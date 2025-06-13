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Dekorasyon Önerileri

Kışlıklarınızı kaldırırken bu detaylara dikkat edin

Kışlık kıyafetlerinizi ertesi yıl da kullanabilmek istiyorsanız, onları kaldırırken bu kurallara uymalısınız.

Kışlıklarınızı kaldırırken bu detaylara dikkat edin
Giriş: 13 Haziran 2025, Cuma 17:00
Güncelleme: 13 Haziran 2026, Cumartesi 00:12

Temizleyin

Birkaç ay temizlenmeyen lekeler kalıcı hale gelir, dahası bazı küçük canlılar için iştah açıcı olabilir. En iyisi yıkamak ya da kuru temizlemeye göndermektir.

Düzgün katlayın

Dikiş yerlerinden katlamazsanız birkaç ayda iyice derinleşen kırışıkları açmak için kıyafetlerinizi yıpratırsınız.

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GİYİM

Yazlık kıyafetleri kışın giyinmenin yolları

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DEKORASYON ÖNERİLERİ

Yazlıkları kaldırmanın bazı incelikleri var!

Pamuklu kumaşlara sarın

Plastik kutular hava aldırmaz, karton kutular böcek yapar. En iyisi kışlıkları temiz pamuklu kumaşlara, mesela pamuklu çarşaflara sarıp kaldırmaktır. Hem nefes alacakları için rutubetlenmezler. Kumaş çeşitlerini biliyor musunuz? İpuçları bu yazıda.

Tozdan uzak, rutubetsiz bir yerde saklayın

Kışlıklarınızı serin ama rutubetsiz bir yerde saklamalısınız. Aksi halde giysileriniz küflenir. Rutubetin bazı böceklerin üremesine uygun zemin hazırladığını unutmayın.

Doğru askı kullanın

Manto, kaban gibi yükte ağır giysileri paketleyip dolabınıza asmak istiyorsanız, plastik ya da tel askılara değil, kuvvetli ahşap askılara asmalısınız.

Naftalin veya lavanta

Doğru biçimde katlayıp paketleseniz, doğru yerde muhafaza etseniz de kapalı bekleyen giysilerin böceklenme riski her zaman vardır. Kışlık giysilerin arasına naftalin veya lavanta koymayı unutmayın. Naftalini dikkatli kullanmalısnız, her kumaş için uygun bir seçenek olmayabilir.

Günlük işlerinizde kullanacağınız pratik bilgiler

Hamburgeri siz de böyle mi yiyorsunuz? Bu tutuş içindeki malzemelerin daha kolay dökülmesine neden olabilir.
Hamburgeri daha rahat tutmak ve içindekilerin dökülmesini engellemek için hamburgerin ters yüzünü kendinize döndürerek y...
Kulaklığınızı böyle mi takıyorsunuz? Aslında pek de yanlış sayılmaz bu yaptığınız ancak...
Daha güçlü bir ses duymak istiyorsanız kulaklığı fotoğrafta gösterildiği şekilde takmanızı tavsiye ederiz.
Tel toka asla böyle takılmaz!
Tel tokanın düz tarafı saçın üstüne gelmelidir.
Dilim pizzyaı yerken üzerindeki malzemeler dökülüyor mu?
Öyleyse pizzayı bu şekilde tutun...
Pantolonlarınızı dolapta fazla yer kaplamadan saklamak istiyorsanız bu şekilde katlayabilirsiniz.
Kalemi bu şekillerde tutuyorsanız elinizin incinmesine neden olabilirsiniz.
İşte doğru kalem tutuş şekilleri...
Ketçap sıkmak sizi biraz zorluyor mu? Belki yanlış yaptığınız bir şeyler vardır! Yanlış: Ketçabı çalkalayarak sıkmak
Doğru: Ketçabı 30 derecelik bir açı ile sıkmak
Fiyonk yapmak kimin için kolay ki?    
Doğru fiyonk yapma tekniğini fotoğrafa bakarak bulabilirsiniz.
Dolabınızdaki kıyafetleri, mağazada gördüğünüz gibi dizmek mi istiyorsunuz? Bu biraz zor bir yöntem.
En pratik katlama yöntemi... Alışması biraz güç ama alışınca işiniz çok kolaylaşacak!
İtiraf edelim hepimiz yanlış yapıyormuşuz!
Muzun doğru soyma şekli ortadan ikiye bölerek yapılıyor.
Yanlış: Patatesi bıçakla, soyacakla soymak.
Doğru: Patatesi sadece 1 dakika haşlayarak soymak.
Kulaklıklarını çantasından karışmamış bir halde çıkaran var mı?
Bu yöntem sayesinde kulaklarınız artık düğümlenmeyecek!
Yumurta soyarken bu yöntem biraz fazla zorlayabilir!
İşte yumurta soymanın pratik yolu...
İçeceğinizi soğuk hale getirmek için buzdolabına koyup 40 dakika beklemek zaman kaybı...
İyisi mi siz buz, tuz ve su karışımına içeceğinizi koyun ve sadece iki dakika bekleyin!
Narı seviyorsunuz ancak temizlemek zor mu geliyor?
Öyleyse narın ucunu kesin ve ters çevirin. Bir kaşık yardımıyla hafifçe vurun. Tane tane dökülüp kasenizi dolduran narla...
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