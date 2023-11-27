Yöresel lezzet;

Kahramanmaraş ilimize ait olan sömelek köfte gayet doyurucu ve besleyici yöresel yemeklerimizden biri... Salçalı sosu ve süzme yoğurt ile şahane bir lezzet oluyor...

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

Köfte için;

2 bardak ince bulgur (çiğ köftelik)

Yarım bardak irmik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 silme tatlı kaşığı tuz

1,5 bardak sıcak su

200 gr yağsız dana kıyma

1 yumurta

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 kuru soğan, rendelenmiş

Yarım çay bardağı zeytinyağı (köftelere şekil verirken kullanmak için)

Haşlamak için;

3 lt su

1 tatlı kaşığı tuz

Salçalı sosu için;

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağı köftenin haşlama suyundan

Servis esnasında;

2 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak, ezilmiş

Yapılışı:

*Bulgur, irmik, karabiber, kimyon ve tuzu geniş bir kaba alarak üzerine sıcak suyu ekleyin ve üzerini temiz bir mutfak havlusuyla kapatın. 10 - 15 dakika dinlendirdikten sonra kıyma, yumurta, salça ve rendelenmiş soğanı ilave edip macun kıvamına gelene kadar iyice yoğurun. Köfte harcından küçük parçalar kopartın, elinizi zeytinyağına batırarak ince parmak uzunluğunda olacak gibi şekil verin (zeytinyağı ile elimize yapışmadan kolay şekil veriyoruz).

*Köfteleri haşlamak için 3 litre suyu büyük bir tencereye aktarın, açık ateşte kaynamaya başlayınca tuz ve köfteleri ekleyip yaklaşık 15 dakika haşlayın (köfteler suyun yüzeyine çıkınca pişmiş demektir).

*Köfteler haşlanırken ayrı bir ocakta zeytinyağı ve tereyağını geniş bir tavaya alın, orta ateşte eritip baharatlar, biber salçası ve köftenin suyundan 3 kepçe kadar ilave edin, haşlanan köfteleri kevgir yardımıyla salçalı sosa ekleyip karıştırın. 2 - 3 dakika sonra ocağı kapatın.

*Süzme yoğurt ve ezilmiş sarımsağı karıştırıp servis tabaklarının altına yayın, üzerine sömelek köfteleri yerleştirip sıcak olarak servis edin.

Kısa notlar;

Köfteleri akşamdan hazırlayıp streç film ile kaplayarak buzdolabında bekletebilirsiniz. Ertesi güne sadece haşlayıp sosunu hazırlamak kalır.

*Köftenin haşlama suyunu çorba yaparak değerlendirebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...