Guacamole nasıl yapılır?

Et yemeklerinin yanına veya yemek öncesi atıştırmalık olarak kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Guacomelo'yu ev yapımı çıtır tortillalar ile deneyin derim.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

2 adet olgun avokado

2 küçük mor soğan, minik küpler halinde doğranmış

8 adet şeker domates, yıkayıp minik küpler halinde doğranmış

1/2 demet taze kişniş, yıkayıp kurulanmış ve incecik kıyılmış

2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş

1 lime veya limon suyu

1 çay kaşığı tuz

5 adet tortilla

Yapılışı:

*Avokadoları ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardıktan sonra kabuklarını soyun, patates ezicisi veya çatal yardımıyla kabaca ezin (püre gibi olmasın!).

*Doğranmış soğan, domates, kişniş, sarımsak, tuz ve limon suyunu ezilmiş avokadolara ekleyip karıştırın. Tüketene kadar kapalı bir kapta buzdolabında saklayın (2 - 3 gün buzdolabında saklayabilirsiniz).

Çıtır tortillalar için;

*Tortillaları minik üçgenler halinde kesin. Fırın kâğıdı serilmiş tepsiye tek sıra halinde yerleştirin. 5 dakika önceden 150 dereceye ayarlanmış fırında kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin (çok çabuk kızardığından bu süreyi aşmamaya dikkat edin!).

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...