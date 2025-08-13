Birçok kişinin okuma gözlüklerini bırakmasına olanak sağlayabilecek yeni bir reçeteli göz damlası, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandı. ABD’li bir ilaç firması tarafından üretilen göz damlaları, presbiyopi olarak da bilinen yaşa bağlı bulanık yakın görmeyi tek seferde 10 saate kadar tedavi ediyor. Kalıcı bir çözüm olmasa da kullanıcıların okuma gözlüklerini sürekli yanlarında bulundurmaları veya her gün kontakt lens takmaları gerekmeyebilir.

Yakın gözlüğünden kurtaran göz damlası

Presbiyopi, özellikle 40 yaş üstü kişilerde görülen yaygın bir rahatsızlık. Bu kişiler, yaşla birlikte görmeleri bozulmaya başladıkça yakın mesafedeki kelimeleri okumakta zorluk çekmeye başlıyor. Genellikle okuma gözlüğü veya kontakt lens kullanmaya, kitapları, telefonları ve diğer küçük yazıları daha uzakta tutmaya, hatta daha net görebilmek için ekranlarındaki ışığı ve yazı tipini artırmaya başlama ihtiyacı hissettiriyor.

Üreticiye göre söz konusu göz damlası, gözde "iğne deliği etkisi" yaratan ve göz bebeğini tıpkı bir kamera lensi gibi daraltarak yakın mesafedeki nesneleri ve metinleri daha net bir şekilde odaklayan aseklidin adlı bir kimyasalın yardımıyla çalışıyor.

Göz damlasının zararı ve yan etkisi var mı?

Şirket, daha önce piyasaya sürülen ve gözün odaklama kaslarını etkileyerek presbiyopiyi azaltmaya yardımcı olan göz damlalarının aksine, bu damlanın "yakınlaştırma" etkisi yaratmayacağını veya uzak görüşü bulanıklaştırmayacağını öne sürüyor. Ayrıca, yeni onaylanan damlalarının siliyer kas aktivasyonu nedeniyle kaşlarda ağırlaşma gibi olumsuz yan etkilere neden olmadığı iddia ediliyor.

Bu, geliştirilen göz damlalarının hiçbir yan etkisi olmadığı anlamına gelmiyor. FDA kılavuzunda, kullanıcıların "damlatıldıktan sonra geçici olarak bulanık veya donuk görüş yaşayabileceği" belirtiliyor ve kullanıcılara, bulanık görüşle araç veya ağır makine kullanmamaları konusunda uyarıda bulunuluyor. Ayrıca, gece araç kullanırken veya düşük ışıkta başka aktivitelere katılırken dikkatli olunması gerektiği konusunda bir uyarı da yer alıyor. Söz konusu göz damlasının gözbebeğini küçültücü etki yaratması sırasında; özellikle önceden retina hastalığı olanlarda, nadir de olsa retina yırtığı ve dekolmanı vakaları görüldüğü bildirilmiş.

Klinik çalışmalar sırasında ilacı kullanan hastaların belirli bir yüzdesi göz tahrişi (%20) ve baş ağrısı (%13) yaşadığı belirtilmiş.

Kaynak: Michelle Butterfield. "No more reading glasses? New FDA-approved eye drops can fix your near vision" (2025) Şuradan alındı: https://globalnews.ca/news/11324100/vizz-eye-drops-near-vision-presbyopia/