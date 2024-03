Ay suyu nedir? Ay suyu nasıl yapılır?

Her gün burç yorumlarını ya da ay döngüsünü takip ediyor musunuz? Ay okyanusun gelgitlerini etkiliyor, peki biz insanları neden etkilemesin? Ne de olsa yüzde 60'ımız sudan oluşuyor. Ay ile yaşayan birçok ruhani gelenek var. Ayrıca Ay'ın enerjisini yakalamak için binlerce yıldır ritüeller var. Bu ritüellerden biri de Ay suyu yaratmaktır. Bazıları Ay'ın altındaki suyun, ruhsal dönüşüme giden yolda negatif enerjiyi temizleyebileceğinize inanıyor. Peki Ay suyu nedir? Ay suyu ne zaman yapılır? Ay suyu nasıl yapılır? Ay suyu hakkında bilmeniz gereken her şey... Ay'ın insanlara etkisi nedir? haberini okumak için tıklayınız...

Ay suyu nedir?

Ay suyu yeni bir moda değil. Ayurvedik tıbbın ayın pranasını (veya enerjisini) yakalamak için ay suyunda banyo yapma uygulamasıyla ortaya çıkan ritüelin geçmişi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Artık modern insanlar da, Yeniay ve Dolunay zamanlarında ayın tatlı enerjisinden kendilerine biraz çekmek için ritüel çanaklar hazırlıyorlar.

Ay suyunu yaratıcı yönümüzü geliştirmek ve modern dünyanın yoğun ritmi içinde saklı kalmış olabilecek içsel gerçekleri ortaya çıkarmak için kullanıyoruz. Kişinin olumsuz duygu kalıplarını, çiçeklerin ve doğanın iyileştirici titreşimleriyle değiştirdiği düşünülen çiçek dolu su banyoları (asusto banyoları veya limpias olarak adlandırılır) Antik Maya ritüeli arasında yer almaktadır. Benzer bir mantık, ayın sezgisel, besleyici ve yaratıcı enerjisini yakalayan Ay suyuna da uygulanabilir. Ay suyunuzu topladıktan sonra, ay banyosu gibi ritüeller için kullanabilir veya güzellik rutininize dahil edebilirsiniz.

Ay suyu ne işe yarar?

Ay suyu işe yarar çünkü bir element olarak su enerjik olarak alıcıdır. Bedeninizin bir havuzda ya da okyanusta su ile nasıl bağlantı kurduğunu düşünün. Su hareket eder, böylece tuttuğu şeyi içine alabilir. Ay suyunu, yaratıldığı anda kozmostan yayılan enerjiyi yakalayan bir tılsım gibi düşünün. Ay suyu enerjik bir sünger görevi görür ve onu yaratma ritüeline katılan tüm enerjiyi ve niyeti tutar.

Her ay suyu farklıdır ve nitelikleri, ayın evresinin yanı sıra yaratım sırasında Ay'ın hangi burçta olduğuna da bağlıdır. Dolunay, Ay'ın en parlak ve en güçlü olduğu zaman olduğundan, Dolunay zamanlarında Ay suyu toplamak en iyi zamandır. Özellikle de hızlı ve güçlü sonuçlar istiyorsanız.

Ay suyu nasıl yapılır?

Ay suyu ruhani açıdan güçlü olsa da, onu yapma süreci oldukça basittir. İhtiyacınız olan tek şey bir kase, biraz su ve birkaç niyet. Ancak deneyiminize ve Ay ile olan bağlantınıza bağlı olarak her şeyi istediğiniz kadar basit ya da karmaşık hale getirebilirsiniz.

Adım 1: Ay takvimini kontrol edin

Her şeyden önce, başka bir şey yapmadan önce, ay takvimini kontrol etmelisiniz. Şu anda Ay döngüsünün neresinde olduğumuzu not etmek ve ardından suyunuzu Ay tarafından şarj edilmek üzere ne zaman bekletmek istediğinizi belirlemek isteyeceksiniz. Ay'ın iniş ve çıkışlarını kabul etme konusunda yeniyseniz, Ay yükselip alçalırken nasıl hissettiğinizi ve hayatınızda nelerin ortaya çıktığını not ederek tam bir döngü geçirmek isteyebilirsiniz. İlahi olanla temasa geçmenin ilk adımı kalıpları fark etmektir.

Ay suyunu, Ay'ın herhangi bir zamanında yapabilmenize rağmen, yeni başlayanlar için en iyisi Dolunay ile başlamaktır. Dolunay, doruğa ulaşma ve geri bildirim alma zamanlarıdır. Bunu bir düşünün: Eski zamanlarda, her ay Dolunay'ın gökyüzünü aydınlattığı birkaç gün vardı, bu da en karanlık kış günlerinde bile geceleri daha fazla sosyal aktiviteye izin veriyordu. Dolunay zamanlarında enerji patlamasıdır yoğundur. Öte yandan Yeni Ay, gökyüzünün karanlık olduğu ve her şeyin yeni başladığı zamandır. Ne ile çalıştığımızı görmek daha zordur. Bununla birlikte, Ay suyunuzu yapmadan önce burcunuzu okuduğunuzdan ve astrologların yaklaşan Dolunay hakkında neler söylediğini kontrol ettiğinizden emin olun. İşte o zaman şişelenmeye değer bir öz olduğundan emin olmak istersiniz. Çünkü her Dolunay da aynı enerjiyi vermez.

Adım 2: Malzemelerinizi toplayın

Ay suyu yapmak için bir tarih belirledikten sonra sıra eğlenceli kısma geliyor! Malzemelerinizi toplamak. Ay suyu için ihtiyacınız olan tek şey küçük bir kap (bir şişe veya kase) ve su. Aynı zamanda karışımınıza bitkileri ya da kristalleri ekleyebilirsiniz.

Ay'ın enerjisini suya ekleyeceğiniz başka malzemelerle de eşleştirmek istersiniz. Örneğin, Aslan burcunda bir Dolunay varsa; sarı kantaron, papatya ya da nergis gibi bazı güneş bitkileri edinebilirsiniz. Aynı şekilde, Başak burcundaki Dolunay için; lavanta, tarçın ya da kekik gibi Merküryen bitkiler ekleyebilirsiniz.

Yılın her döneminde ayın enerjisini artırmak için pelin otu gibi bir ay bitkisinden de yararlanabilirsiniz. Ayrıca misk otu canlı ve berrak rüyaları destekler, sezgilerin kilidini açar ve üçüncü gözü açar. Geleneksel olarak pelin otu adet döngüsünü dengelemek için kullanılırdı. Her zaman ayın dişil enerjileriyle ilişkilendirilmiştir.

Adım 3: Niyetlerinizi belirleyin ve ay suyunuza yükleyin

Bir tarih belirledikten ve malzemelerinizi topladıktan sonra, sıra Ay suyunu yaratmaya geliyor. Ama önce niyetinizi belirlemeniz gerekiyor. Bu, rahatlama ve kendinizi Ay ile konuşmaya karar verme zamanıdır. Niyetleriniz üzerine meditasyon yapabilir veya onları evrene seslendirebilirsiniz. Ayrıca düşüncelerinizi bir günlüğe ya da bir kağıda yazabilirsiniz. Ekstra güç için suyunuz niyetleriniz ile yüklenirken bunları kasenizin ya da şişenizin altına koyabilirsiniz. Bitkiler ve kristaller isteğe bağlıdır, ancak bunları bu niyet belirleme ritüelinin bir parçası olarak eklemek isteyebilirsiniz. Birkaç mum da yakabilirsiniz.

Niyetlerinizi belirlendiğinizde, kasenizi ya d asu şişenizi gece boyunca Ay ışığının altında bırakmanız yeterlidir. Kaseyi dışarıya koyun ya da gece boyunca ay ışığını emmesi için pencerenin yanına bırakın. Sabah olduğunda suyunuzu alabilirsiniz. Eğer henüz yüklenmediğini düşünüyorsanız daha sonra kullanmak üzere başka bir kaba koyabilirsiniz.

Ay suyunun faydaları nelerdir?

Artık kendi Ay suyunuzu yaptığınıza göre, muhtemelen bunun sizin için gerçekten ne yapabileceğini merak ediyorsunuzdur. İşte Ay suyunun faydalarından bazıları:

Tezahür sihri: Ay suyunu tezahür için bir başlangıç gibi düşünün. Gerçek şu ki, evrene bir düşünce koymaya istekli olduğumuzda şeyler bize gelir. Ay suyu bu niyetleri daha da güçlü hale getirir.

Enerjik temizleme: Ay suyu tüm bedeniniz için ferahlatıcı bir duş gibidir. Sadece kaseyi yerleştirme ve niyetlerinizi belirleme eylemi bile enerjik tozların bir kısmını temizleyecektir. Ay suyunun özellikle negatif enerjiyi temizlemede gerçek bir becerisi vardır.

Ruhsal bağlantı: Ay suyu yapmak kendinizi daha topraklanmış ve hem evrene hem de dünyaya bağlı hissetmenize yardımcı olabilir. Bazen ihtiyacınız olan tek şey ritüeldir.

Geliştirilmiş yaratıcılık: Yaratıcılığınızı artırmaya ihtiyacınız varsa, Ay suyu sanatsal ateşinizi körükleyecektir. Onu yapma eylemi kendi içinde üretkendir ve yaratıcı ruhunuzu geliştirecektir.

Ay suyu nasıl kullanılır?

Bu noktada muhtemelen Ay suyunu, günlük hayatınızda nasıl kullanacağınızı merak ediyorsunuzdur. Bunu ritüel banyosunun bir parçası olarak kullanabilirsiniz. Basit bir ıslatma yerine, kendinizi Ay enerjisine tamamen kaptırmak için başınızı tamamen suyun altına sokun. Tuzlar ve auranızdaki negatif frekansları emip dönüştürmek için toprak enerjisi içeren bir şey de banyoda her zaman hoş karşılanır.

Ay banyolarının ötesinde, Ay suyunu başka ritüellerle de hayatınıza dahil edebilirsiniz. Suyu içebilir veya sunağınızda bekletebilirsiniz. Ay suyunu günlük güzellik rutininize dahil etmek de bir seçenektir, bu yüzden bir sprey şişesi işinizi görebilir. Ay suyu varken kim gül suyuna ihtiyaç duyar ki?

Ay suyu gibi ritüellerin karmaşık olması gerekmez, sadece tutarlı olmaları gerekir. Ay suyu, doğal ritimlerimizle daha fazla temasa geçmemizi sağlayan bir arınma ve topraklanma aracıdır. Asıl ilacın Ay döngüsünün kendisiyle temasa geçmek olduğunu fark edebilirsiniz. Şüpheye düştüğünüzde, konuyu basit tutun.

Kaynak: Jaime Wright. "How to Make Moon Water?" Şuradan alındı: https://www.purewow.com/wellness/how-to-make-moon-water. (03.01.2024).