Yakın gözlüğünden kurtaran göz damlası

Yakın gözlüğü kullanmaktan kurtulmak isteyenler için yeni gelişme! ABD'de bir şirket, yakın gözlüğüne gerek bırakmayan bir göz damlası geliştirdi. Göz damlası için FDA onayı çıktı.

Yakın gözlüğünden kurtaran göz damlası
Sağlık
Giriş: 13 Ağustos 2025 14:33 Güncelleme: 13 Ağustos 2025 14:36
ABONE OL

Birçok kişinin okuma gözlüklerini bırakmasına olanak sağlayabilecek yeni bir reçeteli göz damlası, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandı. ABD’li bir ilaç firması tarafından üretilen göz damlaları, presbiyopi olarak da bilinen yaşa bağlı bulanık yakın görmeyi tek seferde 10 saate kadar tedavi ediyor. Kalıcı bir çözüm olmasa da kullanıcıların okuma gözlüklerini sürekli yanlarında bulundurmaları veya her gün kontakt lens takmaları gerekmeyebilir.


Yakın gözlüğünden kurtaran göz damlası

Presbiyopi, özellikle 40 yaş üstü kişilerde görülen yaygın bir rahatsızlık. Bu kişiler, yaşla birlikte görmeleri bozulmaya başladıkça yakın mesafedeki kelimeleri okumakta zorluk çekmeye başlıyor. Genellikle okuma gözlüğü veya kontakt lens kullanmaya, kitapları, telefonları ve diğer küçük yazıları daha uzakta tutmaya, hatta daha net görebilmek için ekranlarındaki ışığı ve yazı tipini artırmaya başlama ihtiyacı hissettiriyor.


Üreticiye göre söz konusu göz damlası, gözde "iğne deliği etkisi" yaratan ve göz bebeğini tıpkı bir kamera lensi gibi daraltarak yakın mesafedeki nesneleri ve metinleri daha net bir şekilde odaklayan aseklidin adlı bir kimyasalın yardımıyla çalışıyor.


Göz damlasının zararı ve yan etkisi var mı?

Şirket, daha önce piyasaya sürülen ve gözün odaklama kaslarını etkileyerek presbiyopiyi azaltmaya yardımcı olan göz damlalarının aksine, bu damlanın "yakınlaştırma" etkisi yaratmayacağını veya uzak görüşü bulanıklaştırmayacağını öne sürüyor. Ayrıca, yeni onaylanan damlalarının siliyer kas aktivasyonu nedeniyle kaşlarda ağırlaşma gibi olumsuz yan etkilere neden olmadığı iddia ediliyor.


Bu, geliştirilen göz damlalarının hiçbir yan etkisi olmadığı anlamına gelmiyor. FDA kılavuzunda, kullanıcıların "damlatıldıktan sonra geçici olarak bulanık veya donuk görüş yaşayabileceği" belirtiliyor ve kullanıcılara, bulanık görüşle araç veya ağır makine kullanmamaları konusunda uyarıda bulunuluyor. Ayrıca, gece araç kullanırken veya düşük ışıkta başka aktivitelere katılırken dikkatli olunması gerektiği konusunda bir uyarı da yer alıyor. Söz konusu göz damlasının gözbebeğini küçültücü etki yaratması sırasında; özellikle önceden retina hastalığı olanlarda, nadir de olsa retina yırtığı ve dekolmanı vakaları görüldüğü bildirilmiş.


Klinik çalışmalar sırasında ilacı kullanan hastaların belirli bir yüzdesi göz tahrişi (%20) ve baş ağrısı (%13) yaşadığı belirtilmiş.


İlginizi çekebilir: Göz sağlığı için nelere dikkat etmek gerekir?



Kaynak: Michelle Butterfield. "No more reading glasses? New FDA-approved eye drops can fix your near vision" (2025) Şuradan alındı: https://globalnews.ca/news/11324100/vizz-eye-drops-near-vision-presbyopia/


Yüz şekline göre optik gözlük nasıl seçilir?
Yüz şekline göre optik gözlük nasıl seçilir?

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.