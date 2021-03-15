Mercimekli pancarlı körpe ıspanak salatası nasıl yapılır?

Tek başına öğün olarak tüketebileceğiniz sağlıklı ve leziz salatayı tarifi: Mercimekli pancarlı körpe ıspanak salatası... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Mercimekli pancarlı körpe ıspanak salatası nasıl yapılır?
Yaşam
15 Mart 2021 Pazartesi

Geçen hafta sonu tarladan topladığımız körpe ıspanakları pişirmeye kıyamadığımdan aşağıda tarifini verdiğim salatayı hazırladım. Üzerine avokado, mercimek, pancar, kuru kayısı, iç ay çekirdeği ve peynir ilavesiyle protein ve vitamin dengesine de dikkat ederek evdeki malzemeleri değerlendirdiğim salatayı biz çok beğendik. Ayrıca portakal kabuğu rendesi ve suyunun yeşil salatalara çok yakıştığını belirtmeliyim.


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika


Mercimekli pancarlı körpe ıspanak salatası için malzemeler:

  • 200 gr körpe ıspanak

  • 1 su bardağı yeşil mercimek, haşlanmış ölçü

  • 100 gr beyaz peynir

  • 1 orta boy fırınlanmış pancar

  • 2 kuru kayısı

  • 1 avokado

  • 1 çay bardağı iç ay çekirdeği

Sosu için;

  • 1 portakal kabuğu, rendelenmiş

  • 1/2 portakal suyu

  • 1/2 limon suyu

  • 1 çay bardağı sızma zeytinyağı

Mercimekli pancarlı körpe ıspanak salatası yapılışı:

*Ispanakları ayıklayıp bol suda yıkayın, süzgece alarak sularından tamamen süzdürün ve temiz mutfak havlusu üzerine serin (sebze kurutucunuz varsa onu kullanın).


*Pancar, kayısı ve avokadoyu dilimleyin. Ispanakları salata tabağına yayın, tüm malzemeleri ıspanakların üzerine serpiştirin.


*Sos malzemelerini bir kâseye alarak çatal veya el çırpıcısı ile iyice karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.