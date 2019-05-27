Balık Burcu Günlük Yorumları

Balık Burcu Özellikleri

Element: Su

Nitelik: Değişken

Arketipler: Bütünleşmek, içinde kaybolmak, etkilenmek

Madeni: Teneke, kalay, polonyum, platinyum, petrol

Uygun Taşı: Akuamarin, ametist, zümrüt, zebercet, aytaşı, opal

Uygun Meslekler: Aktör, yardım kuruluşu çalışanı, ilizyonist, müzisyen, tasarımcı, medyum, ruhsal danışmanlık, dalgıçlık, din görevlisi, mimari, reklam, balıkçılık, fotoğrafçılık, sanat dalları





İşte kış dönemini kapatırken, bir yandan ısınan havalar, diğer yandan buzları çözülen akarsular içinde tatlı küçük bir balık yaşamaktaydı. Fedakar, hassas, hayal gücü geniş, merhametli yapıları ile dikkat çeken bu balık, şartları ve koşulları hemen kabul etme eğilimindeydi. Doğal kabulleniciydi o… Tüm burçların karışımı, döngülerin tamamlandığı bir yaratıcılığa sahipti… Burçlar kuşağı içinde en anlayışlı, en kabullenici ve daha yüksek bir amaca hizmet eden bir burçtu. Balık insanı , duygusal olarak kendilerini güvende hissetmek isterler. İnançları kuvvetlidir, ruhsal konuları, dini konuları araştırmayı, bilgi sahibi olmayı severler. Fikirleri, düşünceleri, zihinlerini toparlanmakta bazen zorlanabilir ve unutkan olabilirler. Şartlara göre kolayca yön değiştirebilirler. Disipline olmakta zorlanabilir ve zaman zaman tembelliğe meyillidirler. Çünkü hayatın çalışkanlık ve tembellik arasında kusursuz bir dengede var olduğunu bilirler. Bir sezidir bu ama doğru bir sezidir. Ne çok çalışarak hayatın anlamını kaybetmek, ne çok tembellik yaparak ruhu boşluğa itmek isterler… Sadece hayalgüçlerini harekete geçirecek her tür oluşum balıkların hayat macerasını daha istekli ve hevesli bir hale getirecektir. Yüzlerce balığın sizin için denizin altında harika bir uyum, müzik ve dans oluşturduğunu hayal edin…Kapalı, izole bu dünyada herşeyi daha başka, daha anlamlı ve farklı görmeye başlayacaksınız. Balık burcunu, hülyalı gözlerinden, kolay kabullenişinden ve yumuşacık hareketlerinden kolayca anlayabilirsiniz. Güneş balıkta anlayışı, sempatikliği ve sanatı öne çıkarırken, ay balıkta, duygusal anlamda bizi hayalperest yapabilir. Merkür balıkta iletişimimizde dağınıklık ve karışıklık görülebilir. Venüs balık ise, çekiciliği ve kolay kabullenişi hayatımıza sokacaktır. Mars balık, harekete geçtiğimiz konularda fedakarlıklarımızı öne çıkarırken, jüpiter balık oldukça şanslı bir yerleşim olarak karşımıza çıkacaktır. Satürn balık ise, çeşitli fobileri, korkuyu tetikleyebilir.





