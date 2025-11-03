3 - 9 Kasım 2025 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 3 - 9 Kasım 2025 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

3 - 9 Kasım 2025 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 03 Kasım 2025 11:00
Esenlikler. Ay’ın ilk haftası çok hareketli. Haftanın başrolünde Mars var ama Haftaya Venüs Jüpiter kare açısı ile başlıyoruz. Kare açı zorlayıcı bir açıdır fakat Venüs ve Jüpiter iyicil gezegenler olduğu için bu genelde baskılı koşullardan çok abartma, fazla rahatlık, konfor, zevklerin aşırı tüketilmesi gibi konular getirecektir. Mars ise Neptün ile uyumlu etkileşimde. Bu da oldukça güzel bir etki. Hatta diğer açılara göre daha da uzun sürecek bir etki. Uzun vadeli alacağımız aksiyonlar, girişimler, yeni başlangıçlarda yaratıcılık ve sezgilerimizin de bizimle birlikte olacağı zamanlardayız. ‘Yüreğinin sesini dinle’ zamanları diyebilirim.


Bu açıyı yaptıktan hemen sonra Mars Yay burcuna geçecek. Mars Akrep burcunu daha çok sever ama Yay’da çok daha iyimser, idealist, pozitif ve enerjiktir. Felsefeye, eğitime olan eğilimimiz çok daha artacak. Bu etki yaklaşık yıl sonuna kadar devam edecek.


Mars bu geçişi yapar yapmaz Uranüs ile de bir karşıtlık yapacak. Yani aslında 4 Kasım günü çok önemli. Karşıtlık açı serttir ve bu Uranüs ile olduğunda fazlaca sarsıcı durumlar getirebilir. Çok acele alınmış kararlar, fazla isyankar tavırlar, çok ani gelişen olaylar getirebilir. Muhtemelen çok daha sabırsız günler bizi bekliyor. Mars enerjik Yay’a geçerken çok büyük bir spontan enerji ile karşılaşıyor ve çok daha beklenmedik oluyor diyebiliriz.


6 Kasım’da ise yine bir Mars açısı var. Mars Plüton altmışlığı, yani uyumlu etkileşimi. Bu da bir o kadar uyumlu bir etkileşim getiriyor, yani odağımızı artırıyor, disiplin, tutku, bir konuyu başarmak için inat, istek durumlarını fazlasıyla artırıyor. Yani bu dönemde sezgilerimiz ve tutkumuz bizimle birlikte fakat çok beklenmedik ve değişik yollara da sapabiliyoruz.


Venüs de bu hafta akrep burcuna geçiyor. Venüs çok güçlü olduğu Terazi’den hiç sevmediği Akrep burcuna geçiyor. Yani ilişkilerdeki durum diplomasi ve iki tarafın karşısındakini düşündüğü naif durumdan daha çok kıskançlık, manipülasyon ve kriz getiren durumlara kayıyor. Kasım ay’ını böyle geçireceğiz.


Ayrıca bu hafta etkili olacak Venüs Plüton sert etkileşimi de var. Bu hafta ilişkilere dikkat. Bu da yine Akrep’e benzer şekilde kriz getiren, manipülasyon ve kontrol getiren bir etkidir.


Son olarak Uranüs geri hareketine devam ederken İkizler burcundan Boğa burcuna geri dönüyor. 2026’nın ilk çeyreğine kadar burada. Haritamızdaki Boğa burcu tekrar hareketleniyor. Merkür de haftanın son günü yaklaşık 3 hafta sürecek geri hareketine başlıyor. Her zaman söylediğimiz gibi yeni imzalar, kararlar için çok da önermediğimiz bir dönem olacak bu. Eskiye dönük revizeler, düzeltmeler, tekrar etmesi gereken bazı konular için daha elverişli.


Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Koç burcunda haftaya başlıyoruz. Bugün ay’ın çok belirgin bir açısı yok. Spontan, enerjik, girişim cesareti olan bir hafta başlangıcı olacak.


Salı

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Venüs ve Jüpiter ile sert etkileşime girecek. Haftanın en zevklerine düşkün, abartmaya yakın fakat bir o kadar özgüvenli ve sosyal günü olabilir. Gece saatlerinde Ay Boğa burcuna geçecek.

Çarşamba

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Dolunay günü. Bugün ay’ın Güneş dışında belirgin bir açısı yok. Yeni başlangıçların ve bitişlerin, açığa çıkan birtakım olayların daha belirgin olduğu bir gündeyiz.

Perşembe

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok etkileşimli bir gün. Ay Uranüs ile kavuşumda, bu da günü oldukça hareketli, sürprizli ve beklenmedik bir hale getiriyor. Mars ile sert etkileşimde bu da biraz daha girişken fakat kolay öfkelenebilir bir duruma getiriyor. Satürn Neptün Plüto ve Jüpiter ile de uyumlu etkileşimde. Özdisiplin, sorumluluk, sezgiler ve hayal gücü de oldukça belirgin. Ayrıca Jüpiter ile de özgüvenimiz ve talihimiz yüksek. Yeni başlangıçlar, önemli görüşmeler için değerlendirilebilir.

Cuma

Ay İkizler burcuna geçiyor. Bugün dünden farklı olarak gezegensel etkileşim yok. Gün iletişim trafiği çok yüksek bir şekilde geçebilir.


Cumartesi

Ay İkizler burcunda devam ediyor. Bugün Satürn ve Neptün ile sert etkileşimde. Biraz iletişimsel yanlış anlamalara ve tartışmalara, engellemelere dikkat. Fiziksel enerjimiz yüksek olmayabilir. Çok da istemediğimiz sorumlulukları alıyor olabiliriz.


Pazar

Ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor ve bugün de belirgin bir açı yok. Sevdiklerimizle daha evcimen bir gün geçiriyoruz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


Günlük burç yorumları: 3 Kasım Pazartesi

3 Kasım 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Venüs Jüpiter'e kare açı yapıyor ve özellikle duygularımız, zevklerimiz ve arzularımızla ilgili olarak yanlış yargılara veya abartılı beklentilere kapılabiliriz. Bu geçiş, duygularımızı abartmamıza veya aşırıya kaçmamıza neden olabilir. Ancak bunu kontrol altında tutabilirsek, eğlence, para ve aşk konularında yeni fikirler ve yaklaşımlar geliştirmek açısından faydalı olabilir. Güneş'in Satürn ile yaptığı seskikare açı, hayatın diğer alanlarında bir miktar temkinliliğe işaret eder. Planlarımız ve kendimizi ifade etme biçimimiz konusunda bazı kısıtlanmışlık veya baskı hali hissedebiliriz; bu gerilimi çözene kadar bu durum sürebilir. Ay bugün bir süre boşlukta olacak; burç değiştirmeden önceki son açısı Neptün ile kavuşumu olacak ve ardından Koç burcuna geçecek.
3 KASIM 2025 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, Ay bugün burcunuza geçiyor, bu da sizi kabuğunuzdan çıkarıyor. Çevrenizle duygusal bir bağ kurma isteği duyuyorsunuz ve kendinizi daha yaratıcı bir şekilde ifade etmek istiyorsunuz. Anda yaşıyorsunuz ve belki de geri bildirim veya onay arıyorsunuz. Son zamanlarda bastırdığınız duyguları dışa vurma isteğiniz güçlü olabilir. Bugünkü Venüs-Jüpiter karesiyle birlikte, arzular aniden ortaya çıkabilir; ancak bunların gerçekten bir istekten mi yoksa huzursuzluktan mı kaynaklandığını sorgulamakta fayda var. Şu anda her şeyi tüm gücünüzle yapmak hayatınızı iyileştirmeyebilir, her ne kadar o an öyle hissetseniz de! Aileyle ilgili taleplerle partnerlik konuları arasında çatışmalar yaşanabilir. Bugün en iyi sonuçlar için beklentilerinizi makul düzeyde tutun. Her ne kadar keyifli, hatta kendinize fazla güvenen bir ruh hali içinde olsanız da, bu balonun patlaması çok kolay olabilir.
3 KASIM 2025 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün kendinize fazladan zaman ayırmak özellikle faydalı olabilir, çünkü Ay gizlilik alanınıza geçiyor. Bu geçiş, daha fazla dinlenme ve içsel düşünmeye zaman ayırmanız için sizi teşvik eder; bu da duygusal anlamda arınmanızı sağlayabilir. Özellikle ilişkilerinizdeki dinamikler üzerine konuşmak veya objektif biçimde düşünmek size doğal gelebilir. Ancak bugün Venüs ile Jüpiter'in çatışması nedeniyle, fazla söz vermekten ya da duygularınızı abartılı şekilde ifade etmekten kaçınmak en iyisidir; bu durum şu anda işe yarasa da ileride sorunlara yol açabilir. İyi bir ruh hali içindeyken her şeyi halledebileceğinizi düşünebilirsiniz, ancak bugün sınırları aşma eğilimi yüksektir. Daha sonra ruh haliniz ve enerjiniz normale döndüğünde, fazladan iş ya da borçla uğraşmak istemezsiniz.
3 KASIM 2025 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, Ay bugün sosyal alanınıza geçiyor, bu da sizi neşeli bağlantılar ve sohbetler kurmaya teşvik ediyor. Dünyayla kurduğunuz etkileşimde insanları size çeken çekici bir yönünüz var. Bugünkü Venüs-Jüpiter karesi keyifli bir ruh hali getirebilir, ancak özellikle kalp meselelerinde başkalarından beklentilerinizi gerçekçi tutmanız iyi olur. Ayrıca bütçenizi aşacak harcamalardan da kaçınmakta fayda var. Bir ruh hali ya da istek aniden ortaya çıkarsa, bunun gerçekten kalpten mi geldiğini sorgulamaya çalışın. Büyük olasılıkla bu sadece bir anlık hevestir ve kalıcı olmayacaktır.
3 KASIM 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, Ay bugün güneş haritanızın en tepe noktasına geçiyor, bu da işlerinizi halletme isteğinizi artırıyor. Hedeflerinizi takip ederken ilginç bağlantılar kurabilirsiniz. Bugün her zamankinden daha fazla seçeneğiniz olduğunu görebilir ve buna bağlı olarak yeni olasılıklar açıldığını hissedebilirsiniz. Ancak biraz aşırıya kaçma eğilimi de olabilir. Venüs'ün Jüpiter'le kare açı yapması, konfor arzusunu yoğunlaştırabilir ve aşırıya kaçma, sorun yaratabilir. Bugün yapacağınız seçimlerle gelecekteki kendinize nazik davranmaya çalışın! Ruh haliniz dalgalanabilir ve duygusal değerlendirmeleriniz tam isabetli olmayabilir. Yine de hem başkalarından hem kendinizden beklentilerinizi makul tuttuğunuz sürece, işler daha doğal bir şekilde ilerleyecektir.
3 KASIM 2025 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, Ay'ın bugün macera alanınıza geçmesi moralinizi yükseltebilir. Bir vizyonu, inancı veya fikri paylaşmak size tatmin duygusu verebilir. Ay döngüsünün bu zamanında, alışılmış rutinden küçük bir sapma duygusal olarak ferahlatıcı olabilir. Yine de Venüs-Jüpiter karesiyle birlikte havada biraz abartı enerjisi dolaşabilir. Gereksiz süslemeleri ve dedikoduları mümkün olduğunca ayıklamaya çalışın. Gerçekleşmeyebilecek yeni fikirlere fazla hızlı yatırım yapmadan, yeni düşüncelerin tadını çıkarmayı hedefleyin. Henüz erken, bu yüzden yavaş ilerlemek en iyisi. Ayrıca çevrenizde söylenenleri biraz temkinli değerlendirin. Bugün mesele aldatma değil, daha çok kendi kapasitemizi ve özellikle verdiğimiz sözleri yerine getirme gücümüzü fazla abartma eğilimidir.
3 KASIM 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün samimi konular hakkında dürüst konuşmalar yapmak ya da kendinize karşı açık olmak duygusal bir arınma sağlayabilir. Enerjinizi tatmin edici bir tutku projesine yönlendirmekten keyif alabilirsiniz. Yine de gün ilerledikçe Venüs-Jüpiter karesi etkisini gösteriyor olacak; bu nedenle hem sosyal hem de maddi anlamda gizli maliyetlere dikkat etmekte fayda var. Aşırıya kaçma ve önemli detayları bir süreliğine göz ardı etme eğilimi olabilir. Elbette "büyük olan daha iyidir" anlayışı her zaman geçerli değildir, ancak bu geçiş size bunun tam tersini düşündürtebilir! Bugün büyük sözler vermekten veya başkalarının verdiği büyük vaatlere inanmaktan kaçının. İnsanlar sizi bilerek yanıltmaya çalışmıyor olabilir, fakat muhtemelen kendi kapasitelerini fazla değerlendiriyorlar. Biraz ölçülülük göstermek, potansiyel olarak gergin geçebilecek bir günü mutlu ve tatmin edici hale dönüştürebilir.
3 KASIM 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, Ay bugün ortaklık alanınıza geçiyor ve Merkür'le yaptığı üçgen açı sayesinde kendinizi "uyum içinde" ve desteklenmiş hissedebilirsiniz. Başkalarıyla işbirliği yapmak ruh halinizi oldukça yükseltebilir. Ancak gün ilerledikçe mutluluğu kendi içiniz yerine, dışarıda arama eğilimi ortaya çıkabilir; bu noktada mutluluğu aslında kendi içinizde yarattığınızı kendinize hatırlatmanız en iyisidir. Şu anda geleceğe dönük bir şeye bağlanmak gayet uygun görünebilir, ancak sonradan bu bir yük haline gelebilir. Şimdilik işleri sade tutmakta fayda var. Bugün rekabetçi ve zaman zaman aşırıya kaçan bir enerji hakim olabilir. Yine de ölçülü kalmak, her şeyi abartma ya da fazlaca kendini şımartma dürtüsüne karşı en iyi strateji olacaktır.
3 KASIM 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, Ay'ın bugün iş ve sağlık alanınıza geçmesiyle birlikte, bazı detaylarla ilgilenme isteği duyabilirsiniz. Sorunları çözmek ve günlük işlerinizi halletmek size tatmin verebilir. Görüşlerinizi ifade etme veya fikirlerinizi dile getirme konusunda da oldukça iyi bir konumdasınız. Ancak, eğer istekleriniz anlık heveslerden ya da huzursuzluktan kaynaklanıyorsa, bu arzular ve yeni girişimler çabuk sönüp gidebilir. Venüs ile Jüpiter'in zorlu karesi etkiliyken, üstesinden gelebileceğinizden fazlasını üstlenme ya da gerçekleştiremeyeceğiniz sözler verme eğilimine karşı dikkatli olun. İyimserlik güçlü bir yönünüzdür, fakat bu sizi gerçekçi olmayan bir alana sürüklerse, ayaklarınızı yere basmanız gerekebilir. "Bekle ve gör" yaklaşımı bugün işe yarayabilir; ancak daha büyük bir tatmin için bazı değişimlerin gerekli olduğunu da kabul etmeye çalışın.
3 KASIM 2025 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, Ay bugün keyif alanınıza geçiyor, bu da zihinsel ve duygusal olarak bir değişim ihtiyacınızı artırıyor; odaklanabileceğiniz taze bir konuya, yeni bir fikre ya da belki de öğrenmeye dayalı bir meydan okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Fikir alışverişinde bulunmak canlandırıcı olabilir. Yine de bugün Venüs ile Jüpiter'in kare açısı nedeniyle ruh haliniz dalgalanabilir; bu yüzden anlık bir hevesle gerçek bir isteği birbirinden ayırmak önemlidir. Beklentilerinizi makul tutmaya çalışın. Yeni bir girişim veya hedefe yönelme niyetiniz iyi olsa da, planlar yeterince sağlam değilse ileride yük haline gelebilir. Önemli konularda duygusal özdenetim geliştirmeye odaklanın; diğer her şeyde ise kendinize küçük ölçüde keyif alanı tanıyın; tabii ölçülü olmak şartıyla.
3 KASIM 2025 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, Ay bugün güneş haritanızın dördüncü evine geçiyor, bu da sevdiklerinizle bağ kurmak veya içsel ihtiyaçlarınıza yönelmek için uygun bir konum sağlıyor. Şu anda tanıdık olan şeylere ve konfora güçlü bir odaklanma söz konusu. Yine de bugünkü Venüs-Jüpiter karesi nedeniyle biraz abartıya kaçma eğilimi olabilir. Yüksek beklentiler içine girebilir veya erken ya da aşırı cesur adımlar atma cazibesine kapılabilirsiniz. Biraz abartmak şu an eğlenceli olabilir, ancak önemli konularda her zamanki sınırlarınızı korumanız daha iyi olur. Kalp meselelerinde acele etmemeye ve hiçbir şeyi zorlamamaya özen gösterin.
3 KASIM 2025 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, Ay bugün iletişim alanınıza geçiyor ve düşünceli jestler aracılığıyla, insanlarla aradaki boşlukları kapatma fırsatınız olabilir; böylece çevrenizdeki insanlara onlar için değerli olduklarını gösterebilirsiniz. Duyularınız harekete geçiyor ve bazı fikirler ile planlar sizi canlandırabilir. Projelerinizi ilerletmek veya yeni fikirler üretmek için iyi bir zaman. Ancak Venüs-Jüpiter karesi, harcama isteğini de tetikleyebilir. Olumlu enerjinin ve etrafınızdaki iyi ruh halinin tadını çıkarabilmek için huzursuzluğu kontrol altında tutmaya çalışın. Şu anda arzuladığınız bir şeyin size ileride faydası olup olmayacağını ya da pişmanlık sebebi oluşturup oluşturmayacağını kendinize sorun. Şu an tavsiye almak zor olabilir; bu yüzden kaynaklarınızı yönetme konumunu korumaya odaklanın.
3 KASIM 2025 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, Ay bugün burcunuzdan çıkıyor ve duygusal baskılar hafiflemeye başlıyor. Ay, önümüzdeki iki günden fazla kalacağı kaynaklar alanınıza geçiyor ve sizi pratik ve duyusal ihtiyaçlara odaklanmaya teşvik ediyor. Yine de bugünkü Venüs-Jüpiter karesiyle birlikte, bazı noktalarda huzursuzluk hissedebilir ve yanlış değerlendirmeler yapabilirsiniz. Hayat biraz odaklanma, konsantrasyon veya disiplin gerektiriyorsa, direnç hissedebilirsiniz. Bu his geçicidir ve zihninizin dolaşmasına izin vermek faydalı olabilir; ancak önemli anlarda dikkatini toplamak gerekir. Yine de bir fikir veya his karşısında fazla kaptırmamaya özen gösterin. Bu geçişte sınırlarınızı hatırlamak önemli; para ve keyifli uğraşlarda ölçülü olmayı hedefleyin. Kendinizi eğlendirin, ama bunun için aşırıya gitmeniz gerekmediğini unutmayın.


