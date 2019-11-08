Tahıllı meyveli kinoa salatası 

Müjgan Yurtseven'den tahıllı meyveli kinoa salatası tarifi...

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Tahıllı meyveli kinoa salatası 

Tek başına bile öğün olarak tüketebileceğiniz leziz salatada haşlanmış tahıllar ve kinoa haricinde filizlendirdiğim yeşil mercimekleri kullandım…

 

Servis: 6-8 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

 

Malzemeler:

  • 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
  • 1 su bardağı kinoa
  • 2 su bardağı su
  • Yarımşar su bardağı haşlanmış börülce fasulye, nohut, meksika fasulyesi (haşlanmış ölçü)
  • 1/2 su bardağı filizlendirilmiş yeşil mercimek veya aynı miktarda haşlanmış yeşil mercimek
  • 1/2 demet maydanoz
  • 1/2 demet nane
  • 1/2 demet dereotu
  • 8 sap taze soğan
  • 8 adet kurutulmuş domates
  • 8-10 adet kornişon turşu
  • 1 adet pancar turşusu

 

Sosu:

  • 1 limon suyu
  • 1/4 su bardağı nar ekşisi
  • 3/4 su bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tuz

 

  • 1 adet portakal, kabukları soyulup dilimlenmiş
  • 1 adet nar, ayıklanmış

 

Yapılışı:

*Kinoayı bol suda yıkadıktan sonra tencereye alıp  suyu ilave edin. Kapağı açık olarak orta ateşte kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın, ara sıra karıştırarak suyu tamamen bitene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

*Bu süre sonunda suyu tamamen çekmiş olacaktır. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Çatal ile havalandırarak birbirinden ayırın.

*Haşlanmış nohutun kabuklarını ayıklayın.

*Yeşillikleri yıkayıp iyice kurulayarak incecik doğrayın.

*Kurutulmuş domates, kornişon ve pancar turşusunu minik küpler halinde doğrayın.

*Tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak karıştırın.

*Sos malzemelerini cam kavanoza alıp kapağını sıkıca kapatarak çalkalayın ve salatanın üzerine gezdirin.

*Portakal dilimleri ve nar taneleriyle süsleyin.

 

Kinoa hakkında kısa bilgi:

  • Anavatanı Güney Amerika olan kinoa, Keçuva dilindeki kinua sözcüğünün İspanyolca söylenişinden gelmektedir.
  • Yüksek miktarda protein içeren, tahıl olmayan ama tahıl gibi kullanılan ıspanak familyasından bir bitkinin tohumları olan kinoa lif, mineral ve vitamin açısından çok zengindir. Glutensiz ve vegan beslenenlerin tercih ettiği kinoa ayrıca  az yağlı ve kolestrol içermediğinden sindirimi oldukça kolaydır.
  • 100 gramında 1 bardak süte eşdeğer kalsiyum bulunan kinoanın beyaz, siyah ve kırmızı olarak üç ayrı renkte çeşiti vardır.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

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