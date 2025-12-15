Esenlikler. Bu hafta Güneş ve Mars Oğlak burcuna geçiyor. Oğlak etkilerini çok güçlü hissedildiği bir haftaya giriyoruz. Görev, sorumluluk, azim, kariyer ihtirası bu haftanın ve önümüzdeki ay’ın önemli bir bölümünün konularından olacak.

Ayrıca Güneş ve Venüs Satürn ile sert etkileşime girecek. Satürn Oğlak burcunun yöneticisidir ve yine görev, sorumluluk, engel, disiplin, azim ile alakalıdır. Yani bu etkiler bu hafta ikiye katlandı diyebilirim. Özellikle Güneş Satürn karesi sert bir açı olduğu için özgüveni kırıp görev ve sorumlulukları çoğaltacak gibi duruyor. Venüs Satürn karesi ise ikili ve sosyal ilişkilerde engelleri, ihtiyaçların karşılanmadığı hissini, yalnızlık hissini de beraberinde getirecek.

Bunun dışında son belirgin gezegen etkisi Güneş Neptün karesi olacak. Kare açılar da zorlayıcı açılardır ve bu açı da aslında yine bir üzüntü, yine bir melankoli, yine bir hayal kırıklığı hissi getirecektir. Biraz kendimizi feda edebileceğimiz, egomuzu ikinci plana atarak çalıştığımız bir hafta geçirebiliriz. Bu hafta biraz maalesef zor.

Günlük etkilere geçecek olursak; Pazartesi Haftanın ilk günü biraz zorlayıcı. Ay Akrep burcunda, hem rahat değil, krizli bir pozisyonda hem de Plüton ile kare açı içerisinde. Bu da kriz ve manipülasyonu ikiye katlıyor. Ama enerjimiz ve cesaretimiz de oldukça yüksek. Ay Mars ile uyumlu açıda. İlk güne biraz dikkat. Salı Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sorgulayıcı ve derin günler devam ediyor. Odağımız ve ihtirasımız çok yüksek. Ay’ın bugün belirgin bir açısı yok. Çarşamba Ay Bugün de Akrep burcunda. Bugün çok etkileşimli. Uranüs ile sert etkileşimi biraz düşündürüyor, ani, sert, isyankar bir açı olması sebebiyle. Onun dışında Jüpiter Satürn ve Neptün ile uyumlu etkileşimde. Bu etkileşim oldukça iyi. Hem özgüven, hem odak, hem disiplin, hem sezgiler ve ilham bizimle birlikte. Haftanın güzel günlerinden. Perşembe Ay Yay burcuna geçiyor. Artık iyimser ve güvenli bir moddayız. Hatta bunu biraz da abartabiliriz. Bugün iletişim trafiği, yolculuk trafiği çok yüksek çünkü Ay Merkür ile kavuşumda.

Cuma Ay Yay burcunda ilerliyor. Bu gün Ay Venüs ile kavuşumda. Oldukça güvenli, rahat, biraz abartmaya meyilli, zevklere düşkün, sosyal bir gün. İkili ilişkiler çok iyi. Ayrıca bugün Yeniay gerçekleşiyor. Cumartesi Yeniay'ın en güçlü etkilerinin hissedildiği ikinci gün. Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Mars ile kavuşum yapıyor. Bugün sorumluluk bilincimiz ve özdisiplinimiz çok güçlü. Hafta sonu da olsa yapmamız gerekenlere, sorumluluklarımıza odaklandığımız bir gün. Pazar Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün ay'ın belirgin bir açısı yok. Oğlak burcu ile ay biraz kötümser bir duyguda fakat disiplin ve sorumluluk duygusu yine yüksek. Eksik kalmış işlerimiz varsa tamamlamak için oldukça güzel bir hafta sonu. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.