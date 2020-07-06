Avokadolu peynirli atom salata

Servis: 2 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 1 adet atom salata
- 2 - 3 çorba kaşığı sirke, salatayı yıkarken kullanmak için
- 1 avokado
- 100 gr ezine keçi beyaz peynir
- 6 adet kurutulmuş domates, ince doğranmış
- 10 sap frenk soğanı
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu
- 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen
- Yarım limon suyu
- Yarım çay bardağı elma sirkesi
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 2 çorba kaşığı nar taneleri
- 5 - 6 adet frenk soğanı çiçeği
Yapılışı:
*Atom salatayı 20 dakika kadar sirkeli suda beklettikten sonra iyice durulayıp sebze kurutucu veya temiz peçete arasında kurumalarını sağlayın.
*Salatayı iri parçalar halinde doğrayıp salata kasesine alın.
*Avokadoyu ortadan ikiye kesip ortasındaki çekirdeği çıkarıp atın. İçlerini kaşıkla oyarak salataya ekleyin. Peyniri de elinizle ufalayarak ilave edin.
*Kurutulmuş domates, kabaca doğranmış frenk soğanı, sarımsak tozu, fesleğen, limon suyu, elma sirkesi ve zeytinyağını ekleyip tüm malzemeleri karıştırın.
*Salatayı frenk soğanı çiçekleri ve nar taneleriyle süsleyerek servis kasesine aktarın.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…
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