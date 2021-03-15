Mercimekli pancarlı körpe ıspanak salatası nasıl yapılır?

Geçen hafta sonu tarladan topladığımız körpe ıspanakları pişirmeye kıyamadığımdan aşağıda tarifini verdiğim salatayı hazırladım. Üzerine avokado, mercimek, pancar, kuru kayısı, iç ay çekirdeği ve peynir ilavesiyle protein ve vitamin dengesine de dikkat ederek evdeki malzemeleri değerlendirdiğim salatayı biz çok beğendik. Ayrıca portakal kabuğu rendesi ve suyunun yeşil salatalara çok yakıştığını belirtmeliyim.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Mercimekli pancarlı körpe ıspanak salatası için malzemeler:

200 gr körpe ıspanak

1 su bardağı yeşil mercimek, haşlanmış ölçü

100 gr beyaz peynir

1 orta boy fırınlanmış pancar

2 kuru kayısı

1 avokado

1 çay bardağı iç ay çekirdeği

Sosu için;

1 portakal kabuğu, rendelenmiş

1/2 portakal suyu

1/2 limon suyu

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

Mercimekli pancarlı körpe ıspanak salatası yapılışı:

*Ispanakları ayıklayıp bol suda yıkayın, süzgece alarak sularından tamamen süzdürün ve temiz mutfak havlusu üzerine serin (sebze kurutucunuz varsa onu kullanın).

*Pancar, kayısı ve avokadoyu dilimleyin. Ispanakları salata tabağına yayın, tüm malzemeleri ıspanakların üzerine serpiştirin.

*Sos malzemelerini bir kâseye alarak çatal veya el çırpıcısı ile iyice karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...