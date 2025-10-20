20 - 26 Ekim 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Hafta oldukça hareketli. Haftaya Merkür Mars kavuşumu ile başlıyoruz. Akrep burcundaki bu kavuşum bizi oldukça sivri dilli, manipülatif, karşı tarafın duygularını ve aynı zamanda zayıflıklarını da anlayabilen, derinlemesine düşünebilen, zihinsel olarak odaklanabilen durumda tutuyor. Analiz yeteneğimiz çok güçlü.

Devamında ise Güneş Plüton karesi yaşayacağız. Bu sert açı yine Akrep’e yakın etkiler yaratabilecek bir açı. Yani odaklanma, empati yapabilme, manipülasyon ve krize açık bir dönem demek. Bu dönemde gemilerin yakılması gerekiyorsa yakılacaktır. Fakat bunu gereksiz bir şekilde yapmamaya dikkat etmek gerekli.

Hafta sonuna doğru etkiler daha çok yumuşuyor. Merkür Jüpiter ile ve Satürn ile uyumlu etkileşimde. Bu oldukça güzel bir etki. Hem özgüvenimiz yüksek, aklımızı genişletmek istiyoruz, hem de gerçekçiyiz ve özdisiplinimiz de oldukça güçlü.

Ayrıca Güneş Akrep burcuna geçiyor. Neptün de Balık burcuna kısa süreliğine geri dönüyor. Bu geçiş bu hafta yaşanıyor. Haritalarımızda Balık burcunun olduğu yer çok uzun yıllar bulanıktı, fedakardı, yaratıcıydı, sınırsızdı, bu Neptün’ün Koç’a geçmesiyle bitmişti fakat bu yıl sonunda Neptün Balık burcunu kısa süreliğine de olsa tekrar ziyaret edecek. Kısa süre dediğim Neptün’e göre kısa süre. Bu geçiş birkaç ay sürecek.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Terazi burcunda başlıyoruz. Diplomasi, ikili ilişkiler, güzellik gibi konuların vurgulandığı bir gün. Gün içerisinde Ay’ın belirgin bir etkileşimi yok.

Salı

Yeniay günü. Bugün yine ikili ilişkiler konularının ön plana çıktığı bir gün fakat biraz krizli ve abartılı geçebilir. Hayat görüşü karşıtlıklarının kriz yaratabileceği bir gün.

Çarşamba

Ay Akrep burcuna geçiyor. Gün içerisinde belirgin bir açısı yok. Akrep’teki ay çok hoş duygular hissetmeye çok da meyilli değildir. Genelde karamsar hissedebileceğimiz, şüpheci, analitik, derinlemesine araştırma yapabileceğimiz bir gün.

Perşembe

Ay Akrepteki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok fazla açısı var. Merkür ve Mars ile kavuşumda. Bugün sakarlıklara, tartışmalara dikkat. Dilimiz çok sivri. Jüpiter ile de uyumlu etkileşim var, bu da yine de bizi biraz daha iyi hisseder ve aktif bir duruma getiriyor. Özgüvenimiz yükseliyor. Satürn uyumlu etkileşimi de var, bu da günü sorumluluklara odaklı ve disiplinli bir hale getiriyor.

Cuma

Ay Akrep burcundan Yay burcuna geçiş yapıyor. Yay çok daha iyimser bir burç. Ay Plüton ile de uyumlu etkileşimde. Yine derin ve odaklı bir gün. Dönüştürücü ve fırsat getirici etkiler devrede.

Cumartesi

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Haftanın en güzel günü olabilir. Yay burcundaki ay Terazi burcundaki Venüs ile uyumlu etkileşimde. Bu burçların ikisi de iyimser, neşeli, özgüvenli ve sosyaldir. Bugün oldukça romantik bir gün.

Pazar

Bugün ise düne nazaran çok farklı diyebilirim. Ay Yay burcundaki ilerlemesine bugün de devam ediyor ve Satürn Neptün kavuşumu ile sert etkileşime giriyor. Dün biraz keyfi fazla kaçırdıysak bugün tam tersi daha negatif düşünceler, tembellik ve karamsarlık içerisinde olabiliriz. Çok enerjik sayılmayız, adeta ‘akşamdan kalma’ bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

