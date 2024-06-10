Cevizli kalburabastı

Yerken ağızda dağılan nefis tatlı, bayram sofralarınız için ideal... Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Cevizli kalburabastı
Yaşam
Giriş: 10 Haziran 2024 11:19 Güncelleme: 14 Haziran 2024 00:22
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Müjgan Yurtseven, kalburabastı tarifi için şöyle diyor: "Bizim evde geleneksel olarak her bayram mutlaka yapılan kalburabastı büyüklerimden bana miras kalan lezzetlerimizden biri... İsmini tatlı için özel olarak elde yapılan kalburdan alan kalburabastı tatlısında kullandığım kalburu yıllar evvel sevgili halam göndermişti.."


Servis: 28 - 30 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 40 - 45 dakika


Kalburabastı için malzemeler

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;


  • 1 bardak ceviz içi

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 200 gr sadeyağ, eritilmiş

  • Yarım bardak sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 1 yumurta

  • 3,5 - 4 bardak un

  • 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

  • 3 bardak toz şeker

  • 2,5 bardak su

  • 1 dilim limon

Kalburabastı yapılışı

  • Öncelikle şerbetini hazırlayalım; Şeker ve suyu orta boy bir tencereye alın, orta ateşte şeker eriyip kaynamaya başlayınca 15 dakika pişirip limonu ekleyin, 2 - 3 dakika sonra ocağı kapatıp soğuması için kenara alın.

  • Ceviz içini pirinç tanesi gibi olacak şekilde rondodan geçirip tarçını ekleyerek karıştırın.

  • Eritilmiş sadeyağı geniş bir kaba aktarın, sıvı yağ, yoğurt, sirke ve yumurtayı ekleyip el çırpıcısı ile çırpın. Unun 3 bardağı ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ilave edin ve yoğurmaya başlayın, yumuşak bir hamur elde edene kadar kalan unu da kontrollü olarak ekleyin. Cevizi içi ve tarçını karıştırıp hamura ekleyin ve ceviz içi hamurun içinde eşit oranda dağılana kadar yoğurun.

  • Hamuru ceviz boyutunda parçalara ayırın, rulo haline getirip kalburun üzerinde şekil verin ve fırın tepsisine aralıklı olarak sıralayın.

  • 160 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri pembeleşene kadar 40 - 45 dakika pişirin, fırından çıkardıktan 1 - 2 dakika sonra soğuyan şerbeti üzerlerine gezdirin.

Kısa bir not;

Elinizde kalbur yoksa yerine rendeyle de şekil verebilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...







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