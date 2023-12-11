Astroloji bize nelerin yanıtını verir? Örneğin evleneceğimiz tarihi öngörebilir miyiz?

Astroloji öncelikle tanrısal bir güç kazanma yöntemi değildir, geleceği görme yöntemi değildir. Meteoroloji gibi gökyüzünü inceleyen ve ona göre “tahmin” yapmamıza olanak sağlayan, kökeni çok çok eskilere dayanan kadim bir öğretidir. Fal veya büyü gibi konularla uzaktan yakından alakası yoktur. Tarot kartları, theta healingler, sihirli taşlar, esmalar bunlar doğruluğu tartışılan bambaşka konulardır. Astroloji hiçbir zaman bunlara bir çıktı sağlamaz. Astrolojinin ürettiği çıktılar olasılıksaldır. Bir etki birden fazla konuya işaret edebilir ve bu konuların hepsi, bir kısmı, bir tanesi gerçekleşebilir veya hiçbiri gerçekleşmeyebilir. Astrolojiyi bu şekilde ele aldığımızda hayatımızdaki her konuyla ilgili bir tahmin yürütmemize sebep olabilir, kariyerden paraya, aşktan evliliğe, çocuğa kadar.

Yani evet evleneceğimiz tarihi öngörebiliriz ama bu öngörüler Jüpiter burcunuza girdiğinde, Terazi burcuna girdiğinde, Venüs’e açı yaptığında gibi tek ve basit olaylarla gerçekleşmez. Birden fazla teknik kullanılması gerekir ve bunu ancak yetkin ve tecrübeli insanlar yapabilir. O tekniklerden sonra bile %100 kesinlikte konuşamazlar. Benim tavsiyem %100 kesinlikte konuşan, felaket tellallığı yapan, spiritüellik adı altında astrolojiyi zorla başka konularla birleştirmeye çalışan insanları çok da doğru bilgi kaynağı olarak görmemeniz olur.

Yükselen burcumuzu bilmiyorsak ne yapmamız gerekir?

Kesin doğum saatini bulabildiğimiz bir teknik, daha doğrusu teknikler bütünü var. Kökeni antik yunan’a dayanan teknikleri kelime anlamı “Düzeltme” demek olan “Rektifikasyon” başlığı altında toplayabiliyoruz. Uygulamamızda Rektifikasyon için Türkiye’nin önde gelen okullarında eğitim almış, yetkin ve tecrübeli arkadaşlarımız var. Aynı gün içerisinde rektifikasyon yapıp online seansta görüntülü olarak kısaca aktarımını yapıyorlar.

Merkür gerilerken teknolojik cihaz almamalıyız bunu artık hepimiz ezberledik peki, bilmemiz gereken temel başka şeyler neler? Örneğin önemli kararlar ne zaman alınmamalı? Evlilik hangi astrolojik döneme denk getirilmemeli? gibi…

Merkür gerilemesi çok popülerleştirildi ve maalesef bir magazin malzemesi haline geldi. Astrolojide gezegen gerilemeleri sürekli olur. Bir yılda hiç gerilemeyen gezegen olduğu süreler çok nadirdir. Bir gezegenin gerilemesi o gezegenle ilgili konuların (Örn. Merkür: iletişim, yazışma, anlaşma…) zamanlama problemi yaratması, olay bazında ortaya çıkmaktan çok içsel şekilde, psikolojik olarak tezahür etmesi, geriye dönüp yeniden düzeltme gerektiren dönemlerdir. Ama Merkür gezegenlerin en hızlısı olduğu için ve Güneş’e yörüngesi çok küçük olduğu için Dünyadan bakıldığında geriye gidiyormuş gibi görünmesi (ki bu bizim “geriliyor” dediğimiz şey) yılda 3-4 seferdir. Yani Merkür retrosunu 3 ayda bir yaşadığımız için bizim biraz moralimizi bozuyor diyebilirim. Bir de temsil ettiği konular çok önemli konular, anlaşma, konuşma, yolculuk gibi konular. O yüzden bu Merkür retrosuna biraz takığız ve bu takıklığımız da magazinciler, takipçi kazanmak isteyen, dikkat çekmek isteyen kişiler tarafından kullanılıyor. Bu demek değil ki tüm retrolarda hiçbir aksiyon almayacağız. Merkür anlaşma, yazışma anlamına geldiği için yeni bir karar, düşünce, anlaşma gibi konulardan bir süre uzak durmamız tavsiye edilir. Evlilik de bir imza olduğu için Merkür retrosunu tavsiye etmem. Ama evlilik için belki de Merkür’den daha önemli olan bir gezegen daha var, o da Venüs. Astrolojideki evlilik temsilcisi olan bir gezegenin retro süresinde evliliği tavsiye etmem. İleride yeniden düşünülmesi, geriye dönüp düzeltilmesi gereken durumlar ortaya çıkartabilir. Ama Örneğin Jüpiter ile evliliğin bir bağlantısı olmadığı için (Eğer evlilik eviniz olan 7. Evde transit yapmıyorsa veya 7. Eviniz Yay veya Balık burcu değilse) Jüpiter retrosunda evlenmek bir problem yaratmaz. Tabi parantez içinde yazdığım durumlar hariç. İşte bu yüzden bir astrolog’a danışmak her zaman en doğrusu olur.

Astrolojik haritamızı kendi kendimize yorumlamamız mümkün mü?

Hayır maalesef. Günümüzde herkes bir burç için bir fikre sahip ama burç yorumu dediğimiz şey astrolojinin belki de binde biri. Ve maalesef çoğu magazinleştirilmiş, sığlaştırılmış, tık veya takip uğruna kullanılmış yanlış bilgiler. Mide probleminiz için aspirin iç diyen arkadaşınıza değil de Doktora danışıyorsanız doğru bilgi için de Astrologlara danışmanız gerekir, tabi eğitimi, tecrübesi gibi konuları dikkate alarak. Yarım bilgi veya ikinci el bilgi çok tehlikeli bir konudur.

Teknolojik gelişmeler astrolojiyi nasıl besliyor? Sizin de içinde bulunduğunuz Astro24 uygulamasını bize anlatabilir misiniz?

Babil medeniyetinden bu yana Astroloji alanındaki çalışma, araştırma ve ilerlemeler belli dönemler sekteye uğrasa da sürekli üzerine bilgi koyulan bir konudur. Ve içinde bulunduğumuz teknoloji çağı elbette astrolojiye her şeye olduğu gibi yön vermektedir. En basitinden astroloji danışmanlığı yaparken bir sürü teknoloji araçtan faydalanıyoruz. Veya birazdan bahsedeceğim uygulamamız alanında yetkin ve tecrübeli astrologları danışmanlar ile buluşturuyoruz ve evinin konforunda, oldukça hızlı süreler içerisinde görüntülü seanslarda aradığı sorulara yanıt bulmasını sağlıyoruz. Ayrıca yine günümüzün en popüler konularından olan yapay zekanın da Astroloji alanında çığır açacağını düşünüyorum. Aradığımız sorulara çok hızlı ve tüm internetteki bilgiyi kullanarak çok doğru bir şekilde cevap verebilen sistemler var. Evet bu sistemler şimdilik insan gibi sentezleme yapamıyor ama sentezleme yapan, çalışma, araştırma yapan insanlara muhteşem çıktılar sağlıyor ve işlerini çok kolaylaştırıyor. Yapay zekanın ilerledikçe Astrolojiye daha da fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Yapay zeka kullanımı uygulamamızda uzun vadede ele almak istediğimiz konulardan birisi fakat Astro24 uygulamasını kısaca anlatmam gerekirse mobil uygulama sayesinde birbirine yakın bilgi birikimi, eğitim, yetkinlik ve tecrübe sahibi olan arkadaşlarımızı yukarıda bahsettiğim idealist çerçevede danışmanla buluşturan ve hızlı bir şekilde seans yapabilmesine olanak sağlayan bir platform diyebilirim. Arkadaşlarımızın çoğu uluslararası düzeyde Astrolojik danışmanlık yapabilecek, eğitim verebilecek insanlar. Aslında bu uygulamanın çıkış amacı alanında uzman ve belli bir idealist çizgiye sahip arkadaşları bir araya getirerek bir topluluk oluşturmak ve yukarıda bahsettiğim magazinsel, ruhsal, mistik vb. fazlalıklardan arınmış bir şekilde akademik ve etik bir çıktı sağlayabilmek. Bu bizim birincil hedefimiz ve bunu insanlara mümkün olduğu kadar yaymak istiyoruz.

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