Yurtta kalmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

3 yıllık tecrübeme dayanarak üniversiteye yeni başlayacak kişilere yurt hakkında tavsiyeler vermek isterim. Yurdu tercih etme sebeplerimi, yurdun avantajlarını ve dezavantajlarını şu şekilde sıralayabilirim:

Yurtta kalmanın avantajları nelerdir?

Yemek ve temizlik

Yurtta kalırsanız yemek ve temizlik için ayıracağınız vakti dersleriniz için değerlendirebilirsiniz yani

yemek ve temizlik yapmayı sevmeyenler yurdu tercih edebilir.

Konum

Bence en önemli kriter kalacağınız yerin üniversiteye yakın olması. Üniversiteye yakın bir yerde kalırsanız işleriniz çok kolaylaşacaktır.

Sosyalleşme

Eğer arkadaş canlısı bir kişiliğe sahipseniz yurtta kalmak tam size göre olacaktır. Tanışacağınız kişiler sayesinde yeni kültürlere, vizyonlara ve bakış açılarına sahip olabilirsiniz.

Güvenlik

Yurtlar, yurt güvenlikleri ve kameralar sayesinde 7/24 korunaklı ve oldukça güvenilir bir konumdadır.

Teknik meseleler

Odanızda veya banyonuzda herhangi bir sorun yaşadığınız zaman oda numaranız ile birlikte arıza defterine şikayetinizi yazıyorsunuz ve görevliler bu durumla ilgileniyorlar.

Yurtta kalmanın dezavantajları nelerdir?

Çamaşırhane meselesi...

Şimdi yurtta kalmanın eksi yönlerden bahsedeyim. Öncelikle yurtlarda çamaşır yıkamak için

çamaşırhaneler bulunuyor ve çoğu yurtta çamaşırlarınızı yıkamak için istediğiniz tarihe önceden sıra almanız gerekiyor. Ayrıca nevresim değişim tarihleri de yurt tarafından belirleniyor. Genelde 1-2 hafta sonra değiştirebiliyorsunuz.

Yemekhane

Yemek konusuna gelirsek yurt yemekhaneleri genelde sabah ve akşam hizmet veriyor. Damak

tadınıza uymayan yemekler olduğunda mecburen dışarıdan yemek söylemek zorunda kalıyorsunuz.

Giriş çıkış saatleri

Giriş-çıkış saatleri kuralı çoğu yurtta bulunuyor. Gece belirli bir saatten sonra yurtlara girmek (2-3

defadan sonra) idare tarafından ceza almanıza sebebiyet veriyor.

Oda arkadaşı konusu…

Oda arkadaşı konusuna gelirsek de anlaşmak zor olabiliyor. Sizin yarın sabah dersiniz olabilir onun

veya onların yarın sabah dersleri olmayabilir bu nedenle geç yatabilirler. Ortak yolu bulmak adına

gece odada biri uyuyor ise diğerleri ses çıkarmamak zorunda ve ışıklar kapalı olmak zorunda. (Tabii bu tip şeyler kişiden kişiye göre değişiyor oda arkadaşınızla aranızdaki bağa bağlı yani genelleme

yapamayız) Oda içerisindeki sorumluluğu geçtim başka odada kalan kişilere de rahatsızlık vermemek adına geceleri sessiz olunmalı.

Kargo

Bir başka mesele ise kargo… Bazı yurtların gelen paketler için kargo odaları oluyor ve yurtta

olmadığınız sırada kargolarınız oraya konuluyor. Ama çoğu yurtta bu özellik maalesef mevcut değil.

Özelikle devlet yurtlarında kargonuzu siz yurtta olmadığınızda teslim alacak bir arkadaşınız yok ise

kargonuz yurda teslim edilemiyor.

Bir de küçük bir tavsiye…

Okulun ilk haftasında genelde çoğu öğrenci okula gitmiyor. Ama bence bu tercih yanlış çünkü ilk

haftayı bir alışma süreci gibi düşünmek, dersler işlenmeye başlamasa bile yeni arkadaşlıklar kurmak ve dönemin geri kalanına adapte olabilmek adına yararlı olacaktır.