Esenlikler. Bu hafta etkileşim olarak çok da hareketli sayılmaz. Venüs’ün Plüton ile uyumlu altmışlığı, Merkür’ün de Jüpiter ve Satürn ile uyumlu üçgen açısı var. Venüs’ün uyumlu açısı ilişkilerdeki bazı problemleri temizleyebilecek derinlikte. Eski defterler uyumlu bir şekilde açılabilir. İlişki küçük bir yenilenmeye, yeniden gözden geçirmeye gidebilir.

Merkür’ün açıları ise harika. Satürn ve Jüpiter ile üçgen yapıyor ve bu bir büyük üçgen formasyonu. Eğitim, iletişim, anlaşmalar açısından harika bir gün. Yolculuklar için de bu haftayı planlayabilirsiniz. Hem özgüvenimiz yüksek, hem vizyon genişletmek istiyoruz hem de zihnimizi çok iyi disipline edebiliyoruz.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Koç burcunda haftaya başlıyoruz. Gün çok enerjik, çok girişken. Ayrıca Mars ile Ay’ın da uyumlu etkileşimi var. Bu enerjiyi ve girişkenliği kat kat artırıyor.

Salı

Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Plüton ile sert etkileşime girecek bu gün. Her ne kadar huzurlu bir burçta olsa da Plüton işleri biraz bozuyor. Biraz krizli olabilecek bir gün. Yoğun duygular yüksek. Sorgulayıcı, kurcalayıcı bir yapıda olabiliriz.

Çarşamba Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün huzurlu diyebilirim. Merkür ile bir karşıt açı var, yanlış anlaşılmalar, yanlış ifadeler gerçekleşebilir. Duygularımızı tam anlatamadığımız bir gün olabilir. Perşembe Ay İkizler burcuna geçiyor. Sabah saatlerinde Uranüs’ün üstünden geçecek. Sürpriz gelişmelere gebe bir sabah. Fakat Oğle saatlerinde daha konuşkan, iletişimci olduğumuz bir zaman başlayacak. Ay Venüs ile uyumsuz etkileşimde. Biraz bugün de ilişkilerde yanlış anlaşılmalar olabilir. Özellikle kadınlarla iletişime dikkat. Cuma Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. İletişim trafiğimiz bugün de yüksek. Kısa yolculuklar çokça olabilir. Gün içerisinde ay’ın bir açısı yok. Cumartesi Sabah saatlerinde Ay Mars ile karşıt etkileşimde olacak. Ufak tefek kazalar, tartışmalara dikkat. Onun dışında Ay bugün de ikizler burcunda. Entelektüel faliyetler, eğitim için değerlendirilebilir. Pazar Ay Yengeç burcuna geçiyor ve gün içerisinde açı yapmıyor. Yengeç ay’ın en sevdiği burç ve sevdikleriyle, duygusal tatmin içerisinde, daha evimizde kapalı geçirebileceğimiz bir Pazar günündeyiz.

