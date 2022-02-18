Vedik astroloji nedir?

Nazlı Yıldız Bol, Vedik astroloji hakkında merak edilen "Vedik astroloji nedir?", "Vedik astrolojide hesaplama nasıl yapılır?" sorularına yanıt verdi. Vedik astrolojiye göre burçlar hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Vedik astroloji nedir?
Astroloji
18 Şubat 2022 Cuma

Astroloji gökyüzü olaylarının yeryüzüne olan etkilerinin gözlemi ve analizidir. İnsanlık var olduğundan beri gökyüzüne bakmış; gökyüzündeki olayların yeryüzünde yarattığı etkileri gözlemlemiştir. Astrolojide, geçmişteki benzer gökyüzü konumlarında yaşanmış olaylara bakılarak gelecek öngörüleri yapılır. Çünkü astrolojik olarak benzer gökyüzü konumlarında benzer olayların yaşandığı gözlemlenmiştir. Aslında tarih kendini tekerrür eder dediğimiz şey de bir nevi budur. Astroloji insanlara kendi potansiyellerini göstermek, hayata geliş amaçlarını fark ettirmek ve geleceğe dair gerekli hazırlıkları yapmalarına hizmet etmek için vardır. Astroloji fal değildir. Astroloji matematiksel hesaplamalara dayanır ve belirli bir sistematiği vardır. Günümüzde astroloji konusundaki bilincin ve farkındalığın artışıyla, astrolojiye gösterilen ilgi de artmıştır.


Vedik astrolojinin tarihçesi

Bilinen iki astroloji sisteminden biri Batı astrolojisi, diğeri Vedik (Hint) astrolojisidir. Batı astrolojisi tropikal (mevsimsel) sistemi kullanırken; Vedik astroloji sideral (yıldızsal) sistemi kullanır. Yani Batı astrolojisi mevsim döngülerini dikkate alırken; Vedik astroloji takım yıldızlarını dikkate alır. Vedik astrolojisinin Sanskritçe’deki adı Jyotish’dir ve anlamı ışık demektir. Vedik astrolojide "Raşi" dediğimiz bir ana harita vardır. Bunun yanında bir çok ek harita kullanılır ama en çok bilinen ek harita "Navamsa" haritasıdır. Navamsa Haritası, "Raşi" haritasını daha iyi anlamamıza yardımcı olurken aynı zamanda kişiye evlilikle ilgili konularda bilgi verir. Vedik astrolojide adına "Daşa" denilen gezegen periyotları vardır. Daşa kişinin içinden geçtiği gezegen döngüsüdür. Daşa’nın bireysel doğum haritasındaki konumunu, neyi temsil ettiğini ve etkisini iyi analiz etmek gerekir.


Vedik astrolojisi ve "yoga"lar

Vedik astrolojisine özel bir de "Yoga"lar vardır. Yogalar gezegenlerin doğum haritasında belirli kurallar çerçevesinde yerleşmesidir. Örneğin Vedik astrolojide "Kral Yoga" olarak bilinen "Rajayoga" bulunduğu evin konularını çok güçlendirir.


Vedik astrolojide "Lagna" denilen yükselen burç ve Ay çok önemlidir. Vedik astrolojisinde "Nakshatra" dediğimiz 27 adet takım yıldızı vardır ve bu takım yıldızlar kullanılarak analiz yapılır. Vedik astrolojisini diğer astroloji sistemlerinden ayıran en önemli farklılık da bu takım yıldızlarının kullanılmasıdır. Her bir takımyıldızının kendilerinin alt bölümlerini oluşturan "Pada"ları vardır. Örneğin doğum haritasında "Pushyami" takım yıldızının 4. Pada’sına sahip kişiler ezoterik, gizemli ve mistik konulara çok yatkındır. Batı astrolojisinde Kuzey ve Güney Ay düğümleri olarak bildiğimiz Ay düğümleri, Vedik astrolojide Rahu ve Ketu olarak bilinir. Ketu bu hayata gelişimizde neyi iyi bilerek, neyin içinden geldiğimizi gösterirken, Rahu ise Ketu’yu doğru kullanarak bu hayatta gitmemiz gereken yönün ne olduğunu gösterir. Vedik astrolojisi aslında daha çok kişinin ruhuna doğru yaptığı yolculukla alakalıdır. Vedik astrolojisinin kaynağını oluşturan Hint felsefesine göre bu hayata tek geliş amacımız aydınlanmaktır. Vedik astrolojisi de bize bu yolculukta içerdiği kadim bilgilerle rehberlik ederek, aydınlanma yolunda yolumuza ışık tutmaktadır.


Hint astrolojisine göre burç nasıl hesaplanır?
Hint astrolojisine göre burç nasıl hesaplanır?


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.