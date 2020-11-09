Guacamole nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden avokado ile hazırlanan Meksika mutfağına ait nefis bir meze...

Guacamole nasıl yapılır?
Yaşam
09 Kasım 2020 Pazartesi

Et yemeklerinin yanına veya yemek öncesi atıştırmalık olarak kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Guacomelo'yu ev yapımı çıtır tortillalar ile deneyin derim.


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 2 adet olgun avokado

  • 2 küçük mor soğan, minik küpler halinde doğranmış

  • 8 adet şeker domates, yıkayıp minik küpler halinde doğranmış

  • 1/2 demet taze kişniş, yıkayıp kurulanmış ve incecik kıyılmış

  • 2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş

  • 1 lime veya limon suyu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 5 adet tortilla




Yapılışı:

*Avokadoları ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardıktan sonra kabuklarını soyun, patates ezicisi veya çatal yardımıyla kabaca ezin (püre gibi olmasın!).

*Doğranmış soğan, domates, kişniş, sarımsak, tuz ve limon suyunu ezilmiş avokadolara ekleyip karıştırın. Tüketene kadar kapalı bir kapta buzdolabında saklayın (2 - 3 gün buzdolabında saklayabilirsiniz).


Çıtır tortillalar için;

*Tortillaları minik üçgenler halinde kesin. Fırın kâğıdı serilmiş tepsiye tek sıra halinde yerleştirin. 5 dakika önceden 150 dereceye ayarlanmış fırında kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin (çok çabuk kızardığından bu süreyi aşmamaya dikkat edin!).


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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