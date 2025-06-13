Temizleyin
Birkaç ay temizlenmeyen lekeler kalıcı hale gelir, dahası bazı küçük canlılar için iştah açıcı olabilir. En iyisi yıkamak ya da kuru temizlemeye göndermektir.
Düzgün katlayın
Dikiş yerlerinden katlamazsanız birkaç ayda iyice derinleşen kırışıkları açmak için kıyafetlerinizi yıpratırsınız.
Yazlık kıyafetleri kışın giyinmenin yolları
Yazlıkları kaldırmanın bazı incelikleri var!
Pamuklu kumaşlara sarın
Plastik kutular hava aldırmaz, karton kutular böcek yapar. En iyisi kışlıkları temiz pamuklu kumaşlara, mesela pamuklu çarşaflara sarıp kaldırmaktır. Hem nefes alacakları için rutubetlenmezler. Kumaş çeşitlerini biliyor musunuz? İpuçları bu yazıda.
Tozdan uzak, rutubetsiz bir yerde saklayın
Kışlıklarınızı serin ama rutubetsiz bir yerde saklamalısınız. Aksi halde giysileriniz küflenir. Rutubetin bazı böceklerin üremesine uygun zemin hazırladığını unutmayın.
Doğru askı kullanın
Manto, kaban gibi yükte ağır giysileri paketleyip dolabınıza asmak istiyorsanız, plastik ya da tel askılara değil, kuvvetli ahşap askılara asmalısınız.
Naftalin veya lavanta
Doğru biçimde katlayıp paketleseniz, doğru yerde muhafaza etseniz de kapalı bekleyen giysilerin böceklenme riski her zaman vardır. Kışlık giysilerin arasına naftalin veya lavanta koymayı unutmayın. Naftalini dikkatli kullanmalısnız, her kumaş için uygun bir seçenek olmayabilir.