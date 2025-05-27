Annemin tarif defterinden;

Annemden bana, benden de kızıma geçen vazgeçilmez lezzetlerimizden biri olan cevizli, peynirli acuka. Annemin defterinde adı çemen diye geçen ama içinde çemen olmayan nefis lezzeti ister kahvaltı sofralarında, dilerseniz yemek öncesi iştah açıcı atıştırmalık olarak hazırlayabilirsiniz. Bu arada sunumda kullandığım elişi örtü annemin çeyizinden.

Servis: 6 - 8 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

200 gr sert beyaz peynir, ufalanmış

1 su bardağı ceviz içi, havanda dövülmüş

60 gr tereyağı, oda ısısında

2 diş sarımsak, ezilmiş

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

*Tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak iyice karıştırın. Cam kavanozlara aktarıp tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Kısa bir not;

*Buzdolabında 10 güne kadar saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...