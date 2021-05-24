Yedikule marullu barbunya fasulyesi salatası

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 + 10 dakika

Malzemeler:

1/2 kg barbunya fasulyesi, ayıklanmış ölçü

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 küçük mor havuç

1 sivri biber

1 kapya biber

1 küçük sarı dolmalık biber

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 limon suyu

Sonradan ilave edilecekler:

2 adet Yedikule marul

50 gr mikro yeşillikler

3 - 4 adet fındık turp

1/2 limon, dilimlenmiş

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

*Barbunyayı tencereye alarak üzerini dört parmak aşacak gibi su ekleyin, yumuşayana kadar haşlayın, süzgece aktarıp üzerine soğuk su gezdirin.

*Mor havuç ve biberleri yıkayıp minik küpler halinde doğrayın.

*Doğranmış mor havuçları iki yemek kaşığı zeytinyağında orta ateşte soteleyin, barbunyaları ekleyip havuçlar barbunyalara rengini bırakana kadar 2 - 3 dakika daha soteledikten sonra doğranmış biberler, baharatlar, tuz ve limon suyunu ekleyip ocağı kapatın. Soğuyana kadar kenarda bekletin.

*Marulları yıkayıp sebze kurutucusu veya temiz mutfak havlusuyla tamamen kurutun. İri parçalara ayırıp geniş bir salata tabağına yayın. Barbunyaları üzerine yerleştirin, mikro yeşillikler, doğranmış turp ve limon dilimlerini ilave edin. Üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...