Vedik astroloji nedir?

Astroloji gökyüzü olaylarının yeryüzüne olan etkilerinin gözlemi ve analizidir. İnsanlık var olduğundan beri gökyüzüne bakmış; gökyüzündeki olayların yeryüzünde yarattığı etkileri gözlemlemiştir. Astrolojide, geçmişteki benzer gökyüzü konumlarında yaşanmış olaylara bakılarak gelecek öngörüleri yapılır. Çünkü astrolojik olarak benzer gökyüzü konumlarında benzer olayların yaşandığı gözlemlenmiştir. Aslında tarih kendini tekerrür eder dediğimiz şey de bir nevi budur. Astroloji insanlara kendi potansiyellerini göstermek, hayata geliş amaçlarını fark ettirmek ve geleceğe dair gerekli hazırlıkları yapmalarına hizmet etmek için vardır. Astroloji fal değildir. Astroloji matematiksel hesaplamalara dayanır ve belirli bir sistematiği vardır. Günümüzde astroloji konusundaki bilincin ve farkındalığın artışıyla, astrolojiye gösterilen ilgi de artmıştır.

Vedik astrolojinin tarihçesi

Bilinen iki astroloji sisteminden biri Batı astrolojisi, diğeri Vedik (Hint) astrolojisidir. Batı astrolojisi tropikal (mevsimsel) sistemi kullanırken; Vedik astroloji sideral (yıldızsal) sistemi kullanır. Yani Batı astrolojisi mevsim döngülerini dikkate alırken; Vedik astroloji takım yıldızlarını dikkate alır. Vedik astrolojisinin Sanskritçe’deki adı Jyotish’dir ve anlamı ışık demektir. Vedik astrolojide "Raşi" dediğimiz bir ana harita vardır. Bunun yanında bir çok ek harita kullanılır ama en çok bilinen ek harita "Navamsa" haritasıdır. Navamsa Haritası, "Raşi" haritasını daha iyi anlamamıza yardımcı olurken aynı zamanda kişiye evlilikle ilgili konularda bilgi verir. Vedik astrolojide adına "Daşa" denilen gezegen periyotları vardır. Daşa kişinin içinden geçtiği gezegen döngüsüdür. Daşa’nın bireysel doğum haritasındaki konumunu, neyi temsil ettiğini ve etkisini iyi analiz etmek gerekir.

Vedik astrolojisi ve "yoga"lar

Vedik astrolojisine özel bir de "Yoga"lar vardır. Yogalar gezegenlerin doğum haritasında belirli kurallar çerçevesinde yerleşmesidir. Örneğin Vedik astrolojide "Kral Yoga" olarak bilinen "Rajayoga" bulunduğu evin konularını çok güçlendirir.

Vedik astrolojide "Lagna" denilen yükselen burç ve Ay çok önemlidir. Vedik astrolojisinde "Nakshatra" dediğimiz 27 adet takım yıldızı vardır ve bu takım yıldızlar kullanılarak analiz yapılır. Vedik astrolojisini diğer astroloji sistemlerinden ayıran en önemli farklılık da bu takım yıldızlarının kullanılmasıdır. Her bir takımyıldızının kendilerinin alt bölümlerini oluşturan "Pada"ları vardır. Örneğin doğum haritasında "Pushyami" takım yıldızının 4. Pada’sına sahip kişiler ezoterik, gizemli ve mistik konulara çok yatkındır. Batı astrolojisinde Kuzey ve Güney Ay düğümleri olarak bildiğimiz Ay düğümleri, Vedik astrolojide Rahu ve Ketu olarak bilinir. Ketu bu hayata gelişimizde neyi iyi bilerek, neyin içinden geldiğimizi gösterirken, Rahu ise Ketu’yu doğru kullanarak bu hayatta gitmemiz gereken yönün ne olduğunu gösterir. Vedik astrolojisi aslında daha çok kişinin ruhuna doğru yaptığı yolculukla alakalıdır. Vedik astrolojisinin kaynağını oluşturan Hint felsefesine göre bu hayata tek geliş amacımız aydınlanmaktır. Vedik astrolojisi de bize bu yolculukta içerdiği kadim bilgilerle rehberlik ederek, aydınlanma yolunda yolumuza ışık tutmaktadır.