sıkıca kapatarak çalkalayın ve salatanın üzerine gezdirin.
*Portakal dilimleri ve nar taneleriyle süsleyin.
Afiyetle sevgiyle kalın…
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