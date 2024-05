Yeniden kullanılabilir şişenizi ne sıklıkta yıkamalısınız?

Kahve mataraları, su şişeleri yani yeniden kullanılabilir şişeler, sahip olunması gereken sağlıklı yaşam ürünü haline geldi. Tek kullanımlık şişelere daha çevreci bir alternatif sunuyorlar, sürekli hidrasyon sağlıyorlar ve hatta kıyafetinize aksesuar olabiliyorlar. Ancak bu kapların bir dezavantajı da var: Mikropları ve kirli birikintileri barındırabilirler.

Penn State Üniversitesi'nde uzman olan Martin Bucknavage'e göre, bu eşyaların yıkasını ihmal etmek şişenizde mikropların birikme riskini artırıyor. Herhangi bir şişe temiz değilse ve o şişede nem varsa, bu her zaman bakteri ve küf gibi mikroorganizmaların büyümesine neden olur. Bakteriler ağzınızda ve çevrede bulunur, bu yüzden şişenize yol alacaklardır.

Mikrop dolu bir şişe sadece iğrenç değil, potansiyel bir sağlık tehlikesi de olabilir. Rutgers Üniversitesi'nde gıda bilimi profesörü olan Donald Schaffner: "Kirli bir şişenin size patojenik bir şey bulaştırma şansı oldukça düşük" açıklamasında bulundu. Bu, şu soruyu gündeme getiriyor: Su şişenizi kirden arındırmanın en iyi yolu nedir?

Su şişenizi ne sıklıkta temizlemelisiniz?

Uzmanlar, su şişenizi düzenli olarak yıkamanın önemli olduğunu kabul ediyor, ancak bu işlemin günlük mü yoksa birkaç günde bir mi yapılacağı birkaç faktöre bağlıdır. Eğer şişenizi günlük kullanıyorsanız, uzmanlar haftalık veya birkaç günde bir yıkamanın “makul” bir zaman aralığı olacağını söylüyor. Ancak, şişenin nasıl saklandığı ve ne tür bir malzemeden yapıldığı bu hesaplamayı değiştirebilir. Eğer şişe bir sırt çantası veya çantada duruyorsa ve ağzınıza götürdüğünüz kısım diğer şeylere temas ediyorsa, tüm gün yanınızda duran bir şişeye göre daha hızlı kirlenebilir.

Ayrıca plastik malzemeler, paslanmaz çelik ya da camdan daha fazla mikroorganizmaya elverişlidir. Çünkü plastik daha pürüzlü bir yapıya sahiptir. Bu da bakterilerin yerleşebileceği daha fazla oyuk anlamına gelmektedir. Plastik ayrıca kokuları da emebilir. Uzmanlar, şişenizi kullandığınız her günün sonunda temizlemenizi öneriyor. Gerçekten iyi hijyen standartlarını korumak için, günlük iyi bir temizlik en iyisidir.

Eğer şişenizi su dışında başka bir şeyle doldurursanız, bu temizliği her kullanımdan sonra yapmayı düşünmelisiniz. Kahve ya da şekerli içecekler, bakterilerin daha kolay çoğalmasına ve daha az ölçüde de olsa küf oluşumuna neden olabilir. Şişelerinizi yıkamaya zamanınız veya enerjiniz yok ise, şişenin ağızlık kısmını yıkamayı diğer parçalara göre öncelikli vermelisiniz.

Su şişenizi yıkamanın en iyi yöntemi

Uzmanlar, bulaşık makinesinin, şişe bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğu sürece, şişeyi temizlemenin en etkili yolu olduğunu söylüyor. Ayrıca, bulaşık makinesinin iç kısmı tamamen temizleyebilmesi için şişenin ağzının yeterince geniş olduğundan emin olun.

El yıkama da iyi bir şekilde işe yarayabilir, ancak sadece durulamadan daha fazlası olmalıdır. Sabun ve şişe fırçaları gibi ovma araçları kullanmalısınız. Ve bakterilerin takılmayı sevdiği küçük oyuk ve yarıklara, örneğin şişenin kapağına ulaşmak için, diş fırçası kullanmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca alabileceğiniz pipet temizleme fırçaları da başka bir yararlı araçtır.

Ayrıca şişenizi arada sırada kaynar su, beyaz sirke ve su ya da seyreltilmiş klor çözeltisi kullanarak dezenfekte etmenin de faydalı olur. Ancak sadece su için kullanıyorsanız ve günlük olarak yıkıyorsanız bu mikropları temilemek için yeterli olmayabilir. Yıkamanın sonunda, şişenin içindeki tüm suyun çıkması için, şişenizinnhava alarak kurumasını sağladığınızdan emin olun.

Su şişenizi daha sık yıkamanız gerektiğinin işaretleri

Kötü bir koku veya kalıntı birikmesi, şişenizi temizlemenin vaktinin geldiğini göstermektedir. Koyu lekeler, küfün varlığını işaret edebilir ve gri-siyahımsı (veya muhtemelen açık pembe) kaygan kalıntı, mikroorganizmalar tarafından salgılanan bir madde olan biyofilm olduğunu gösterir.

Eğer düzenli olarak şişenizi temizliyorsanız ancak kaybolmayan lekeler fark ediyorsanız, bu lekeler muhtemelen yüzeyi renklendiren küf pigmentleridir. Size zarar verme ihtimali düşüktür. Ancak eğer sizi rahatsız ediyorsa, gidip yeni bir şişe alın.

Su şişenizi düzenli olarak yıkamazsanız ne olur?

Su şişesi temizliğini atlamak, şişenizin kirli görünmesine veya suyun tadının kötüleşmesine neden olabilir, ancak muhtemelen bu yüzden hasta olmazsınız. "Su şişeleri, insanların hastalanmasından endişe ettiğim şeyler listesinde büyük bir yer kaplamıyor," dedi Schaffner. Bunun nedeni, ağzınızdan veya dış ortamdan gelen çoğu bakterinin zararsız olmasıdır. Ve şişeniz bir hastalık yapan organizmayla temas etse bile - örneğin, bir kesme tahtasının yanında duruyorsa ve "her yere tavuk suyu sıçrıyorsa" - yine de hastalığa neden olup olmayacağı birçok faktöre bağlıdır, bunlar arasında aldığı hücre sayısı ve bağışıklık sisteminizin gücü yer alır.

Çoğu insanın toksik küf kimyasallarını (mikotoksinler) hastalığa neden olacak kadar yutması veya soluması da olası değildir. O noktada, şişe o kadar küflü ve kokulu olur ki, zaten ondan içmek istemezsiniz. Tabii ki, hastalık riski asla sıfır değildir ve bir bakteriyel enfeksiyon kusma, ishal ve diğer gastrointestinal semptomlara neden olabilir. Küf solumasına bir tepki verirseniz, bu "gözler, burun, sinüsler ve akciğerlerde" tahriş olarak ortaya çıkabilir. Küf alerjisi veya astımı olan kişiler, öksürük, tıkanıklık ve nefes darlığı gibi bu durumlarla ilişkili semptomlar yaşayabilirler. Hastalığı önlemeye yardımcı olmak ve kötü durumu azaltmak için yıkamanın anahtar olduğu açıktır.

