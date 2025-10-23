27 Ekim - 2 Kasım 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Hafta yine oldukça hareketli. Haftaya Mars Jüpiter uyumlu etkileşimi ile başlıyoruz. Çoğumuzun tatilde ve ya 1.5 günlük tatile yaklaştığı bu hafta başında enerjimiz oldukça yüksek, fiziksel aktiviteler için, eğitim gibi konular için harika bir dönem. Bu dönemde başladığımız girişimlerin başarıyla bitme olasılığı daha yüksek. Merkür Neptün ile uyumlu üçgen açı ile haftaya devam edeceğiz. Sezgilerimiz, kendimizi ifademiz, imgeleri, sembolleri kullanarak anlatım gücümüz de oldukça iyi. Ayrıca Merkür Plüton ile de kare açıda yani sert etkileşimde. Odaklanma gücümüz, derine inme kapasitemiz de oldukça güçlü. Dilimiz biraz sivri olabilir. Sezgileri de bir kat daha güçlendiren bir etki. Sözlerimiz biraz kriz yaratabilir. Zihinsel manipülasyona uğrayabiliriz. Sonrasında Merkür Yay burcuna geçiyor. Düşüncelerimiz iyimserleşiyor, sorgulamadan çok inanma noktasına geliyoruz fakat felsefe, inançlar, eğitim gibi konular için oldukça iyi bir Merkür. Önümüzdeki yaklaşık 3 hafta böyle geçecek.

Merkür’ün bu hafta açıları bitmiyor. Plüton ile sert etkileşimden sonra Yay burcunda hemen bir altmışlık yapıyor. Yani bu odak gücü tüm hafta boyunca devam ederken hafta ortası daha krizli ama hafta sonuna doğru bunu çok daha verimli ve dönüştürücü kullandığımız bir durumda. Merkür Yay burcunda Uranüs ile de karşıtlık yapacak. Bu etki özellikle hafta sonunda hissedilecek. Düşüncelerimiz, zihnimizin değişkenliği çok fazla, çok hızlı. Ani kararlar verebiliriz. Sürprizli haberler alabiliriz.

Haftanın önemli açılarından birisi de Mars Satürn üçgeni ki bu ay sonunu hatta Kasım ayını bile etkileyebilecek bir etki. Bu iki gezegen de nispeten yavaş gezegenler. Mars Satürn uyumlu açısı disiplin ve özgüvenin, fiziksel enerjinin ve sabrın mükemmel bir harmanıdır. Bu dönem oldukça çalışkan olduğumuz, fiziksel enerjimizi doğru kullandığımız bir dönem.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Oğlak’ta başlıyoruz. Bugün disiplin, sorumluluk ağırlıklı bir gün. Ay’ın bugün belirgin bir açısı yok.

Salı

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Görev ve sorumluluklar yine ön planda, bugün biraz sosyal ilişkilerde yanlış anlaşılmalar olabilir. Ay Venüs ile sert etkileşimde özellikle kadınlarla ilişkilerde ifade problemi yaşanabilir.

Çarşamba

Ay Kova burcuna geçiyor. Bugün tatil günü. Entelektüel faaliyetler için, eğitim için, tiyatro, sinema, kitap okuma için harika bir gün. Ay Plüton ile kavuşumda, biraz kriz de yaratabilir bu açı, biraz daha sabırlı olmakta fayda var. Onun dışında derinlemesine düşünme ve analiz gücümüz oldukça yüksek. Ay Uranüs, Merkür ve Satürn ile de uyumlu etkileşimde. İletişim becerimizin de iyi olduğu, farklı düşünce biçimlerini yakalayabildiğimiz, zihinsel disiplinimizin de oldukça güçlü olduğu güzel bir gün.

Perşembe

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Belirli burçlarda gezegen kümeleşmeleri olduğu için bazı günler Ay çok açı yapıyor bazı günler ise hiç açı yapmıyor. Bugün de açı yapmadığı günlerden biri.

Cuma

Ay Kova burcunda ilerliyor. Günün ilerleyen saatlerinde Balık burcuna geçecek. Bu ilerleyen saatler biraz daha enteresan, daha hızlı, fazlaca eksantrik, kaotik, iletişim trafiği ve kısa yolculuk trafiği yüksek geçebilir. Çok fazla sürprizlere açık, maceracı bir gün.

Cumartesi

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine enteresan, romantik, sezgilerin ve empatinin güçlü olduğu, duygusal, hayal gücümüzün de yüksek olduğu bir gün. Ay Güneş ile uyumlu etkileşimde. Kendimizi ifademiz, ailemizle ve karşı cinsle iletişimimiz oldukça iyi. Dargınların barışması için harika enerjiler var.

Pazar

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay’ın çok fazla açı yaptığı günlerden biri. Balık burcuna geri dönmüş Satürn ve Neptün ile kavuşum yapacak ay. Bugün biraz romantik, melankolik, kötümser, keyif verici yiyecek içecek gibi şeylere karşı daha zayıf bir gün olabilir. Ayrıca aslında çok da enerjik bir gün. Sosyal olarak da oldukça hareketli. Ay Uranüs ile de uyumlu etkileşimde. Gerçekten enteresan bir gün. Sürprizli, hızlı, hayal gücü yüksek, biraz karamsar, melankolik ama enerjisini de yüksek tutmaya çalışan bir gün. Bir hız treni şeklinde geçebilir ya da bir o kadar karamsar ve tembel şekilde geçebilir. Bence hız treni daha eğlenceli.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

