20 - 26 Ekim 2025 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 20 - 26 Ekim 2025 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

20 - 26 Ekim 2025 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 20 Ekim 2025 11:00
ABONE OL

Esenlikler. Hafta oldukça hareketli. Haftaya Merkür Mars kavuşumu ile başlıyoruz. Akrep burcundaki bu kavuşum bizi oldukça sivri dilli, manipülatif, karşı tarafın duygularını ve aynı zamanda zayıflıklarını da anlayabilen, derinlemesine düşünebilen, zihinsel olarak odaklanabilen durumda tutuyor. Analiz yeteneğimiz çok güçlü.


Devamında ise Güneş Plüton karesi yaşayacağız. Bu sert açı yine Akrep’e yakın etkiler yaratabilecek bir açı. Yani odaklanma, empati yapabilme, manipülasyon ve krize açık bir dönem demek. Bu dönemde gemilerin yakılması gerekiyorsa yakılacaktır. Fakat bunu gereksiz bir şekilde yapmamaya dikkat etmek gerekli.


Hafta sonuna doğru etkiler daha çok yumuşuyor. Merkür Jüpiter ile ve Satürn ile uyumlu etkileşimde. Bu oldukça güzel bir etki. Hem özgüvenimiz yüksek, aklımızı genişletmek istiyoruz, hem de gerçekçiyiz ve özdisiplinimiz de oldukça güçlü.


Ayrıca Güneş Akrep burcuna geçiyor. Neptün de Balık burcuna kısa süreliğine geri dönüyor. Bu geçiş bu hafta yaşanıyor. Haritalarımızda Balık burcunun olduğu yer çok uzun yıllar bulanıktı, fedakardı, yaratıcıydı, sınırsızdı, bu Neptün’ün Koç’a geçmesiyle bitmişti fakat bu yıl sonunda Neptün Balık burcunu kısa süreliğine de olsa tekrar ziyaret edecek. Kısa süre dediğim Neptün’e göre kısa süre. Bu geçiş birkaç ay sürecek.


Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Terazi burcunda başlıyoruz. Diplomasi, ikili ilişkiler, güzellik gibi konuların vurgulandığı bir gün. Gün içerisinde Ay’ın belirgin bir etkileşimi yok.


Salı

Yeniay günü. Bugün yine ikili ilişkiler konularının ön plana çıktığı bir gün fakat biraz krizli ve abartılı geçebilir. Hayat görüşü karşıtlıklarının kriz yaratabileceği bir gün.

Çarşamba

Ay Akrep burcuna geçiyor. Gün içerisinde belirgin bir açısı yok. Akrep’teki ay çok hoş duygular hissetmeye çok da meyilli değildir. Genelde karamsar hissedebileceğimiz, şüpheci, analitik, derinlemesine araştırma yapabileceğimiz bir gün.

Perşembe

Ay Akrepteki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok fazla açısı var. Merkür ve Mars ile kavuşumda. Bugün sakarlıklara, tartışmalara dikkat. Dilimiz çok sivri. Jüpiter ile de uyumlu etkileşim var, bu da yine de bizi biraz daha iyi hisseder ve aktif bir duruma getiriyor. Özgüvenimiz yükseliyor. Satürn uyumlu etkileşimi de var, bu da günü sorumluluklara odaklı ve disiplinli bir hale getiriyor.

Cuma

Ay Akrep burcundan Yay burcuna geçiş yapıyor. Yay çok daha iyimser bir burç. Ay Plüton ile de uyumlu etkileşimde. Yine derin ve odaklı bir gün. Dönüştürücü ve fırsat getirici etkiler devrede.


Cumartesi

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Haftanın en güzel günü olabilir. Yay burcundaki ay Terazi burcundaki Venüs ile uyumlu etkileşimde. Bu burçların ikisi de iyimser, neşeli, özgüvenli ve sosyaldir. Bugün oldukça romantik bir gün.


Pazar

Bugün ise düne nazaran çok farklı diyebilirim. Ay Yay burcundaki ilerlemesine bugün de devam ediyor ve Satürn Neptün kavuşumu ile sert etkileşime giriyor. Dün biraz keyfi fazla kaçırdıysak bugün tam tersi daha negatif düşünceler, tembellik ve karamsarlık içerisinde olabiliriz. Çok enerjik sayılmayız, adeta ‘akşamdan kalma’ bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya


Günlük burç yorumları: 20 Ekim Pazartesi

20 Ekim 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Ay günün hemen başında Terazi burcuna giriyor ve hayatımızda denge arayışındayız. Bu sabah, Güneş-Satürn beşgen açısıyla, sorumluluklarımız ile kendimizi eğlendirme arzumuz arasında bir çatışma yaşanabilir. Şüpheler ya da inanç eksikliği geçici olarak bizi yavaşlatabilir ve hareketlerimizi, girişimlerimizi engelleyebilir. Yine de bu süreç, ileriye atılmadan önce bir mola vermemiz açısından faydalı olabilir. Yeni yükümlülükler veya bir gerçeklik kontrolü doğrultusunda planlarımızı ayarlamamız gerekebilir.Gün ilerledikçe, Merkür-Mars kavuşumuna doğru ilerliyoruz; bu iki gezegen yarın günün erken saatlerinde Akrep burcunda buluşacak. Zihinsel olarak oldukça uyarılmış olabiliriz. Fikir üretmeye ve sorun çözmeye büyük ilgi duyuyoruz. Merkür-Mars kavuşumu, özellikle iletişim ve zihinsel faaliyetlerle ilgili motive edici, enerjik çalışmalar için olumlu bir etkidir. Bu kavuşum Akrep burcunda gerçekleştiği için güç dinamikleri ve paylaşım konuları da işin içinde olabilir. Merkür-Mars enerjisi sinir sistemimizi harekete geçirir ve aşırı uyarabilir. Doğrudan konuya girmek isteriz; bu nedenle iletişim tarzımız duyarsız görünebilir. Düşüncelerimizde ve iletişimimizde saldırganlık veya aşırı heyecan olabilir; fikirlerimize ve inançlarımıza her zamankinden daha fazla bağlı hissederiz. Meşgul olmak ve ilerleme kaydetmek bizi normalden daha fazla tatmin eder; bu yüzden fazla zihinsel enerjiyi yapıcı bir şekilde yönlendirmek en iyisidir. Özellikle bir fikre fazla kapıldığımızda veya başkalarının katkısını kabul etmeye direndiğimizde gerginlikler yaşanabilir. Yoğun bir rekabet teması hâkimdir. Bu gezegenlerin geri hareket döneminde olduklarını ve daha sonra Merkür düzeldikten sonra yeniden kavuşacaklarını unutmayın. Bu nedenle, kararları şu anda aceleye getirmemek en iyisidir.
20 EKİM 2025 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, günün ilk yarısında zamanlama biraz ters gidebilir, bu yüzden bir günde halledilemeyecek şeyleri fark edip şimdilik aklından çıkarman en iyisi olacaktır. Gün ilerledikçe odaklanman artıyor. Zihinsel enerjin yüksek ve bir süredir ertelediğin işleri yapmak için motive olmuş hissedebilirsin. Önemli bir konuşma gerçekleşebilir ya da finansal konularda seni harekete geçirecek veya bir planı, fikri devreye sokacak haberler alabilirsin. Bu enerji patlamasını, maddi destekle ilgili meseleleri çözmek, bir gizemi aydınlatmak veya bir konunun özüne inmek için kullanmaya çalış. Merkür ve Mars kavuşuma ilerlerken bilgi konusunda cesursun. Samimi bir konuşma şimdi oldukça aydınlatıcı olabilir.
20 EKİM 2025 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, günün erken saatlerindeki etkiler, bir arkadaşınla, hedefinle veya hayalinle biraz uyumsuz hissetmene neden olabilir. Sosyal bir mesele hakkında endişelenmek, işine ve dikkatine engel olabilir. Bir projede kısıtlamaya gitmen gerekirse, bu geçişin aslında iyileştirme yapma zamanı olduğunu unutma. Gün ilerledikçe iyimserlik daha doğal bir şekilde gelir. Gerçekte seni harekete geçiren fikirleri ve projeleri fark etmek için güçlü bir dönemdir. Bu zihinsel enerjiyi bir partner veya yakın bir arkadaş aracılığıyla da deneyimleyebilirsin; biri seni bir fikir veya plan konusunda etkilemeye ya da ilgini çekmeye çalışabilir. Merkür ve Mars, ortaklık alanında güçlerini birleştirmek üzere ve bu durum seni oldukça hızlı bir şekilde kışkırtabilir. Harekete geçme isteğin güçlü olabilir, ancak liderliği ele almak isteyen bir partnerin davranışları veya iddiaları da gerginlik yaratabilir. Bilerek yapmasan bile tartışmaya girmek çok kolay olabilir, bu yüzden mücadelelerini dikkatle seç!
20 EKİM 2025 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugünün erken saatlerinde, zamanlama ters gidebilir ya da bir uğraşındaki kusurların farkına varabilirsin. Yine de, kaygılarını hafifletecek küçük bir sorunu çözmek veya ilk adımları atmak isteyebilirsin. Ancak bugünün bir diğer teması oldukça umut verici. Gün ilerledikçe, sabırsız da olsan, bir sağlık, iyilik hâli ya da iş projesine başlaman için uygun bir zaman olabilir. Artık sadece düşünmekten sıkıldın; bir şeyleri harekete geçirmek istiyorsun. İş veya günlük rutinlerle ilgili tempo şimdi artıyor. Küçük sorunları çözme, kusurları düzeltme ve gereksiz şeyleri ortadan kaldırma isteğin güçlü; bu ekstra enerji artışını günlük hayatındaki dağınıklığı gidermek için kullan. Ancak keskin veya kaba sözlerden ya da yanlış anlaşılabilecek ifadelerden kaçın. Kendini ifade etmen önemli, ama aşırıya kaçmamaya dikkat et.
20 EKİM 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, ruhun ve iyimserliğin açısından genel olarak olumlu bir dönemdesin, ancak günün erken saatlerinde kararsız ve belirsiz hissedebilirsin. Yine de gün ilerledikçe kararlılığın ve enerjin artıyor. Bir şeyleri halletme isteğin güçlü olabilir; ancak zamana ihtiyaç duyan bir şeyi zorlamaya çalışırsan, bu durum hayal kırıklığı yaratabilir. Merkür ve Mars kavuşuma ilerlerken, aşk ilişkileri, eğlence, keyif, flört ya da yaratıcılıkla ilgili konularda hızlı kararlar verebilirsin. Yine de bu kararlar duygusal bir derinlikten yoksun olabilir, bu yüzden fazla acele etmemeye dikkat et. Zihinsel heyecan, kolayca sinir ya da huzursuzluğa dönüşebilir. Dürtüsel iletişimlerden veya ani adımlardan kaçın. Yine de dostça bir rekabet seni daha büyük ve daha iyi şeyler yapmaya yöneltebilir; hatta pek dostane olmayanı bile sonunda hayatında iyileşme sağlamana neden olabilir.
20 EKİM 2025 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, keyif almakta kararlı olsan bile, günün erken saatlerinde görmezden gelmesi zor bazı endişeler veya suçluluk duyguları seni meşgul edebilir. Bu kaygılar bir sebeple oradalar; bu yüzden zihnini rahatlatacak şekilde sorumluluklarını yerine getirmenin yollarını düşünmen en iyisi olacaktır. Şimdi yapacağın ayarlamalar uzun vadeli faydalar getirebilir. Gün ilerledikçe çok daha kararlı hale geliyorsun. Sahip olduğun bu ekstra enerjiyi yapıcı bir şeye yönlendirerek değerlendir. Merkür ve Mars senin güneş haritandaki dördüncü evinde kavuşuma ilerlerken, aile hayatın hareketlenebilir ya da iç dünyan olağanüstü derecede canlı ve heyecan verici hale gelebilir. Canlı anılar ve önemli keşifler söz konusu olabilir. İlişkiler özel bir anlam ve yeni "katmanlar" kazanıyor; insanlarla olan bağlarının ve sevdiklerinin dinamiklerini benzersiz bir biçimde kavrayabilirsin. Kısa süreli, yoğun stres seni motive edebilir; bugün kendini gergin hissedersen bu enerjiyi üretken bir şeye dönüştürmeye çalış.
20 EKİM 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, günün erken saatlerinde yaşanabilecek gerginlikler veya memnuniyetsizlikler, ileride sana gerçekten fayda sağlayacak düzenlemeler yapmana yol açabilir. Belirli sorumlulukları, hayatına yanlış zamanlarda sızmalarını önleyecek stratejik yollarla ele alman gerektiğini fark edebilirsin. Gün ilerledikçe zihinsel enerjin artıyor ve ideal olarak bunu doğru şekilde yönlendiriyorsun. Bir şeyleri halletmek için bir ekiple birlikte çalışıyor olsan da ya da sadece kişisel bir projene odaklansan da, yaptığın işe tutkuyla bağlanıyor ve oldukça başarılı oluyorsun. Bu dönem tartışmak, fikirlerini paylaşmak ve zihinsel egzersizlerde bulunmak için harika olabilir; ancak bu süreçlerde duygusal mesafeni korumak akıllıca olur. Fikirler tamamen seni sarabilir ve heyecanlandırabilir. Bir miktar dürtüsellik de olabilir, ama genel olarak bu dönemde en çok faydayı stratejik bir şekilde hareket etmenden göreceğini bilmelisin.
20 EKİM 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bu dönem, yeni fırsatları görmen veya mevcut durumundan en iyi şekilde yararlanman için genel olarak mükemmel bir zaman. Yine de, günün ilk yarısında Güneş ile Satürn arasındaki küçük ama zorlu etki nedeniyle birkaç konuyla ilgilenmen gerekebilir. Sağlık veya işle ilgili sorunlar ya da endişeler ortaya çıkabilir. Burcundaki Güneş, bağımsızlığını teşvik ederken; güneş haritanda altıncı evdeki Satürn ise yapmadığın veya başaramadığın şeyleri hatırlatarak net kararlar almanı zorlaştırabilir. Ya da başkalarından pasif-agresif davranışlar görebilirsin. Bir sorunu tamamen çözmek için uygun zaman olmayabilir, ama bu yönde atacağın küçük adımlar şu anda faydalı olabilir. Gün ilerledikçe kendini bir konuyu öne sürmek veya bir şeyi ilerletmek için istekli hissedebilirsin. Fikrinin veya görüşünün kabul görmemesi seni savunmaya geçirebilir ya da hayal kırıklığı yaratabilir; ancak kendini fazla germekten kaçınırsan, bu yoğun zihinsel enerjiyi önemli bir projeye yönlendirebilirsin. Finansal konular ve iş meseleleri gündemde. Merkür ve Mars'ın kavuşuma ilerlemesi seni ilhamla doldurabilir ama aynı zamanda bazı sorunları da alevlendirebilir. Bir yandan iş, para ve pratik konularla ilgili heyecan verici fikirler için uygun bir zaman olabilir; öte yandan sabırsızlık, gerekli adımları atlamana ve bunun sonucunda da bazı karmaşıklıklara yol açabilir.
20 EKİM 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, tıkanıklıklar ve yanlış anlamalar bugün erken saatlerde oldukça geçicidir. Gün ilerledikçe, işe yaramayan şeyler hakkında çok daha az endişeleniyorsun. Merkür ve Mars senin burcunda kavuşuma ilerliyor, bu da sana güçlü bir ifade ve düşüncelerini açıkça dile getirme cesareti veriyor. Yine de bu enerji aynı zamanda sabırsızlık da getirebilir, bu yüzden kendini fazla öne atmaktan kaçınmak en iyisidir. Enerji ve vizyonla doluyorsun, bu yüzden bunu bir tartışmaya harcama. Şu anda düşünmeden bir şey söyleme dürtüsü çok güçlü olabilir! Ayrıca, başkalarının seni kolayca kışkırtması ya da hızlı sonuçlara varman, sonradan pişman olacağın sözler veya kararlar almanla sonuçlanabilir. Bir şeyi ya da kendini fazla zorlamamaya dikkat et. Bu muazzam zihinsel enerjini üretken ve değerli bir şeye yönlendir.
20 EKİM 2025 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, Güneş'in sosyal alanında ilerlemesi, seni bu günlerde yeni yöntemler denemeye ve hayata daha hafif bir bakış açısıyla yaklaşmaya teşvik ediyor; bu yönde fırsatlar da buluyorsun. Ancak günün erken saatlerinde küçük bir engel çıkabilir, çünkü Güneş ev alanındaki Satürn ile zorlayıcı bir açı yapıyor ve bu durum içsel çatışmaları vurguluyor. Öz güven eksikliği etkileşimlerini zayıflatabilir ya da ev veya aileyle ilgili sorumluluklara dair suçluluk duygusu planlarını bozabilir. Yine de fark edilmeyen ama seni bu kararsızlıktan çıkarabilecek bir uzlaşma yolu olabilir. Zihnini rahatlatacak gerekli düzenlemeleri yapmaya odaklan. Gün ilerledikçe, güneş haritandaki arka planda kalan alanda Merkür-Mars kavuşumuna doğru ilerliyoruz; yüzeyin altında ve perde arkasında pek çok şey oluyor. Hayal gücün ve düş dünyan özellikle aktif. Özel hayatında yeni ve heyecan verici gelişmeler yaşanabilir ya da güçlü anılar ve farkındalıklar ortaya çıkabilir. Geçmişte kaçındığın fikirler ve kavramlarla şimdi yüzleşiyor olabilirsin. Sadece başkalarının sınırlarına değil, kendi sınırlarına da dikkat et; çünkü merakın bazen seni fazla ileri götürebilir ve geri dönüşü olmayan şeyler öğrenmene yol açabilir. İdeal olarak, bir sorun şu anda lehine dönebilir.
20 EKİM 2025 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, günün erken saatlerinde yaşanan hayal kırıklıkları, farkındalık kazandırıcı olabilir; bu yüzden dikkat et. Yavaşlamalar, şu anda can sıkıcı görünse de, uzun vadede sana fayda sağlayabilir. Gün ilerledikçe, özgüvenini artıracak durumlar veya aktiviteler için harika bir enerjiye sahip oluyorsun. Geleceğine dair yeni vizyonlar seni motive ediyor ve başkalarıyla bağlantı kurarak heyecan verici fikirler edinebilirsin. Merkür ve Mars, senin burcuna uyumlu bir işarette birleşiyor ve bu, harika bir fikri hayata geçirme fırsatı sunuyor. Öte yandan, bir iş arkadaşı, grup veya arkadaşla sabırsızlık veya gerginlik de yaşanabilir. Beklenmedik bir durum lehine veya aleyhine olabilir, bu yüzden çatışmalarını dikkatle seç. Hassas bir konuyu gündeme getirme ihtiyacı hissedersen, kendini özenle ifade etmek için ekstra zaman ayır (bu bugün zor olabilir). Enerjini doğru yönlendirirsen, bir ekiple birlikte heyecan verici bir şeyler gerçekleştirebilirsin. Ayrıca bu, dilek listendeki bir şeyi hayata geçirmek için de uygun bir zaman olabilir.
20 EKİM 2025 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, günün erken saatlerinde kararsızlıktan dolayı enerji seviyen düşebilir, ancak küçük bir engeli aştıktan sonra organize olmak ve öğrenmek tatmin edici hale gelir. Gün ilerledikçe, Merkür-Mars kavuşumuna yaklaşacağız; bu durum düşüncelerini ve iletişimini canlandırabilir. Bu geçiş, zihinsel olarak oldukça aktif olmanı ve dikkatini yoğunlaştırmanı gerektiriyor. Konuşmak için ekstra enerji veya cesaret hissedebilirsin, ancak kalbinin işin içinde olmadığını göz önünde bulundurarak fazla ileri gitmemeye dikkat etmelisin. İşinde veya hedeflerinle ilgili yeni bir yaklaşım veya bakış açısı gerekli. Sınırları zorlamak isteyebilirsin ve bu bugün bir dereceye kadar işe yarayabilir, ancak ne zaman duracağını bilmek kendi iyiliğin için önemlidir. Mantık ve duyguyu dengede tutmaya çalış.
20 EKİM 2025 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, günün erken saatlerinde yaşanan küçük sorunlar ve aksaklıklar can sıkıcı olabilir, ancak bunlar, şimdi biraz dikkat etmezsen ileride kontrolden çıkabilecek konuların iyi göstergeleri olabilir. Gün ilerledikçe geçişler zihnini keskinleştiriyor, ancak bugün zihinsel olarak yoğunsun, bu yüzden başkalarıyla kişisel düzeyde ilişkiler kurarken ekstra dikkatli olman gerekebilir. Kolaylıkla bir davayı savunabilir veya bir görüşünü ifade edebilir, hatta hararetli bir tartışmaya girebilirsin. Başka bir açıdan bakıldığında, bir konuyu daha derinlemesine öğrenme heyecanı da yaşayabilirsin. Zihinle ilgili iyileştirme çalışmaları veya zihin-beden bağlantısına özel dikkat gerektiren konularla ilgilenmek için mükemmel bir zaman.


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.