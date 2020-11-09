Guacamole nasıl yapılır?

Et yemeklerinin yanına veya yemek öncesi atıştırmalık olarak kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Guacomelo'yu ev yapımı çıtır tortillalar ile deneyin derim.
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 2 adet olgun avokado
- 2 küçük mor soğan, minik küpler halinde doğranmış
- 8 adet şeker domates, yıkayıp minik küpler halinde doğranmış
- 1/2 demet taze kişniş, yıkayıp kurulanmış ve incecik kıyılmış
- 2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 lime veya limon suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 5 adet tortilla
Yapılışı:
*Avokadoları ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardıktan sonra kabuklarını soyun, patates ezicisi veya çatal yardımıyla kabaca ezin (püre gibi olmasın!).
*Doğranmış soğan, domates, kişniş, sarımsak, tuz ve limon suyunu ezilmiş avokadolara ekleyip karıştırın. Tüketene kadar kapalı bir kapta buzdolabında saklayın (2 - 3 gün buzdolabında saklayabilirsiniz).
Çıtır tortillalar için;
*Tortillaları minik üçgenler halinde kesin. Fırın kâğıdı serilmiş tepsiye tek sıra halinde yerleştirin. 5 dakika önceden 150 dereceye ayarlanmış fırında kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin (çok çabuk kızardığından bu süreyi aşmamaya dikkat edin!).
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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