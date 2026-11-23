Çocuklar büyüdükçe ev işlerine yardımcı olmaya başlayabilir. Üstelik bunun için belli bir yaşa gelmelerini beklemenize gerek yok. Küçük yaşlardan itibaren üstlendikleri basit sorumluluklar, hem özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlıyor hem de aile yaşamına katılmalarını destekliyor.

Uzmanlar da çocukların günlük sorumluluklar üstlenmesinin hem bugünleri hem de gelecekleri açısından önemli faydalar sağladığı konusunda hemfikir. Lisanslı klinik sosyal hizmet uzmanı Lisa Anderson, günlük görevlerin çocuklarda rutin ve düzen duygusu geliştirdiğini, onlara güven ve öngörülebilirlik hissi verdiğini söylüyor. Anderson’a göre sorumluluk almayı öğrenen çocuklar, ailelerinin yaşamına katkıda bulunan değerli bireyler olduklarını da fark ediyor. Bu durum, özgüvenlerini artırmaya yardımcı oluyor. Üstelik bunun bir başka avantajı daha var: Çocuklarınıza günlük sorumluluklar vermek, sizin de üzerinizdeki iş yükünü azaltıyor. Yani bu durum hem çocuklar hem de ebeveynler için kazançlı bir süreç. Peki, çocuklara yaşlarına uygun olarak hangi sorumluluklar verilebilir? Uzmanların önerileri şöyle…

Küçük yaştaki çocuklara verilebilecek sorumluluklar

Terapist Priya Rednam-Waldo’ya göre küçük çocukların sağlıklı gelişimi için düzenli rutinler ve sevgi dolu bir yetişkinle birebir zaman geçirmeleri büyük önem taşıyor. Küçük yaşlarda sorumluluk vermek çocukların problem çözme becerilerini, öz değer duygularını, meraklarını ve başardıkları işlerden duydukları gururu geliştirmektedir. İşte küçük yaştaki çocuklara verebileceğiniz bazı sorumluluklar:

1. Kendi başına giyinmek

Küçük bir çocuğa kıyafetlerini seçmeyi ve kendi başına giyinmeyi öğretmek; problem çözme, öz bakım ve kendini ifade etme becerilerini geliştiriyor. Uzmanlar, kıyafetlerin birbiriyle uyumlu olmamasının ya da çocuğun kolunu doğru şekilde giysinin koluna geçirmekte zorlanmasının önemli olmadığını söylüyor. Ona göre kendi kıyafetini seçip giyinmek, çocuğun keşfetme, öğrenme ve yeni beceriler kazanma isteğini destekliyor.

2. Yatağını toplamak

Yatağın üzerindeki örtüyü düzeltmek veya yastıkları yerleştirmek gibi basit işler, küçük çocuklar için iyi bir başlangıç olabilir. Terapist Michelle English’e göre bu görev, çocuklara kendi yaşam alanlarına ve eşyalarına özen göstermeyi öğretiyor. Elbette küçük yaştaki çocuklardan yataklarını kusursuz şekilde toplamalarını beklememek gerekiyor. Ancak bu basit adım, ilerleyen yıllarda yataklarını kendi başlarına düzenleyebilmeleri için iyi bir temel oluşturuyor.

3. Oyuncaklarını toplamak

Oyun zamanı bittikten sonra oyuncakları yerine koymayı günlük bir alışkanlık haline getirmek, küçük çocuklara verilebilecek en uygun sorumluluklardan biri. Bu görev, çocukların düzen ve temizlik kavramlarını öğrenmelerine yardımcı oluyor. Oyuncaklarını toplamayı öğrenen çocuklar, eşyalarına sahip çıkma ve kendi yaşam alanlarını düzenli tutma konusunda da sorumluluk geliştirmektedir.

4. Sofrayı kurmaya yardım etmek

Okul öncesi dönemdeki çocuklar bağımsızlık duygusu geliştirmeye başlıyor ve bazı işleri kendi başlarına yapmak istiyor. Bu dönemde çocuklara, bir yetişkinin rehberliğinde sofrayı kurmak gibi küçük sorumluluklar vermek, hem bağımsızlık isteklerini destekliyor hem de kendilerine güvenmelerini sağlıyor. Bir işi kendi başlarına tamamlamanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, aynı zamanda aile yaşamının bir parçası olduklarını hissediyor.

5. Kirli kıyafetlerini kirli sepetine koymak

Küçük çocuklar bile kirli kıyafetlerini çamaşır sepetine atmak gibi basit görevleri yerine getirebilir. Bu tür küçük sorumluluklar, çocukların kişisel sorumluluk bilinci geliştirmesine yardımcı oluyor. Bu alışkanlığı düzenli olarak sürdüren çocuklar, ev işlerinde kendilerine de görev düştüğünü öğreniyor ve ilerleyen yaşlarda daha büyük sorumluluklar üstlenmeye hazırlanıyor.

ÇOCUKLU HAYAT Çocuklara uygun ev işleri

Okul çağındaki çocuklara verilebilecek sorumluluklar

Okul çağındaki çocuklar yeni arkadaşlıklar kurmaya, ilgi alanlarını keşfetmeye ve ailelerinin dışındaki dünyayı tanımaya odaklanıyor. Bu dönemde çocuklara yaptıkları davranışların önemli olduğunu ve başkalarını da etkilediğini öğretmek gerekiyor. Okul çağındaki çocuklara verebileceğiniz sorumluluklar ise şöyle:

1. Akşam yemeği sofrasını kurmak

Okul çağına gelen çocukların çoğu, başlangıçta ebeveynlerinin yardımıyla, zamanla ise kendi başlarına yemek sofrasını kurabilir. Bu sorumluluk, çocuklara iş birliğinin ve ailece yapılan ortak etkinliklerin önemini öğretiyor. Aynı zamanda temel sofra adabını ve aile rutinlerine katkıda bulunmanın değerini anlamalarını sağlıyor.

2. Yemekten sonra kendi tabağını kaldırmak

Çocuğunuzdan yemek sonrasında tabağını kaldırmasını istemek küçük bir görev gibi görünse de aile yaşamına katkıda bulunma bilinci kazanmasını sağlıyor. Kendi bulaşıklarını kaldıran çocuklar, aile içinde kendilerinin de sorumlulukları olduğunu ve katkılarının önemli olduğunu öğreniyor. Bu alışkanlık, zamanla sorumluluk duygularının gelişmesine yardımcı oluyor.

3. Okul çantasını hazırlamak

Çocuğunuzun okul çantasını kendi başına hazırlaması, eşyalarının sorumluluğunu üstlenmesini ve onlara özen göstermesini sağlıyor. Çocuk, çantasını doğru şekilde hazırlamazsa veya bu görevi yerine getirmeyi reddederse ebeveynler bunu doğal sonuçları deneyimlemesi için bir fırsat olarak değerlendirebilir. Böylece çocuk, eşyalarını düzenli tutmanın ve günlük hazırlıklarını zamanında yapmanın önemini öğrenebilir.

4. Odasını temiz ve düzenli tutmak

Çocukların kendi odalarının düzeninden sorumlu olması, kişisel alanlarını sahiplenmelerine yardımcı oluyor. Aynı zamanda düzenli bir ortamın kendilerini daha iyi ve huzurlu hissettirebileceğini anlamalarını sağlıyor. Terapist Tammy Gold, yatağı toplamak, yerdeki kıyafetleri kaldırmak veya perdeleri açmak gibi basit görevlerin çocukların güne daha iyi başlamasına yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu alışkanlıklar yalnızca ebeveynlerin işini kolaylaştırmakla kalmıyor, çocukların kendileri için de olumlu bir yaşam alanı oluşturmalarını sağlıyor.

5. Evcil hayvanların bakımına yardımcı olmak

Okul çağındaki çocuklar evcil hayvanlarını besleme sorumluluğunu üstlenebilir. Bu görev, çocukların empati kurma ve başka canlıların ihtiyaçlarını önemseme becerilerini geliştiriyor. Evcil hayvanların düzenli olarak beslenmeye ihtiyaç duyması, çocuklara tutarlı ve güvenilir olmayı da öğretiyor. Bu sorumluk çocukların davranışlarının başka bir canlının yaşamını nasıl etkilediğini anlamalarına ve daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktadır.

Ergenlik öncesi ve ergenlik dönemindeki çocuklara verilebilecek sorumluluklar

Ergenlik öncesi ve ergenlik dönemi; fiziksel, zihinsel ve duygusal açıdan önemli değişimlerin yaşandığı bir süreç. Bu değişimler zaman zaman çocuklar için zorlayıcı olabiliyor. Düzenli sorumluluklar, açık iletişim ve net sınırlar sayesinde çocuklar bu dönemi daha sağlıklı geçirebiliyor ve yetişkinliğe daha özgüvenli adımlar atabiliyor. İşte bu yaş grubundaki çocuklara verebileceğiniz sorumluluklar:

1. Kendi çamaşırlarını yıkamak

Ergenlik öncesi ve ergenlik dönemindeki çocukların kendi çamaşırlarını yıkamaya başlaması, bağımsızlık kazanmaları açısından önemli bir adım. Bu sorumluluk; planlama yapmayı, günlük yaşam becerileri geliştirmeyi ve birden fazla aşamadan oluşan işleri tamamlamayı öğretiyor. Ancak çamaşır sorumluluğu, makineyi çalıştırmakla sona ermiyor. Çocukların temiz kıyafetlerini katlayıp dolaplarına yerleştirmeleri de gerekiyor. Aksi halde yerde biriken temiz çamaşırlar, bu görevin tamamlanmadığı anlamına geliyor.

2. Bulaşıkları yıkamak

Ergenlik öncesi ve ergenlik dönemindeki çocuklar bulaşıkları elde yıkayabilir veya bulaşık makinesini doldurup çalıştırabilir. İlk zamanlarda makineyi doğru yerleştiremeyebilir ya da tencereleri yeterince iyi temizleyemeyebilirler. Ancak bulaşık yıkamak, yetişkinlikte de ihtiyaç duyacakları temel yaşam becerilerinden biri.

3. Banyoyu temizlemek

Kimse banyo temizlemekten pek hoşlanmaz. Ancak bu görev, ergenlik dönemindeki çocuklara devredilebilecek sorumluluklardan biri. Uzmanlar banyo temizliğinin dikkat ve hijyen konusunda bilinç gerektirdiğini belirtiyor. Her ne kadar gençler bu işi yapmaktan pek hoşlanmasa da ortak kullanılan alanların temizliğini korumanın hem kendileri hem de başkaları için önemli olduğunu öğrenmelerini sağlıyor.

4. Çöpleri dışarı çıkarmak

Bu da genellikle kimsenin yapmak istemediği ev işlerinden biri. Ancak ergenlik dönemindeki çocuklar bu sorumluluğu rahatlıkla üstlenebilir. Çocuklardan kendi odalarının veya banyolarının çöpünü çıkarmalarını isteyebilirsiniz. Dilerseniz evin genel çöpünü dışarı çıkarma görevini de günlük olarak ya da aile üyeleri arasında dönüşümlü şekilde paylaşabilirsiniz.

5. Evcil hayvanların bakımını üstlenmek

Ergenlik öncesi ve ergenlik dönemindeki çocuklar, evcil hayvanların bakımında daha fazla sorumluluk alabilir. Onları beslemenin yanı sıra köpekleri gezdirmek, kedilerin kumunu değiştirmek veya evcil hayvanların tüylerini taramak gibi görevleri de üstlenebilirler. Bu tür sorumluluklar çocuklara bağlılık ve şefkat duygusu kazandırıyor. Ayrıca bir başka canlının sağlığından ve ihtiyaçlarından sorumlu olmayı öğrenmeleri, hesap verebilirlik ve sorumluluk bilincini geliştiriyor.

Zorluklara hazırlıklı olun

Çocuklara sorumluluk vermek her zaman kolay olmayabilir. Onlardan belirli işleri yapmalarını istemeniz, bu görevleri hemen yerine getirecekleri anlamına gelmiyor. Uzmanlar, bu süreçte rutinleri korumanın önemli olduğunu vurguluyor. Çocuklar sorumluluklarını yerine getirdiklerinde onları takdir etmek veya küçük ödüllerle teşvik etmek faydalı olabilir. Rutinlerinden uzaklaştıklarında ise onları nazikçe yeniden yönlendirmek gerekiyor.

Bununla birlikte, bu süreci tek başınıza yönetmek zorunda değilsiniz. Çocuğunuzun sizi dinlemekte veya yaşına uygun basit görevleri yerine getirmekte zorlandığını düşünüyorsanız bir sağlık uzmanından ya da çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

Kaynak: Wendy Wisner. "15 Responsibilities To Give Your Kids That Build Confidence—and Lighten Your Load". Şuradan alındı: https://www.parents.com/chores-your-kids-can-handle-themselves-12265239.

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