Annemin tarif defterinden;
Annemden bana, benden de kızıma geçen vazgeçilmez lezzetlerimizden biri olan cevizli, peynirli acuka. Annemin defterinde adı çemen diye geçen ama içinde çemen olmayan nefis lezzeti ister kahvaltı sofralarında, dilerseniz yemek öncesi iştah açıcı atıştırmalık olarak hazırlayabilirsiniz. Bu arada sunumda kullandığım elişi örtü annemin çeyizinden.
Servis: 6 - 8 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 200 gr sert beyaz peynir, ufalanmış
- 1 su bardağı ceviz içi, havanda dövülmüş
- 60 gr tereyağı, oda ısısında
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- Yarım limonun suyu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı kuru nane
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
*Tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak iyice karıştırın. Cam kavanozlara aktarıp tüketene kadar buzdolabında saklayın.
Kısa bir not;
*Buzdolabında 10 güne kadar saklayabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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