Evcil hayvanların da fobileri var!

Kimse biricik hayvan dostunun kötü duygular içerisinde olmasını istemez ancak bu bazen kaçınılmaz olabilir. Evcil hayvanınızın mutlu olmasını istediğiniz için, korkmuş hissetmeleri veya endişeli görünmeleri sizin için de üzücü olabilir, ancak arkadaşınızın bir şey tarafından tetiklendiğini gösteren uyarı işaretlerini bilmek bu sorunu çözmek için önemlidir.

Hayvanların korktuğu nasıl anlaşılır?

Evcil hayvanlar, korku duygularını çeşitli şekillerde gösterebilir. En yaygın belirtiler arasında çömelmiş bir duruş, titreme, kemerli bir sırt ve geriye doğru bastırılmış kulaklar bulunur. Evcil hayvanlar için gök gürültülü fırtınalar ve havai fişekler gibi bazı bariz kaygı uyandırıcılar olsa da, diğer tetikleyiciler daha az belirgin olabilir. Aslında, tüylü dostunuzu korkutabilecek bazı şeyler, günlük yaşamlarında karşılaştıkları nesneler, hatta sizin ve sevdiklerinizin farkında olmadan yaptıkları davranışlardır. İşte bunlardan bazıları…

1- Rutindeki değişiklikler

Evcil hayvanlar, evinize iyice yerleşmiş gibi görünseler de evdeki değişikliklere, hatta küçük değişikliklere karşı hâlâ hassastır. Kalabalık bir davet masası, bir misafir ağırlamak, tatile gitmek veya rutindeki herhangi bir değişiklik, evcil hayvanınızın stres kazanmasına neden olabilir ve bu da olumsuz davranış değişikliklerine yol açabilir. Bunu en aza indirmek için, tüylü arkadaşınızın inzivaya çekilebileceği bir yeri veya onu rahatlatmak için rahat hissedeceği bir odası olduğundan emin olmanızı önerir. Rutindeki bu değişiklikler mümkünse kademeli olmalıdır.

2- Ev eşyalarını taşımak

Belki oturma odanızın veya yatak odanızın düzeninden sıkılırsınız, bu nedenle bir kanepeyi veya bir masayı oraya taşırsınız belki de ihtiyaçlarınızı karşılamak adına yeni bir mobilya satın alırsınız. Size rahatsız edici gelmese de bu, evcil hayvanınız için korkutucu olabilir. Mobilya gibi eşyalar her taşındığında, evcil hayvanlar için stresli olabilir, bu nedenle evcil hayvanınızın uyum sağlamasına izin vermek için mümkünse bu zaman içerisinde alıştırarak yapmanız gerekir. Vantilatörler veya mutfak aletleri gibi hareketli veya gürültülü eşyaları kademeli olarak tanıtmayı deneyebilirsiniz.

3- Gürültülü aletler

İnsan kulağı bile bir mikserin sesini veya çalışan bir elektrikli süpürgenin sesini sevmez, bu nedenle bu yüksek seslerin hayvanları da rahatsız edebileceği zaten tahmin edebilirsiniz. Eviniz, evcil hayvanlarımızda korkuya neden olabilecek, görünüşte iyi huylu günlük nesnelerle dolu olabilir ve bu yüksek sesler dostunuzu alarma geçirebilir. Ayrıca, elektrik süpürgesi gibi cihazlar evcil hayvanlara garip kokabilir ve bu da korkuya sebep olabilir.

4- Haşaratlar

İnsanlar gibi, evcil hayvanlar da böcek fobileri yaşayabilir. Sineklerin ve arıların çıkardığı vızıltı sesi evcil hayvanları korkutabilir, zıplamalarına veya vücutlarını ısırmalarına neden olabilir. Tüylü arkadaşınızın geçmişte bir sinek tarafından ısırılma veya bir arı veya yaban arısı tarafından sokulma gibi bir böcek travması varsa, böceklerle karşılaştıklarında özellikle korkabilirler.

5- Yüksek sesler

Evcil hayvanınızın, onu heyecanla selamlamanıza bayıldığınızı düşünürseniz bu şaşırtıcı gelebilir ama bu ani ve yüksek sesli ünlemler aslında onları korkutabilir. Tetikleyicileri söz konusu olduğunda tüm hayvanlar farklı olsa da, bazıları yüksek sesle bağırmaktan, hatta kızgın bir ses tonundan bile hoşlanmaz. Bir maç sırasında en sevdiğiniz spor takımını desteklemeniz veya bir misafiri neşeyle evinize kabul edişiniz, bazen korkutucu olabilir.

6- Bilmediği nesneler

Evcil hayvanlar belirli nesnelere şüpheyle yaklaşabilir ve bu da korku ve endişeye yol açabilir. Örneğin, bazı kediler bir salatalık (ve diğer alışılmadık sabit nesneler) gördüklerinde havaya sıçrar ve kaçarlar. Görünüşte abartılı tepki, muhtemelen çevrelerinde alışılmadık bir nesnenin aniden ortaya çıkmasından kaynaklanır. Salatalık, kediler için yaygın bir nesne değildir; bu nedenle, tanıdık bir alanda aniden ortaya çıkması onları korkutabilir.

7- Çocuklar

Evcil hayvanların yabancılardan korkması alışılmadık bir durum olmasa da, çocukların yanında da stres ve kaygı belirtileri gösterebilirler. Bu korku hayvanın kişilik tipine bağlı olsa da çocuklar bir hayvana yaklaşırken genellikle çekingen davranışlar sergiledikleri için evcil hayvanları korkutabilirler. Bu korku veya endişe size saldırganlık olarak okunabilir. Çocuklara bir evcil hayvana nasıl güvenli bir şekilde yaklaşacaklarını öğretmek, potansiyel olarak tehlikeli etkileşimleri önlemek için önemlidir.

