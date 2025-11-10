10 - 16 Kasım 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu aralar belli burçlarda gezegen kümeleşmeleri olduğu için bazı zamanlarda astrolojik etkiler çok az iken bazı zamanlarda çok fazla olabiliyor. Geçen hafta çok hareketliydi, bu hafta sakin. Dişe dokunur iki durum var. Bir tanesi Jüpiter’in geri harekete başlaması, diğeri ise Merkür Mars kavuşumu. Jüpiter bu ayın bir diğer geri harekete başlayan gezegeni. Bu da yine eğitim, yolculuklar gibi konularda bir süreliğine daha içe dönük, olay bazında çok ortaya çıkamayabilen, daha yavaşlamış, geriye dönük düzeltmeler yapılması gereken bir durum yaratıyor. Bu da haritalarımızda Yengeç burcu neredeyse, orada gerçekleşecek.

Mars da Merkür ile kavuşumda. Bu da dilimizi sivriltiyor. Bu hafta biraz daha tartışmalı geçebilir. İletişim trafiği de yüksek. Ufak tefek sakarlıklara dikkat. Zihinsel eforu çokça sarfetmemiz gereken bir hafta olabilir.

10 Kasım haftasının günlük astrolojik etkileri

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Bu üzüntülü günde Ay Yengeç burcunda ve Jüpiter ile kavuşuyor. Vatanseverliğimiz en yüksek noktada. Özgüven ve iyimserliğimiz de oldukça yüksek. Satürn ile uyumlu açı ise günü sorumluluk odaklı, disipline olabilen, organize olabilen bir hale getiriyor. Ata’mızı saygıyla anıyoruz.

Salı

Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor. Özgüven ve kendimizi ifademiz yüksek. Oldukça iyimser bir yapıdayız. Merkür ve Mars ile uyumlu açı yapıyor, bu da iletişim becerimizi ve fiziksel enerjimizi hem iyi derecede kullanıyoruz hem de bu yeteneklerimiz bugün oldukça yüksek.

Çarşamba

Ay Aslan burcundaki ilerlemesinde devam ediyor. Bugün biraz negatif taraflarını kullanmaya eğilimliyiz. Bugün biraz iletişim problemlerimiz var ve ego savaşlarına girmeye çok müsait bir gün. Ama yine özgüven ve iyimserliğimiz yüksek.

Perşembe

Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Bugün göreve, sorumluluk ve sağlık duyguları ön planda. Fakat Merkür ve Mars ile bugün sert bir açı var. Fazla eleştiri, tartışma, yanlış anlaşılma problemleri gündemde olabilir fakat diplomasi becerimiz ve barış yanlılığımız da oldukça yüksek, Ay-Venüs uyumlu açısı var.

Cuma

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Güneş ile uyumlu etkileşimde. Bugün kendimizi ifademiz, karşı cinsle ve ailemizle ilişkilerimiz iyi. Özgüven ve disiplinimiz yine yüksek.

Cumartesi

Ay Öğle saatlerinde Terazi burcuna geçiyor. Sabah saatleri daha çok iş ve sağlık odaklı. Öğle saatlerinden sonra diplomasi, ilişkiler, karşılıklı yapılan işler ve sosyallik ağırlıklı olacak. Ay’ın bugün çok açısı var. Satürn ve Neptün ile sert etkileşimi var. Bu da bizi biraz melankolik, karmaşık, depresif yapsa da Mars ve Merkür’e uyumlu açısı ile birlikte bu negatif havayı biraz enerjimizi toplayarak, dışarı çıkarak ve iletişim kurarak rahatlatıyoruz.

Pazar

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Uyum, diplomasi, ikili ilişkiler ve sosyallik günü. Ay Mars ile uyumlu etkileşimde, bu da fiziksel enerjimizi ve cesaretimizi artırıyor. Dışarı aktiviteleri için oldukça iyi.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

