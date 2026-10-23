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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 24 Ekim 2026 Cumartesi
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Ekim Cumartesi

24 Ekim 2026 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 23 Ekim 2026, Cuma 07:31
Güncelleme: 23 Ekim 2026, Cuma 07:31
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Güneş bugün Terazi burcundan ayrılarak Akrep burcuna geçiyor ve bu gece geri hareket eden Venüs ile kavuşum yapıyor. Güneş, bugünden 22 Kasım'a kadar Akrep burcunda ilerleyecek. Akrep; derinliğin, mahremiyetin ve yoğun duyguların burcudur. Güneş bu burçtayken yüzeysellik ve sıradanlık bize yetmeyecek! Önümüzdeki haftalarda stratejik davranarak ve bazı şeyleri kendimize saklamamız gereken zamanı bilerek daha fazla başarı elde edebiliriz. Yeniden değerlendirme, geri dönüşüm, eldeki imkânları kurtarma ve dönüştürme çabalarımız başarılı olabilir. Düzenleme, araştırma, inceleme ve analiz yapma konusunda oldukça becerikliyiz. Zorluklara yöneliyor; iyileştirme, düzeltme, yönlendirme ve yönetme ihtiyacı hissediyoruz. Güneş ile geri hareket eden Venüs bu gece Akrep burcunda kavuşuyor. Bu kavuşum, Venüs retrosunun orta noktasını ve yeni bir Güneş-Venüs döngüsünün başlangıcını işaret ediyor. İlişkiler ön plana çıkıyor ve kaderimizde özel bir yeri varmış gibi hissedilebilir. Geçmişimizdeki insanlar ve yaşanmışlıklar özellikle vurgulanıyor. İlişkilerimizde ve çevremizde bir ölçüde denge kurmaya motive oluyoruz. Güneş ile Venüs bir araya geldiğinde başkalarını etkilemek, onları kendimize çekmek, anlaşmazlıkları yumuşatmak ve başkalarını memnun etmek isteriz. Bununla birlikte, yeni bir döngü başlarken duygularımızı veya ilişkilerimizi sembolik olarak karanlıkta kalmış gibi hissedebiliriz; yani ne hissettiğimizi ya da ilişkilerimizin nereye gittiğini henüz tam olarak göremeyebiliriz. Bağlantılarımızdan, ilişkilerimizden ve keyif aldığımız uğraşlardan ne istediğimizi ve neye ihtiyaç duyduğumuzu yeniden tanımlamak için uygun bir dönem.

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24 EKİM 2026 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Güneş bugün haritanda sekizinci evine geçiyor. 22 Kasım'a kadar gözlerden uzak kalan konular, özel meseleler, derin istek ve arzuların, yakın ilişkilerde paylaşım ve güç dengeleri ön plana çıkıyor. Bugün, Güneş'in haritandaki bu alanda geri harekette olan Venüs'le kavuşmasıyla birlikte, duyguların ve sevgi ilişkilerin açısından yeniden başlama hissi güçlü bir şekilde kendini gösterebilir. İlişkilerine ve bağlarına bambaşka bir gözle bakmaya başlayabilirsin, bu da sana yeni bir yol haritası oluşturma isteği verebilir. Özellikle geçmiş ilişkiler ve projelerle ilgili kişisel farkındalıklar yaşayabileceğin, önemli gerçekleri keşfedebileceğin güçlü bir dönemdesin. Geçmişte yaşadığın bir ilişki hakkında gözlerini açacak, olayları daha net görmeni sağlayacak yeni bilgiler edinebilirsin. Bu bilgiler, o ilişkiyi geride bırakmana ve içinde bir kapanış hissi oluşturmana yardımcı olabilir. Bazı şeyler hiçbir yere varmıyor ya da geriye gidiyormuş gibi görünse bile bu süreç, nerede durduğunu ve geleceğe yanında neleri taşımak istediğini netleştirmek açısından gerekli. Olaylara biraz mesafeli yaklaşmak sana iyi gelebilir. İhtiyaçlarını yeniden tanımlamak, hem maddi hem de duygusal açıdan hayattan istediklerinin peşinden gitmek için yepyeni bir yaklaşım geliştirmeni sağlayabilir. Özellikle yakın ve mahrem ilişkilerin yeni bir başlangıçtan ya da farklı bir bakış açısından fayda görebilir. Seni kısıtlayan bir bağlılığı geride bırakabilecek güce sahipsin. Bununla birlikte, Venüs retrosunun tam orta noktasında olduğumuz bu dönemde, genel olarak büyük kararlar vermeden önce bekleyip olayların nasıl gelişeceğini görmek daha doğru olabilir.

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24 EKİM 2026 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün başlayan yeni Güneş döngüsü, birebir ilişkilerini ya da hayatında denge ve olaylara farklı açılardan bakma ihtiyacını ön plana çıkarıyor. 22 Kasım'a kadar genel olarak yaşamında daha iyi bir denge kurmaya çalışacaksın. Bu dönem önemli farkındalıkların yaşanabileceği ve emeklerinin karşılığını alabileceğin bir süreç olabilir. Bugün Güneş ile geri hareket eden Venüs'ün kavuşumu, bir ilişki hakkındaki gerçek duygularına daha fazla yaklaşman için uygun bir zaman yaratıyor. Geçmişteki bir ilişkinle ilgili yeni şeyler öğrenmek gündeminde önemli bir yer tutabilir ya da ilişkilerinde nelere ihtiyaç duyduğunu daha iyi anlamaya başlayabilirsin. Bu konuları keşfettikçe hedeflerin de netleşebilir. Artık bir şeyi gerçekten görmeye hazır olduğun için daha önce fark etmediğin bir durumun farkına varabilirsin. Bu farkındalıklar sayesinde geçmişten gelen bir sorunu daha iyi anlayabilir ya da geçmişinden biriyle yeniden bağlantı kurarak olaylara farklı bir açıdan yaklaşmaya başlayabilirsin. Yeniden tanımladığın istek ve ihtiyaçlarını ya da başkalarından beklentilerini daha iyi yansıtan niyetler ve hedefler belirlemek için uygun bir dönemdesin. Bu gezegen geçişi, yeni bir başlangıç veya hayatında bir dönüm noktası yaşamak için güçlü bir enerji getiriyor. En iyi sonuçları elde etmek için aceleci hamleler yapmak yerine stratejiye ve eylem planlarına odaklan. Sonuçta, Venüs'ün geri hareket döngüsünün henüz ortasındayız.

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24 EKİM 2026 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Güneş bugün iş ve sağlık alanına geçiyor ve 22 Kasım'a kadar burada kalacak. Önümüzdeki bir ay boyunca işine, alışkanlıklarına ve sağlığına daha fazla özen, enerji ve gurur katacaksın. Güneş'in bugün geri hareket eden Venüs ile kavuşumu sayesinde, özellikle iş, sağlık ve ilişkilerle bağlantılı geçmiş sorunlar hakkında yeni şeyler öğrenebilirsin. Geçmişte yaptığın işleri, üzerinde çalıştığın projeleri ve hatta eski iş arkadaşlarını gözden geçirmek, bugün yaşadığın sorunları daha iyi anlamana yardımcı olabilir. Bu dönemde yaşanan olaylar veya edineceğin önemli farkındalıklar, bakış açını değiştirerek seni sonunda daha iyi ve gelişmiş bir yola yönlendirebilir. Geçmişte nerelerde hata yaptığını ya da yanlış şeylerin peşinden gittiğini fark etmek de bu sürecin bir parçası olabilir. Maddi dünyayla ilgili yepyeni başlangıçları muhtemelen biraz ertelemek daha doğru olacaktır. Ancak bu, duygusal açıdan yeni bir başlangıç yapamayacağın anlamına gelmiyor. Verimsiz ya da seni tatmin etmeyen alışkanlıkları ve davranış kalıplarını değiştirmeye yönelik kararlar alabilirsin. Yeni başlangıçların enerjisi ve kendine özgü bakış açın bu konuda sana yardımcı olacak. Şu anda belirleyebileceğin en uygun hedeflerden biri, günlük yaşamına ve rutinlerine daha fazla uyum, huzur ve güzellik katmak olabilir.

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24 EKİM 2026 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Güneş bugün neşe ve yaratıcılık alanındaki beşinci evine geçiyor ve 22 Kasım'a kadar burada kalacak. Bu dönem yaratıcılığına, romantik hayatına, hobilerine veya çocuklarına daha fazla odaklanmak için uygun. Kendini yaratıcı yollarla ifade ederek, sevgi dolu ilişkiler kurarak ve eğlenceye daha fazla zaman ayırarak hayatını güzelleştirmen için destekleyici bir enerji devreye giriyor. Bugün Güneş, geri hareket eden Venüs ile kavuşarak geçmişine ışık tutuyor. Bu nedenle geçmişteki romantik ilişkilerine ya da kaçırdığın fırsatlara daha fazla odaklanabilirsin. Mevcut eğlence anlayışından, hobilerinden, ilişkilerinden veya keyif aldığın şeylerden duyduğun memnuniyetsizlik, zamanla bunları iyileştirmek için seni harekete geçirebilir. Geçmişe takılıp kalmak verimli olmasa da geçmişteki tutumlarını, olayları ve duygularını gözden geçirmek şu anda son derece yararlı olabilir. Geçmişteki girişimlerin veya ilişkilerin hakkında yeni bir bakış açısı kazanarak yoluna yeni beklentiler ve yeniden tanımlanmış ihtiyaçlarla devam ediyorsun. Duygusal açıdan kendini daha iyi bir yöne doğru yeniden konumlandırıyorsun. Bu farkındalık, hayatına ve gelişen benliğine gerçekten uyan insanları, projeleri ve uğraşları seçmeni kolaylaştırıyor. Bugün ve önümüzdeki birkaç gün; özellikle yaratıcılık, hobiler, romantik ilişkiler ve arkadaşlıklar açısından hayatının önemli alanlarını yeniden değerlendirmek için oldukça elverişli. Bu alanların sana gerçekten mutluluk ve tatmin verip vermediğini sorgulayabilirsin. Geçmişteki bir aşkınla ya da arkadaşınla yeniden bağlantı kurabilir veya eski bir ilişkin hakkında yeni bir şey öğrenebilirsin.

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24 EKİM 2026 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Güneş bugün ev ve aile alanına geçiyor; böylece dikkatin özel hayatına ve evle ilgili meselelere yöneliyor. Merkür ve Venüs zaten haritandaki bu alanda bulunuyor. Bu nedenle evinde ve kendi içinde daha rahat hissetmeye odaklanabilirsin. Venüs, 13 Kasım'a kadar geri hareketini sürdürecek ve bugün Güneş ile kavuşarak bu döngünün orta noktasına ulaşıyor. Bu geri hareket döneminde senin için neyin değerli ve anlamlı olduğunu yeniden tanımlıyor, önceliklerini gözden geçiriyorsun. Özellikle aile ilişkilerini, ev yaşamını, yaşam koşullarını, projelerini veya eğitimini farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek için uygun bir zamandasın. Şimdi edineceğin farkındalıklar sayesinde ihtiyaçlarını ve değerlerini daha iyi anlayabilir, kararlarını da bunlara göre şekillendirebilirsin. Sevdiğin insanlarla yeniden bağ kurmak şu anda sana özellikle büyük bir tatmin sağlayabilir. Daha önce gizli kalmış ya da gözünden kaçmış bilgileri keşfetmek için de oldukça elverişli bir dönemdesin. Ailenle veya evinle ilgili sorunları çözmeye çalışabilir ya da koşullarını iyileştirmek için sağlam planlar yapabilirsin. Pek çok açıdan geçmişi geride bırakıyor, yeni bir başlangıca hazırlanıyorsun.

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24 EKİM 2026 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugün başlayan ve yaklaşık bir ay sürecek yeni döngüyle birlikte hareketlilik, fikirler, iletişim ve öğrenme ön plana çıkıyor. Bu süreç başkalarıyla daha sık iletişim kurmanı sağlayabilir, hayatına daha fazla etkinlik getirebilir ve seni sürekli hareket hâlinde tutabilir. Bugün kalbinle ilgili konulara güçlü bir şekilde odaklanabilirsin. Güneş'in geri hareketteki Venüs ile kavuşumu sayesinde geçmiş ilişkilerine ve beklentilerine farklı bir gözle bakmaya başlıyorsun. Bu süreçte, ilişkilerinden ve bağlantılarından artık ne istediğini ve neye ihtiyaç duyduğunu yeniden tanımlıyorsun. Geçmişte kafanı karıştıran, hatta zihninden bir türlü atamadığın bir konuya açıklık getirecek yeni bir şey öğrenebilirsin. Geçmişte yaşanan bir meseleye ışık tutan ek bilgiler ortaya çıkabilir ya da geçmişinden biriyle yeniden bağlantı kurabilirsin. Her iki durumda da kendini yeni bir başlangıç yapıyormuş gibi hissedebilirsin. Olumsuz tutumları geride bırakmaya ve bundan böyle kalbinin gerçekten arzuladığı şeylerin peşinden gitmeye karar vermek için oldukça uygun bir dönemdesin. Önemli bir projeyi yeniden ele alma ya da bir zamanlar sonuçsuz kalacağını düşündüğün bir projeye veya araştırmaya geri dönme fırsatı doğabilir. Sana daha uygun olan bir çalışma alanını, kişisel ilgi alanını ya da başka bir yaşam amacını keşfedebilirsin.

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24 EKİM 2026 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Güneş 22 Kasım'a kadar kaynaklarını temsil eden alanını aydınlatıyor. Bu dönemde hayatına yerleşmek, kendini daha rahat ve güvende hissetmek ön plana çıkıyor. Mali durumunun ve değerli eşyalarının kontrolünü eline almak için uygun bir dönemdesin; ancak aynı zamanda kendi değerini fark etmek için de harika bir süreçten geçiyorsun. Odak noktan, sağlam temeller oluşturmak ve bunları güçlendirmek. Bugün Güneş, geri hareketteki Venüs ile kavuşuyor. Bu etki sayesinde bir projeye, satın alma kararına ya da ilişkiye ikinci bir şans verebilir veya bunlara farklı bir gözle bakabilirsin. Şimdi edindiğin farkındalık, yeniden başlamana yardımcı olurken hedeflerini yeniden tanımlayabilmen için de önünü açıyor. Hayatında dağınıklığa neden olan kişisel eşyalarından veya başka bağlılıklarından kurtulmak normalden daha kolay olabilir. Bu dağınıklık gerçek anlamda fiziksel olabileceği gibi duygusal ya da zihinsel de olabilir. Arzuların belirginleşiyor ve seni şaşırtabiliyor! Biraz mesafe koymak, gerçekte neye değer verdiğini ve neye ihtiyaç duyduğunu anlamana yardımcı olabilir. Edindiğin bu yeni bilgilerle birlikte kendine yeni bir yol çiziyorsun. Bugün yüksek fiyatlı bir ürün satın almak için en uygun gün olmayabilir; ancak para meselelerine yeni ve faydalı bir bakış açısıyla yaklaşabilirsin. Dikkatini zaten sahip olduğun şeylere yönelt ve bunları nasıl yeniden değerlendirebileceğini, farklı şekillerde kullanabileceğini ya da geri dönüştürebileceğini düşün.

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24 EKİM 2026 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Güneş bugün burcunda yaklaşık bir ay sürecek yıllık yolculuğuna başlıyor. Kişisel açıdan bir zirve dönemine giriyorsun ve bu süreçte hayatının kontrolünü daha fazla elinde tuttuğunu hissedebilirsin. Güneş'in bugün geri hareketteki Venüs ile burcunda kavuşması, yeni hedefler belirlemek, niyetlerde bulunmak ve kendine yeni kararlar almak için harika bir fırsat sunuyor. Bu niyetlerin sağlığınla, harekete geçme gücünle, keyif aldığın şeylerle ve tatmin duygunla ilgili olabilir. Venüs'ün geri hareketi nedeniyle son haftalarda kendine, ilişkilerine ve yaşadığın deneyimlere farklı bir gözle bakıyorsun. Bu yeni bakış açısı, bundan sonra izleyeceğin yolu da etkiliyor. İlerledikçe ilişkilerinden ne istediğini ve neye ihtiyaç duyduğunu yeniden tanımlıyor olabilirsin. Bugün çekiciliğin, kişisel tavrın ve insanları etkileme gücün normalden çok daha belirgin. Kendini gözden geçirip geçmiş üzerine düşünürken duygusal açıdan biraz mesafeli veya uzak görünsen bile bu durum değişmiyor. Aynı zamanda geçmişe yönelik belirgin bir odaklanma var; ancak amaç geçmişe takılıp kalmak ya da sürekli orada yaşamak değil. Bunun yerine, geriye dönüp olan bitene bakarak gelecekte kendin için daha iyi seçimler yapmak istiyorsun. Senin doğal bir şekilde yansıttığın özellikler, başkalarının da arzuladığı nitelikler. Şimdi göstereceğin sabır, uzun vadede sana en güzel kazanımları getirecek.

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24 EKİM 2026 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Güneş bugün senin burcunun hemen öncesindeki burçta bir ay sürecek yolculuğuna başlıyor. Önümüzdeki haftalarda aşırı talepkâr veya rekabetçi durumlara karşı biraz geri çekilme eğiliminde olabilirsin. Bu dönem hayal kurmak, hayal gücünü kullanmak ve yakın zamanda yaşanan olayları ve gelişmeleri zihninde değerlendirmek için uygun. Bugün geri hareketteki Venüs ile Güneş, haritandaki on ikinci evde bir araya geliyor ve geçmiş, anlamlı bir şekilde aydınlanıyor. Aşk ve geçmişteki ilişki kurma biçimlerin üzerine yoğunlaşabilirsin. Elbette geçmişle yüzleşmek karmaşık olabilir; bu nedenle temkinli ilerle. Ancak eski meseleleri yeni bir bakış açısıyla değerlendirmeyi de düşün. Özel hayatınla ilgili bir konu hakkında yeni bilgiler ortaya çıkabilir. Bu bilgiler, daha iyi planlar yapmana ve geleceğe yönelik daha doğru kararlar almana yardımcı olabilir. Son dönemde öğrendiğin bazı gerçekler, hangi adımları atman gerektiğini daha net görmeni sağlayabilir. Şimdilik kesin kararlar vermek yerine yaşananları anlamaya ve sindirmeye odaklan. Geri hareketteki Venüs'ün amacı da budur ve bu sürecin hemen hemen ortasındayız. Duygusal açıdan yeni bir başlangıç yapmak için oldukça elverişli bir konumdasın. Özellikle ilişkilerinle bağlantılı işlevsiz bağlılıkları veya olumsuz tutumları geride bırakmak için harika bir dönemdesin. Bununla birlikte, hâlâ duygularını yeniden değerlendirdiğin, kendine zaman tanıdığın ve belki de bazı projelerini tekrar gözden geçirdiğin bir süreçten geçiyorsun.

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24 EKİM 2026 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Güneş bugün haritandaki on birinci evine geçiyor ve 22 Kasım'a kadar burada kalacak. Her yıl yaşanan bu bir aylık geçiş, başkalarıyla bağlantı kurma, bir grubun veya ekibin parçası olma ya da arkadaşlarınla ve seninle benzer düşüncelere sahip insanlarla vakit geçirme isteğini artırıyor. Aynı zamanda yeni fikirleri, hayalleri ve planları değerlendirmek için de uygun bir dönemdesin. Bugün geri hareketteki Venüs, haritandaki bu alanda Güneş ile kavuşuyor ve geçmişteki meselelerle ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkabilir. Özellikle eski projeler, arkadaşlıklar ve aşk ilişkileri gibi geçmişe ait konular ön plana çıkıyor. Geçmişinden biri hakkında yeni bir şey öğrenebilir veya o kişiyle yeniden iletişim kurabilirsin. Fazlalık hâline gelmiş bir hedef gibi, hayatından bazı şeyleri çıkarma ihtiyacı duyabilirsin. İdeal olan, seni ilerlemekten alıkoyan unsurları daha net görmen ve böylece kendini geliştirecek adımlar atmandır. Önümüzdeki günlerde arkadaşlıklarından ve aşk ilişkilerinden ne beklediğini, bu alanlarda nelere ihtiyaç duyduğunu daha iyi anlayacaksın. Uzun vadeli projelerine de yeni bir gözle bakmaya başlayabilirsin. Arkadaşlıklarını, grup içindeki bağlantılarını, uzun vadeli mutluluk hedeflerini ve projelerini farklı bir bakış açısıyla ele almanın zamanı geldi. Bu alanlarda değişen beklentilerin ve ihtiyaçların doğrultusunda ilerlemek için motivasyonunu yeniden kazanabilirsin.

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24 EKİM 2026 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Güneş bugün haritandaki onuncu evinde bir ay sürecek yolculuğuna başlıyor. Bu geçiş; kariyerine, itibarına, yaşam hedeflerine, bağlılıklarına ve sorumluluklarına daha fazla güç, odaklanma ve bilinçli bir şekilde yönlendirilmiş enerji getiriyor. Kontrolü eline alabileceğin bir dönemdesin. Doğal olarak liderliği üstlenebilir, hatta ilgi odağı hâline gelebilirsin. Güneş'in bugün geri hareketteki Venüs ile kavuşması, projelerini ve hedeflerini yeniden değerlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Koşullar karmaşık olsa bile ihtiyaçlarını anlamak açısından oldukça elverişli bir konumdasın. Venüs'ün geri hareketi sırasında olaylara farklı bir gözle bakıyorsun ve seni tatmin etmeyen konular normalden daha belirgin hâle geliyor. Son dönemde ortaya çıkan gerçekler, özellikle para, iş hayatı, toplum önündeki imajın ve ilişkilerinle ilgili konularda yeni bir başlangıç yapman için seni motive edebilir. Geçmişe açılan bir penceren var ve artık yanlış şeylerin peşinden nerede koştuğunu ya da seni kendinden uzaklaştıran bir yöne ne zaman saptığını daha net görebiliyorsun. Bu farkındalığa dayanarak önümüzdeki haftalarda hedeflerini ve değerlerini yeniden tanımlaman muhtemel. Artık kendine daha uygun, özüne daha sadık bir yol aramanın zamanı geldi! Bugün, Venüs'ün geri hareket döngüsünün tam ortasına işaret ediyor.

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24 EKİM 2026 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Güneş bugün ruhunu ve manevi dünyanı temsil eden dokuzuncu evine geçiyor. Önümüzdeki bir ay boyunca zihnini ve etki alanını genişletmen için seni teşvik ediyor. Artık ideallerin ve hedeflerin hayatında daha güçlü bir itici güç hâline geliyor. Olaylara yeni açılardan baktıkça hayatın daha renkli hale geliyor. Bugün Güneş, geri hareketteki Venüs ile kavuşuyor. Bu yeni bakış açısı, bazı inançlarını, ideallerini, hedeflerini ve hayallerini yeniden tanımlamana yardımcı olabilir. Geçmişteki hangi yaklaşımların veya beklentilerin seni yanlış bir yola sürüklediğini de daha net görebilirsin. Geçmişe bu yeni ışık altında baktığında, kişisel geçmişindeki bazı gizemler hakkında önemli farkındalıklar kazanabilirsin. Özellikle aşk, inançlar, eğitim, tutku duyduğun projeler ve özel ilgi alanlarınla ilgili yeni niyetler belirlemek için uygun bir dönemdesin. Sevdiğin ve en çok değer verdiğin şeylerle ilgili şu sıralar ortaya çıkan gerçekler, duygusal bir yenilenme hissi yaratabilir ve sana yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunabilir. Venüs'ün geri hareket döngüsünün yaklaşık yarısına gelmiş bulunuyoruz. Bu nedenle büyük kararlar vermeden önce biraz beklemek ve gelişmeleri gözlemlemek mantıklı olacaktır. Duyguların zaman içinde değişirken planların konusunda sabırlı olmaya çalış.

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