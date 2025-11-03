3 - 9 Kasım 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Ay’ın ilk haftası çok hareketli. Haftanın başrolünde Mars var ama Haftaya Venüs Jüpiter kare açısı ile başlıyoruz. Kare açı zorlayıcı bir açıdır fakat Venüs ve Jüpiter iyicil gezegenler olduğu için bu genelde baskılı koşullardan çok abartma, fazla rahatlık, konfor, zevklerin aşırı tüketilmesi gibi konular getirecektir. Mars ise Neptün ile uyumlu etkileşimde. Bu da oldukça güzel bir etki. Hatta diğer açılara göre daha da uzun sürecek bir etki. Uzun vadeli alacağımız aksiyonlar, girişimler, yeni başlangıçlarda yaratıcılık ve sezgilerimizin de bizimle birlikte olacağı zamanlardayız. ‘Yüreğinin sesini dinle’ zamanları diyebilirim.

Bu açıyı yaptıktan hemen sonra Mars Yay burcuna geçecek. Mars Akrep burcunu daha çok sever ama Yay’da çok daha iyimser, idealist, pozitif ve enerjiktir. Felsefeye, eğitime olan eğilimimiz çok daha artacak. Bu etki yaklaşık yıl sonuna kadar devam edecek.

Mars bu geçişi yapar yapmaz Uranüs ile de bir karşıtlık yapacak. Yani aslında 4 Kasım günü çok önemli. Karşıtlık açı serttir ve bu Uranüs ile olduğunda fazlaca sarsıcı durumlar getirebilir. Çok acele alınmış kararlar, fazla isyankar tavırlar, çok ani gelişen olaylar getirebilir. Muhtemelen çok daha sabırsız günler bizi bekliyor. Mars enerjik Yay’a geçerken çok büyük bir spontan enerji ile karşılaşıyor ve çok daha beklenmedik oluyor diyebiliriz.

6 Kasım’da ise yine bir Mars açısı var. Mars Plüton altmışlığı, yani uyumlu etkileşimi. Bu da bir o kadar uyumlu bir etkileşim getiriyor, yani odağımızı artırıyor, disiplin, tutku, bir konuyu başarmak için inat, istek durumlarını fazlasıyla artırıyor. Yani bu dönemde sezgilerimiz ve tutkumuz bizimle birlikte fakat çok beklenmedik ve değişik yollara da sapabiliyoruz.

Venüs de bu hafta akrep burcuna geçiyor. Venüs çok güçlü olduğu Terazi’den hiç sevmediği Akrep burcuna geçiyor. Yani ilişkilerdeki durum diplomasi ve iki tarafın karşısındakini düşündüğü naif durumdan daha çok kıskançlık, manipülasyon ve kriz getiren durumlara kayıyor. Kasım ay’ını böyle geçireceğiz.

Ayrıca bu hafta etkili olacak Venüs Plüton sert etkileşimi de var. Bu hafta ilişkilere dikkat. Bu da yine Akrep’e benzer şekilde kriz getiren, manipülasyon ve kontrol getiren bir etkidir.

Son olarak Uranüs geri hareketine devam ederken İkizler burcundan Boğa burcuna geri dönüyor. 2026’nın ilk çeyreğine kadar burada. Haritamızdaki Boğa burcu tekrar hareketleniyor. Merkür de haftanın son günü yaklaşık 3 hafta sürecek geri hareketine başlıyor. Her zaman söylediğimiz gibi yeni imzalar, kararlar için çok da önermediğimiz bir dönem olacak bu. Eskiye dönük revizeler, düzeltmeler, tekrar etmesi gereken bazı konular için daha elverişli.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Koç burcunda haftaya başlıyoruz. Bugün ay’ın çok belirgin bir açısı yok. Spontan, enerjik, girişim cesareti olan bir hafta başlangıcı olacak.

Salı

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Venüs ve Jüpiter ile sert etkileşime girecek. Haftanın en zevklerine düşkün, abartmaya yakın fakat bir o kadar özgüvenli ve sosyal günü olabilir. Gece saatlerinde Ay Boğa burcuna geçecek.

Çarşamba

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Dolunay günü. Bugün ay’ın Güneş dışında belirgin bir açısı yok. Yeni başlangıçların ve bitişlerin, açığa çıkan birtakım olayların daha belirgin olduğu bir gündeyiz.

Perşembe

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok etkileşimli bir gün. Ay Uranüs ile kavuşumda, bu da günü oldukça hareketli, sürprizli ve beklenmedik bir hale getiriyor. Mars ile sert etkileşimde bu da biraz daha girişken fakat kolay öfkelenebilir bir duruma getiriyor. Satürn Neptün Plüto ve Jüpiter ile de uyumlu etkileşimde. Özdisiplin, sorumluluk, sezgiler ve hayal gücü de oldukça belirgin. Ayrıca Jüpiter ile de özgüvenimiz ve talihimiz yüksek. Yeni başlangıçlar, önemli görüşmeler için değerlendirilebilir.

Cuma

Ay İkizler burcuna geçiyor. Bugün dünden farklı olarak gezegensel etkileşim yok. Gün iletişim trafiği çok yüksek bir şekilde geçebilir.

Cumartesi

Ay İkizler burcunda devam ediyor. Bugün Satürn ve Neptün ile sert etkileşimde. Biraz iletişimsel yanlış anlamalara ve tartışmalara, engellemelere dikkat. Fiziksel enerjimiz yüksek olmayabilir. Çok da istemediğimiz sorumlulukları alıyor olabiliriz.

Pazar

Ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor ve bugün de belirgin bir açı yok. Sevdiklerimizle daha evcimen bir gün geçiriyoruz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

