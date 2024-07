Dermaplaning nedir ve nasıl yapılır?

Dermaplaning, son yıllarda popülerliği artan bir cilt bakım yöntemidir. Yüzeysel cilt tabakasını ve ince tüyleri temizleyerek cilde pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazandıran bu yöntem, profesyonel ellerde ve steril koşullarda uygulandığında, cilt bakım rutinine önemli bir katkı sağlar. Ancak, cilt tipinize uygun olup olmadığını belirlemek ve olası yan etkileri en aza indirmek için mutlaka bir uzmana danışın.

Dermaplaning nedir?

Dermaplaning, özel bir bıçak yardımıyla cildin üst tabakasındaki ölü deri hücrelerini ve ince tüyleri (vellus tüyleri) temizleme işlemidir. Bu yöntem, cildin daha genç, pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlar. Ayrıca, cilt bakım ürünlerinin daha etkili bir şekilde emilmesine ve makyajın daha düzgün bir şekilde uygulanmasına yardımcı olur.

Dermaplaning tıraş ile aynı şey midir?

Dermaplaning, tıraştan birkaç önemli yönden farklıdır. Birincisi, kullanılan alet açısından. Tıraşta birden fazla bıçak ve bıçak koruyucuları kullanılırken, dermaplaning'de cerrahi bir neşter bıçağı kullanılmaktadır. Bir sapa bağlı tek bir bıçağı olan bir alet olan neşter, kesik riski olmadan yüzün etrafında manevra yapabilir. Ayrıca tıraş ıslak cilt üzerinde yapılırken, dermaplaning kuru cilt üzerinde gerçekleştirilir.

Dermaplaning genellikle dermatolog, doktor asistanı veya estetisyen gibi kalifiye bir profesyonel tarafından yapılır. Ancak evde kendi kendinize dermaplaning uygulamak için araçlar da satın alabilirsiniz. Dermatolog ve New York'taki Cornell Üniversitesi'nde Dermatoloji Klinik Yardımcı Doç. Marisa Garshick; "Profesyoneller tarafında yapılan uygulama, tahriş ve yara izi riskini azaltmaya yardımcı olurken aynı zamanda etkili sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. Evde, kendiniz bu aletleri kullanılabilir ancak aynı bakım seviyesine ulaşamayabilirsiniz. Basitçe söylemek gerekirse, bunu kendi yüzünüzde yapmak daha zor olabilir. Ayrıca kendinizi kesme, cildinizde tahrişe neden olma veya dermaplaning işlemini düzensiz yapma riskiniz vardır, bu da sonuçlarınızı etkileyebilir" açıklamasında bulundu.

Dermaplaning nasıl uygulanır?

Dermaplaning işlemi, genellikle eğitimli bir profesyonel tarafından uygulanır. İşte dermaplaning işleminin adımları:

Cilt hazırlığı: İşlem öncesi cilt temizlenir ve kurutulur. Bu, cildin işlem için hazır hale gelmesini sağlar.

Bıçak kullanımı: Steril bir dermaplaning bıçağı, cilt yüzeyine yaklaşık 45 derecelik bir açıyla tutulur ve nazikçe cilt üzerinde kaydırılır. Bu işlem, ölü deri hücrelerini ve ince tüyleri temizler.

Nemlendirme: İşlem sonrası cilt yatıştırıcı bir serum veya nemlendirici ile tedavi edilir. Bu, cildin işlemden sonra rahatlamasını ve yenilenmesini sağlar.

Dermaplaning'in faydaları nelerdir?

Yumuşak ve pürüzsüz cilt sağlar

Cildinizin üst kısmındaki ölü, kuru cilt hücrelerini temizlemek, alttaki daha taze, daha yeni cilt hücrelerini ortaya çıkarır. Dermaplaning uygulamasından sonra hemen fark edeceğiniz bir şey var: O da nanılmaz derecede yumuşak bir cilt. Kısa vadede, dermaplaning anında pürüzsüzlük, yumuşaklık ve daha ışıltılı bir cilt sağlar.

Ürünlerin performansını etkiler

Cildinizin üzerinde ölü hücrelerden oluşan bir tabaka sadece donuk ve düzensiz bir cilde neden olmaz. Aynı zamanda potansiyel olarak bir tür tıkanıklık görevi görerek diğer cilt bakım ürünlerindeki (serumlar, kremler ve losyonlar gibi) aktif bileşenlerin cilde girmesini engelleyebilir. Dermaplaning, bu ölü hücreleri temizlediği için bu bariyeri ortadan kaldırır.

Bu pul pul dökülme işlemi, cilt bakım ürünlerinin daha etkili bir şekilde nüfuz etmesini sağlayarak faydalarını artırır. Bu durum, dermaplaning işleminin cilde uygulanan topikal ilaçların penetrasyonunu artırdığını ortaya koyan araştırmada vurgulanmıştır, ancak sonuçlar çalışmadaki kişiler arasında farklılık göstermiştir.

Çizgilerin ve akne izlerinin görünümüzü azaltılır

Pürüzsüz ve parlak bir cilt, birçok kişi için dermaplaning uygulamasının hızlı ve kısa vadeli sonuçları arasındadır. Uzun vadede, düzenli dermaplaning cilt dokusu ve tonunda önemli iyileşmelere yol açabilir. Ölü cilt hücrelerinin üst tabakasını sürekli olarak kaldırarak, dermaplaning hücre döngüsünü teşvik eder, bu da ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltabilir. Bu işlem akne izlerinin görünümünü de azaltmaktadır.

Dermaplaning'in yan etkileri ve riskleri nelerdir?

Her cilt bakım yönteminde olduğu gibi, dermaplaning'in de bazı yan etkileri ve riskleri olabilir:

Tahriş ve kızarıklık: İşlem sonrası ciltte hafif tahriş ve kızarıklık görülebilir. Bu genellikle kısa süreli bir etkidir ve birkaç saat içinde geçer.

Enfeksiyon riski: Steril olmayan aletlerin kullanımı enfeksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle, dermaplaning işleminin steril koşullarda yapılması önemlidir.

Cilt hassasiyeti: Hassas cilde sahip kişilerde işlem sonrası hassasiyet artabilir. Bu nedenle, işlem öncesi cilt tipi değerlendirilmelidir.

Dermaplaning'i kimler ve neden denememeli?

Dermaplaning işleminin cildin en dış tabakasını kaldıran bir tekniktir, bu nedenle geçici tahrişe ve iltihaplanmaya neden olabilir. Egzama, sedef hastalığı, şiddetli akne veya rosacea gibi cilt sorunları yaşayan kişilerin dermaplaning yaptırmadan önce bir dermatolog ile görüşmeleri önerilir. Ayrıca uçuğunuz varsa bu işlemden kaçının. Dermaplaning, aktif akne lezyonları veya uçuk gibi cilt enfeksiyonu olan bölgeler üzerinde yapılırsa enfeksiyon yayılabilir.

Ayrıca melazma, dermaplaning için bir endişe kaynağı olabilir. Dermaplaning, post-inflamatuar hiperpigmentasyona neden olabilir. Esasen, melazmayı daha da kötüleştirebilir. Altta yatan cilt sorunlarınız varsa, dermaplaningin cildiniz için uygun bir tedavi olup olmadığını veya başka tür peeling tedavileri önerip önermediklerini görmek için önce bir dermatolog ile konuşmalısınız.

Kaynak: Jessica Migala. "What Is Dermaplaning? How It Works, Benefits, Risks, and Where to Get It Done". Şuradan alındı: https://www.everydayhealth.com/healthy-skin/what-is-dermaplaning/. (24.06.2024).