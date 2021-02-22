Mor patates salatası

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden renkli sofralar sevenler için bir tarif: Mor patates salatası tarifi...

Mor patates salatası
Yaşam
22 Şubat 2021 Pazartesi

Ana vatanı Güney Amerika olan mor patates, demir, potasyum, folik asit, C vitamini, B kompleksi, lif içeriği yüksek ve antioksidan açısından da çok yararlı bir besin kaynağı. Cilt sağlığından, sindirim sistemimize ve kanserden korunmamıza kadar birçok faydası var. Türkiye'de de üretilmeye başlayan yerli mor patates lezzet olarak tatlı patatese benzediğinden kek, kurabiye, ekmek ve salatası gibi birçok yerde kullanabiliriz. Taneli hardal ve turpun çok yakıştığı salatasını deneyin derim...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 40 dakika


Malzemeler:

  • 1 kg mor patates

  • 1/2 bardak zeytinyağı, 100 ml

  • 1 büyük limonun suyu

  • 8 - 9 sap taze soğan

  • 2 sap taze sarımsak

  • 1/2 demet maydanoz

  • 1 orta boy pembe turp

  • 1 dolu yemek kaşığı taneli hardal

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı maldon tuz

Mor patates salatası yapılışı:

*Patatesleri yıkayıp derin bir tencereye alın, üzerlerini dört parmak aşacak kadar su ekleyip 20 dakika kadar haşlayın (çatal batırdığınızda kolay batıyorsa pişmiş demektir). Haşlanan patateslerin kabuklarını soyup çatal ile hafifçe ezin. Sıcakken zeytinyağı ve limon suyunu ekleyerek karıştırın (patates sıcakken yağı ve limon suyunu çektiğinden lezzeti kat kat artıyor). Tamamen soğuyana kadar kenarda bekletin.


*Taze soğan, taze sarımsak ve maydanozu yıkayıp incecik doğrayın, soğan ve sarımsakların ince yeşil yapraklarından bir yemek kaşığını üzeri için ayırın. Turpu da dilediğiniz gibi doğrayıp yeşillikler, hardal, karabiber ve tuz ile birlikte patateslere ilave ederek karıştırın. Üzerini minik doğranmış turp ve kenara ayırdığınız soğan ve sarımsaklarla süsleyin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...






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