Deniz börülcesi salatası

Müjgan Yurtseven, deniz börülcesine çok yakışan limon dilimleri, domates, sarımsak ve renkli biberlerle leziz bir yaz salatası tarifi verdi.

Deniz börülcesi salatası
Yaşam
20 Temmuz 2020 Pazartesi

Malzemeler:

  • 2 bağ deniz börülcesi

  • 4 lt su, börülceleri haşlamak için

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 3 - 4 diş sarımsak

  • 7 - 8 adet şeker domates

  • 1/2 limon, kabuklarıyla incecik doğranmış

  • 1/2 kırmızı dolmalık biber

  • 1/2 sarı dolmalık biber

  • 1 limon suyu

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı





Yapılışı:

*Suyu büyük bir tencereye alın, kaynamaya başlayınca karbonat ve yıkanmış börülceleri ekleyin. 5 - 6 dakika haşladıktan ocağı kapatın, 15 dakika kadar tencerenin kapağı kapalı olarak sıcak suyun içinde bekletin. Daha sonra sularından süzdürerek buzlu su dolu kaba aktarın (bu işlemi pişmesini durdurmak için yapıyoruz). Tamamen soğuyan börülceleri saplarından tutarak içlerindeki kılçıklarını sıyırarak çıkartın.

*Sarımsak, domates, ve biberleri doğrayın.

*Haşlanıp ayıklanan börülceleri geniş bir kaba alın. Doğranmış sarımsak, domates, biber, limon suyu, zeytinyağı ve kabuklarıyla doğranmış limonları ilave ederek harmanlayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


Kısa bir not:

*Deniz börülcesi denize yakın yerlerde yetiştiğinden tek başına epey tuzlu oluyor, bundan dolayı salataya tuz eklemiyoruz.

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