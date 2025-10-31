Kasım ayı aylık burç yorumları 2025

Esenlikler. Ayın özellikle ilk haftası oldukça hareketli. Şimdiye kadar gördüğüm en hareketli haftalardan olduğunu söyleyebilirim. Mars ise Neptün ile uyumlu etkileşimde. Vadeli alacağımız aksiyonlar, girişimler, yeni başlangıçlarda yaratıcılık ve sezgilerimizin de bizimle birlikte olacağı zamanlardayız.

Bu açıyı yaptıktan hemen sonra Mars Yay burcuna geçecek. Mars Akrep burcunu daha çok sever ama Yay’da çok daha iyimser, idealist, pozitif ve enerjiktir. Felsefeye, eğitime olan eğilimimiz çok daha artacak. Bu etki yaklaşık yıl sonuna kadar devam edecek.

Mars bu geçişi yapar yapmaz Uranüs ile de bir karşıtlık yapacak. Karşıtlık açı serttir ve bu Uranüs ile olduğunda fazlaca sarsıcı durumlar getirebilir. Çok acele alınmış kararlar, fazla isyankar tavırlar, çok ani gelişen olaylar getirebilir. Muhtemelen çok daha sabırsız günler bizi bekliyor.

Mars Plüton altmışlığı, yani uyumlu etkileşimi. Bu da bir o kadar uyumlu bir etkileşim getiriyor, yani odağımızı artırıyor, disiplin, tutku, bir konuyu başarmak için inat, istek durumlarını fazlasıyla artırıyor. Yani bu dönemde sezgilerimiz ve tutkumuz bizimle birlikte fakat çok beklenmedik ve değişik yollara da sapabiliyoruz.

Venüs çok güçlü olduğu Terazi’den hiç sevmediği Akrep burcuna geçiyor. Yani ilişkilerdeki durum diplomasi ve iki tarafın karşısındakini düşündüğü naif durumdan daha çok kıskançlık, manipülasyon ve kriz getiren durumlara kayıyor.

Uranüs geri hareketine devam ederken İkizler burcundan Boğa burcuna geri dönüyor. 2026’nın ilk çeyreğine kadar burada. Haritamızdaki Boğa burcu tekrar hareketleniyor. Merkür de haftanın son günü yaklaşık 3 hafta sürecek geri hareketine başlıyor.

Jüpiter de hemen sonra geri harekete başlayacak. Aslında bu ay Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün geri harekette olacak. Merkür ve Satürn ayın son günlerinde ileri harekete geçecek. Yani ayın çoğunluğunu geri harekette geçirecekler. Bu ay gezegen etkileşimleri açısından çok hareketli olsa da hayatımızda ilerleyen olaylar aslında o kadar da fazla değil. Genel olarak geriye dönük tekrar etmesi gereken, revize edilmesi gereken durumlar var. Olayların çok da ilerlediği bir ay olmadığını söylemeliyim. Yarım kalmış işler için biçilmiş kaftan.

Güneş ve Venüs ay sonunda Yay burcuna geçecek. Ayın çoğunluğunda Akrep burcunda olacak. Venüs son günlerde iyimser, enerjik, çok sorgulamayan Yay burcuna geçecek ve ilişkiler rahatlayacak.

Merkür de ayın çoğunluğunda Akrep burcunda olacak. Yine sorgulayıcı, derinlemesine düşünebilen, öğrenmek için derin araştırmaya girebilen, analitik, hırslı ve inatçı bir Merkür sahnede olacak.

Son olarak Uranüs de Neptün ile uyumlu etkileşimde olacak. Bu çok uzak jenerasyon gezegenlerinin açısı aslında kişisel olarak kolektif etkileri beraberinde getirecek. Bu açı aslında belirgin bir yenilik, yaratıcılık, hayal gücü ve zekanın birleşimi olduğunu düşündüğüm, ikisinin birlikte uyumlu hareket ettiğini düşündüğüm bir açı. Ve çok uzun süreli bir açı olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde çok yaratıcı, hem hayal gücüne hem de aklımıza hitap eden belirgin yeniliklerin olduğu bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Zaten bu uzun süredir böyleydi. Zaten bu bahsettiğim açının kesinleştiği tarih bu ay. Aslında bu açı yaklaşan etkide çok uzun süredir gündemdeydi. Şu an Balık ve Boğa burcunda ilerleyecek. Ama Uranüs ikizler ve Neptün Koç burcundayken de devam edecek. Esas bu dönemde çok daha hızlı ve yaratıcı girişimlerin, yeniliklerin bizi beklediğini düşünüyorum.

Kasım ayının önemli gökyüzü açıları;

2 Kasım - Venüs Chiron Karşıtlığı:

İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

3 Kasım - Venüs Jüpiter Karesi:

Geçen günün ikili ilişkilerde zorlanma temasının azaldığı, ilişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman.

4 Kasım - Mars Neptün Üçgeni:

Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

4 Kasım - Mars Yay'da!

4 Kasım - Mars Uranüs Karşıtlığı:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

6 Kasım - Mars Plüton Altmışlığı:

Harekete geçmek konusunda oldukça etkin ve güçlü bir transit. Duygusal gücümüzü irademiz ve enerjimizle birleştirerek hedeflerimize doğru rüzgarı arkamıza alıyoruz. Ayrıca bu doğrultuda olumlu yönde dönüşümler yaşayabilir ve bu dönüşümleri hayatımıza kalıcı bir şekilde entegre edebiliriz.

7 Kasım - Venüs Akrep'te!

7 Kasım - Güneş Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize ilerlerken doğru yolda hissettiğimiz, irademizi etkin kullandığımız günlerdeyiz. Kadersel kararları vermek konusunda özgüvenimiz yüksek.

8 Kasım - Uranüs Boğa'da!

8 Kasım - Venüs Plüton Karesi:

Bu açı her ne kadar Venüs Jüpiter altmışlığı etkisini yaşamaya devam etsek de ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır. Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

9 Kasım - Merkür geri harekete başlıyor!

11 Kasım - Jüpiter geri harekete başlıyor!

13 Kasım - Merkür Mars Kavuşumu:

İletişimsel gerginlikler ve tartışmalar zamanı. Ayrıca cesur kararlar için uygun olabilecek bir dönem. Cesaret toplamanız gereken önemli konuşmalar, yazışmalar varsa bu dönem çok elverişli.

17 Kasım - Güneş Jüpiter Üçgeni:

Özgüvenimizin yükseldiği, abartılı davranışlar sergileyebileceğimiz, zorunda olduklarımız yerine kalbimizin istekleri doğrultusunda gideceğimiz oldukça motive edici günler olacak.

17 Kasım - Güneş Satürn Üçgeni:

Disiplin ve motivasyonumuz yüksek. Yapılması gerekenlere odaklanıp yarım kalmış işleri tamamlayabileceğimiz, otorite figürleri ve yaşça olgun kişilerle daha iyi anlaştığımız günler.

17 Kasım - Merkür Plüton Altmışlığı:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

18 Kasım - Venüs Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize giderken yine ikili ilişkilerimizi belki çekiciliğimizi ve tatlı dilimizi etkin kullandığımız bir zaman. Bu konularda fayda, ödül ve destekler aldığımız günlerdeyiz.

19 Kasım - Merkür Akrep'te!

19 Kasım - Merkür Uranüs Karşıtlığı:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

19 Kasım - Merkür Neptün Üçgeni:

Hayal gücüyle zenginleşen sezgisel iletişim ve yaratıcı ifade yeteneğini gösterir. Bu günlerde iletişim becerimizi yaratıcılıkla ve hayal gücü ile güçlendireceğiz.

20 Kasım - Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

20 Kasım - Uranüs Neptün Altmışlığı:

Sezgisel yaratıcılığı ve vizyoner düşünceyi destekleyen bir enerjiyi ifade eder. Kişi, ilham verici fikirlerle yenilikçi çözümler geliştirebilir ve hayallerini gerçekleştirme potansiyeline sahiptir. Bu açı, ruhsal farkındalık ile özgünlüğü harmanlayarak ilerlemeyi teşvik eder.

21 Kasım - Güneş Uranüs Karşıtlığı:

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

21 Kasım - Güneş Neptün Üçgeni:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

22 Kasım - Güneş Yay'da!

22 Kasım - Merkür Satürn Üçgeni:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınavlara veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

23 Kasım - Merkür Jüpiter Üçgeni:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

23 Kasım - Güneş Plüton Altmışlığı:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

24 Kasım - Mars Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Bu günler biraz zorlayıcı geçebilir. Keskin aksiyonlar almak, sert tartışmalara girmek için oldukça dezavantajlı ve tehlikeli günlerdeyiz. Hedeflerimizi baltalamamak adına bu günleri sakin geçirmekte, çok değişken davranmamakta ve hedeflerimize gitmek konusunda ısrarcı olmakta fayda var.

25 Kasım - Merkür Venüs Kavuşumu:

Dilimiz kibar, tatlı dil ile yılanı deliğinden çıkarıyoruz. İkili ilişkilerde Satürn’den yara alan venüs için iletişim ilaç gibi geliyor. Dostlarımızdan alacağımız tavsiyeler üzüntü bulutlarını dağıtabilir.

26 Kasım - Venüs Jüpiter Üçgeni:

İlişkilerin ve sosyal paylaşımların temposunun arttığı, Aşk kısmetlerinin açıldığı astrolojideki en güzel açı kombinasyonu.

27 Kasım - Venüs Satürn Üçgeni:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

28 Kasım - Satürn ileri harekete başlıyor!

29 Kasım - Merkür ileri harekete başlıyor!

30 Kasım - Venüs Uranüs Karşıtlığı:

İkili ilişkilerle ilgili sürpriz gelişebilecek durumlar, sürüdülebilirliği engelleyen, taraflardan birinin veya her ikisinin de tutarsız ve sıkılgan davranabileceği, bir o kadar da ikili ilişkilerde heyecan ve eğlenceyi artıran bir açı.

30 Kasım - Venüs Neptün Üçgeni:

Oldukça romantik, sosyal ilişkilerimizde duygusal destek aldığımız, korunup kollandığımız zamanlar. Yaratıcı işler, tatil, müzik dinlemek için oldukça elverişli, ilhamlı günler.

30 Kasım - Venüs Yay'da!

