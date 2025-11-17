17 - 23 Kasım 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta da oldukça hareketli. Çok fazla açısal etkileşimli olduğunu söyleyebilirim. Güneş ve Merkür neredeyse tüm Jüpiter ve sonrası gezegenleriyle açı yapıyor. Bu iki gezegen Jüpiter Satürn ve Neptün ile üçgen, Plüton ile altmışlık, Uranüs ile de karşıt açı yapıyor. Yani Uranüs dışındaki saydığım gezegenlerle uyumlu, Uranüs ile uyumsuz. Ayrıca Merkür Retro olduğu için Akrep burcuna geriliyor, Güneş de Yay burcuna geçiyor. Ve ikisi de kavuşumda sayabiliriz.

Güneş ve Merkür bir nevi bayrak devri yapıyorlar, biri Akrep’ten Yay’a diğeri de Yay’dan Akrep’e geçiyor. Bu da Yay ve Akrep konularının güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Yani iyimser ve özgüvenliyiz fakat bir o kadar da analitik, kuşkucu ve sorgulayıcıyız.

Bu iki gezegenin kavuşumu iletişim trafiğinin artması demek, bunu haftanın genelinde hissedeceğiz. Ayrıca bir de Akrep Yeniay’ı var onun da yazısını ayrıca yazacağım.

Bu iki gezegenin açılarını birlikte yorumlamak istiyorum. Güneş ve Merkür farklı konuları yönetse de ikisi de bilincimiz üzerinde çok etkili. Düşüncelerimiz, bilinçli irademiz, iletişimimiz. O yüzden Güneş ve Merkür’ün Jüpiter’e altmışlığı yine iyimser, eğitim odaklı, kendini ve vizyonunu geliştirmek isteyen, eğitmek isteyen bir noktada. Bunların Satürn’e de üçgeni var. Ki bu büyük üçgen kalıbı meydana getiriyor Jüpiter ile birlikte, bu da aslında harika bir açıdır ve bu haftayı bence yeni başlangıçlar için özel kılıyor. Satürn üçgeni de duruma büyük bir disiplin, sebat, irade ve gerçekçilik getiriyor.

Bu ikisinin bir de Neptün’e uyumu üçgen açısı var. Bu da sezgiyi, ilhamı, yaratıcılığı, empatiyi çokça yükselten bir etki. Plüton altmışlığı da yine aslında sezgisel fakat biraz daha güç elde etmeye yönelik bir sezgi. Ayrıca tutkulu, yine iradeli, derine inme gücü olan, ihtiraslı bir yapıyı da bu haftaya ekleyecek.

Uranüs Merkür ve Güneş’e sert açı yapıyor. Ve bu hafta Uranüs Neptün uyumlu açısı kesinleşiyor. Bu iki jenerasyon gezegenin açıları inanılmaz uzun sürer ki bu gezegenler çok ama çok yavaştır. Uranüs ve Neptün ün uyumlu birlikteliği bir üst akıl ve üst sezginin bir araya gelmesi gibi konuları temsil eder. Korkunç bir yaratıcılık artırıcı etkidir. Ruhsal farkındalık ve zekayı bir araya getirir. Uranüs’ün Güneş ve Merkür’e sert açısı ise bu zeka ve farklılığın biraz zorlayıcı çalışabileceği, patlayıcı ve spontan olabileceği anlamına gelir. Yani bu hafta çok sürprizli ve değişken de. Biraz kötücül isyankarlığa ve sıkılganlığa dikkat.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Terazide haftaya başlıyoruz. Jüpiter ile Ay’ın bir sert etkileşimi var. Oldukça sosyal ve ikili ilişkiler odaklı bir gün. Jüpiter günü biraz abartan ve fazla iyimser bir hale getiriyor ama her durumda özgüvenimiz yüksek.

Salı

Ay Akrep burcuna geçiyor. Bu biraz özgüveni ve rahatlığı düşüren bir etki. Ay’ın başka bir açısı yok. Yeniay formasyonuna hazırlanıyor. Yeniay yazımda bahsettiğim etkilerin yüksek olduğu bir gün.

Çarşamba

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Venüs ile kavuşumda. Her ne kadar bu iki gezegen de Akrep burcunu sevmese de Venüs ile etkileşimler her zaman tatlıdır, ilişkiler konusunu belirginleştirir her ne kadar kıskançlık ve manipülasyon konularını da gündeme getirse de.

Perşembe

Ay Akrep’teki ilerlemesine devam ediyor ve yeniay bugün gerçekleşiyor. Hemen birkaç saat sonra Ay Yay burcuna geçiyor. İyimserlik bir kez daha yükseliyor. Öğle ve akşam saatlerinde enerjimiz yüksek, dışarı aktiviteleri için kullanılabilir.

Cuma

Ay Yay burcunda devam ediyor. Bugün Çarşamba gününden çok farklı olarak gergin ve agresif Mars ile kavuşuyor. Bugün biraz tartışma, ufak tefek kazalar konusuna dikkat. Fiziksel enerjimiz yüksek, bugün de dışarı ve maceralı aktiviteler için oldukça iyi. Eğitim konuları da belirgin, bu konuda da değerlendirilebilir.

Cumartesi

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yay oldukça iyimser bir burç fakat bugün Neptün ve Satürn ile sert etkileşim var. Bu da günü melankolik ve tembel bir hale getirebilir. Her ne kadar tembel olmak istesek de biraz sorumlulukların yükü de yüksek olabilir.

Pazar

Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Ay’ın bugün belirgin bir açısı yok. Oğlak burcu görev ve sorumluluk odaklı biraz karamsar bir burçtur. Bugün uzun vadeli görevlerimiz varsa onları yerine getirmek için kullanabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya