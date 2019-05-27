Balık Burcu Günlük Yorumları

Dinginliği seven Balıklar sabah yoğunlaşan duygusal yükler sizi yorabilir. Yakınlarınızın sağlık hassasiyetleri gelişebilir. Güvenli alanda kalmak ve huzuru korumak faydalı olur.
Ay Balıkta ilerlerken sabah saatlerinde Merkür ile görünümde. Öğleden sonra Neptün ile kavuşuma doğru ilerliyor. Hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündeyiz. Akşam üstü Kuzey Ay Düğümü ile olumlu açı içinde; kendimizi bir amaca adama arzumuz artıyor. Gün içinde şüphe, güvensizlik, aşırı hassasiyetler söz konusu olabilir. Gün boyu olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandiralabiliriz. Oğlak burcundaki zorlu görünümden kaçmak adına gereksiz riskler alabiliriz. Günü verimli geçirmek için; program dahilinde ilerlemek faydalı olur.
Günün rengi: Mor
Astroloji yaşamımızdaki birçok şeyi etkilediği gibi aşk hayatımızı da etkiliyor. Aşk hayatında burçların birbirleriyle etkileşimleri ve uyumları nasıl? Burcunuzun ve onun burcunun aşk hayatınıza etkisi ne olur? Kendi burcunuzla onunkini karşılaştırın...
Görünüşünüzü ve sizin kendinizi nasıl gördüğünüzü etkileyen burç olan yükselen burcu doğum anınızda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Yükselen burç Ay ve yönetici gezegen ile bağlantılıdır. Yükselen burcunuz kendi burcunuz kadar önemli ve etkilidir. Peki yükselen burcunuzu nasıl öğrenirsiniz? Yükselen burç saat olarak ortalama iki saatte bir değişir. Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğduğunuz yer ile doğrudan ilgilidir. Tüm bu bilgileri biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki kutudan burcunuzu seçin ve saate göre yükseleninizi öğrenin...
Element: Su
Nitelik: Değişken
Arketipler: Bütünleşmek, içinde kaybolmak, etkilenmek
Madeni: Teneke, kalay, polonyum, platinyum, petrol
Uygun Taşı: Akuamarin, ametist, zümrüt, zebercet, aytaşı, opal
Uygun Meslekler: Aktör, yardım kuruluşu çalışanı, ilizyonist, müzisyen, tasarımcı, medyum, ruhsal danışmanlık, dalgıçlık, din görevlisi, mimari, reklam, balıkçılık, fotoğrafçılık, sanat dalları
İşte kış dönemini kapatırken, bir yandan ısınan havalar, diğer yandan buzları çözülen akarsular içinde tatlı küçük bir balık yaşamaktaydı. Fedakar, hassas, hayal gücü geniş, merhametli yapıları ile dikkat çeken bu balık, şartları ve koşulları hemen kabul etme eğilimindeydi. Doğal kabulleniciydi o… Tüm burçların karışımı, döngülerin tamamlandığı bir yaratıcılığa sahipti… Burçlar kuşağı içinde en anlayışlı, en kabullenici ve daha yüksek bir amaca hizmet eden bir burçtu. Balık insanı , duygusal olarak kendilerini güvende hissetmek isterler. İnançları kuvvetlidir, ruhsal konuları, dini konuları araştırmayı, bilgi sahibi olmayı severler. Fikirleri, düşünceleri, zihinlerini toparlanmakta bazen zorlanabilir ve unutkan olabilirler. Şartlara göre kolayca yön değiştirebilirler. Disipline olmakta zorlanabilir ve zaman zaman tembelliğe meyillidirler. Çünkü hayatın çalışkanlık ve tembellik arasında kusursuz bir dengede var olduğunu bilirler. Bir sezidir bu ama doğru bir sezidir. Ne çok çalışarak hayatın anlamını kaybetmek, ne çok tembellik yaparak ruhu boşluğa itmek isterler… Sadece hayalgüçlerini harekete geçirecek her tür oluşum balıkların hayat macerasını daha istekli ve hevesli bir hale getirecektir. Yüzlerce balığın sizin için denizin altında harika bir uyum, müzik ve dans oluşturduğunu hayal edin…Kapalı, izole bu dünyada herşeyi daha başka, daha anlamlı ve farklı görmeye başlayacaksınız. Balık burcunu, hülyalı gözlerinden, kolay kabullenişinden ve yumuşacık hareketlerinden kolayca anlayabilirsiniz. Güneş balıkta anlayışı, sempatikliği ve sanatı öne çıkarırken, ay balıkta, duygusal anlamda bizi hayalperest yapabilir. Merkür balıkta iletişimimizde dağınıklık ve karışıklık görülebilir. Venüs balık ise, çekiciliği ve kolay kabullenişi hayatımıza sokacaktır. Mars balık, harekete geçtiğimiz konularda fedakarlıklarımızı öne çıkarırken, jüpiter balık oldukça şanslı bir yerleşim olarak karşımıza çıkacaktır. Satürn balık ise, çeşitli fobileri, korkuyu tetikleyebilir.