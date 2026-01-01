Esenlikler. Yılın en belirgin ayı değil. Ama yine de belirgin Mars açıları var. Mars ilk önce Jüpiter ile karşıtlık yapacak. Bu biraz abartılı özgüven, abartılı kendini iddia, abartılı bir tartışma riski beraberinde getiriyor. Fikir ayrılıkları istemediğimiz yerlere gidebilir.

Sonrasında ise Uranüs ile üçgen yapacak. Bu da oldukça yaratıcı, farklı, zekice kararların verilebileceği, güzel başlangıçlar ve girişimlere kapı açabilen uyumlu bir transit. Devamında Mars Satürn ve ona çok yakın seyreden Neptün ile altmışlık açı yapacak. Bu da oldukça uyumlu, yaratıcı bir etki. Burada artık bir disiplin ve dayanıklılık da söz konusu. Ayrıca alacağımız aksiyon ve girişimlerde sezgilerimizin de bize yardımcı olacağı anlamına geliyor. Başkalarından alacağımız destekler de olabilir.

Sonrasında ise Mars Kova burcuna geçecek. Gelenekçi ve dayanıklı Oğlak burcundan Kova burcuna geçişinde artık geçmişi bir kenara bırakmış, gelecek hedeflerine odaklanan, yine sabırlı ve sabit, fakat daha entelektüel, zeki ve teknolojik bir hale bürünecek.

Mars Kova burcuna geçtikten sonra ise Plüton ile kavuşacak. İşte bu biraz zor bir açı. Patlayıcı, krizli, öfkenin çok güçlü olabileceği ama bir o kadar da odaklanma, derinlik, dayanıklılık gücü olan, motive ve ihtiraslı bir Mars ile karşılaşacağız ve birkaç gün bu etkiyi yaşayacağız. Bu Ay’ın sonlarına denk geliyor. Bunların dışında Venüs ve Güneş de Kova burcuna geçecek. Kova sezonu resmi olarak başlayacak J Kendimizi daha farklı, daha entelektüel ifade edeceğiz. İlişkilerimizde daha arkadaş canlısı, biraz duygudan uzak ve daha meraklı bir moda gireceğiz. Biraz daha soğuk bir etki olduğunu söylemeliyim. Ayrıca bu ay Merkür Oğlak burcunda olacak. Zihnimiz çalışkan, disiplinli, yavaş ama emin adımlarla hedefine ulaşan, sorumluluklarının bilincinde bir şekilde işleyecek. Son ve en önemli burç geçişi ise Neptün’ün Koç burcuna geçişi olacak ki Neptün artık retro yapsa bile Balık burcuna geri dönmeyecek. Koç burcunda bir 14 sene kadar kalacak olan Neptün hayatlarımızda çok önemli noktalarda değişiklikler yaratacak. Artık aslında çok daha cesur bir noktada olacağız çünkü Neptün’de çok fazla sorgulamak yoktur ve sorgulamak cesaretin biraz aleyhine çalışır. Çok fazla düşünerek girişim yapılmaz. Neptün bize bu hayal gücü ve cesareti sağlayacak. Dünyada bence çok önemli inovasyonlar yapılacak bu süreçte. Bu inovasyonlar biraz görsel dünyayı etkileyecek gibi duruyor. Hayal gücü içeren konular, sinemalar, diziler, yazılar. Bunlar artık yapay zeka ile bambaşka bir noktaya gelecek ve bizi çok daha fazla aldatacak. Gerçeğinden ayırt edemeyeceğiz. Ayrıca artık savaşlar, girişimler çok daha bulanık olacak. Bence spekülatif ve riskli konular artık kayba çok daha açık olabilir. Mesela Bitcoin hiç olmadığı kadar volatil olabilir. İlginç bir dünya bizleri bekliyor.

2026 Ocak ayının önemli gökyüzü açıları; 1 Ocak - Merkür Neptün Karesi: Zihinlerin çok da berrak olmadığı günlerdeyiz. Bir takım iletişimsel aksaklıklar söz konusu olabilir. Yanlış anlamalar ve alınganlıklar meydana gelebilir. 2 Ocak - Merkür Oğlak'ta! 2 Ocak - Güneş Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı: Hedeflerimize ulaşma yolunda irademizi ve motivasyonumuzu güçlü bir şekilde kullanabiliyoruz. Kendimizi ifade etme şeklimiz hedeflerimize hizmet ediyor ve güçlü pozisyondaki kişilerden destek alabileceğimiz bir zaman. 2 Ocak - Chiron ileri harekete başlıyor! 3 Ocak - Venüs Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı: Hedeflerimize ulaşma yolunda bir diğer olumlu etki. Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı Venüs kadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve rüzgarı arkamıza alıyoruz. 6 Ocak - Güneş Venüs Kavuşumu: Eğlenceli, neşeli, rahat ve tembel günlerdeyiz. Sevdiğimizi sevildiğimizi hissediyor hissettiriyoruz. Kendimizi güzel ifade ediyoruz. Bu gün sanatsal faaliyetler içerisinde bulunabilir, eğer yasaklar gevşetildiyse eğlenceli bir aktivite yapılabilir. 8 Ocak - Venüs Mars Kavuşumu: Bu günler ilişkiler açısından zorlayıcı geçebilir. Tartışmalı fakat tutkunun yüksek olduğu bir dönem. Tartışmalı da olsa enerjimizi ikili ilişkilere harcama isteğimizin de yükseldiği günlerdeyiz. Romantizm ve Tutku için değerlendirilmesi harika bir zaman. 9 Ocak - Merkür Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı: Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

9 Ocak - Güneş Mars Kavuşumu: Güneş Mars karesi gergin, sinirli, kazalara açık, otorite figürleriyle, baba figürüyle çatışmalı zamanlara işaret eder. Bu dönemde akılcı ve olgun davranmak faydamıza olacaktır. 9 Ocak - Venüs Jüpiter Karşıtlığı: İlişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman fakat aynı zamanda abartıya kaçma ve fazla iyimser olma riskini taşıyan bir dönem. 10 Ocak - Güneş Jüpiter Karşıtlığı: Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızda abartılı bir özgüven ilişkisi veya birtakım fikir çatışmalarının olabileceği, abartılara kaçabileceğimiz bir dönem. 10 Ocak - Mars Jüpiter Karşıtlığı: Abartılı davranışlar, özgüven ve şişmiş bir ego bu günlerdeki konularımız olabilir. İnançlarımız, değerlerimiz uğruna savaşabiliriz fakat insan kaybetme riskini barındırıyor. Herkesi olduğu gibi kabul etmek, inançlara saygılı ve mütevazilik bu günlerde işimize yarayacaktır. 11 Ocak - Venüs Chiron Karesi: İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

12 Ocak - Güneş Chiron Karesi: Geçmişte yaşadığımız acılar bu günlerde biraz daha ortaya çıkıp bizi rahatsız etmeye devam edebilir. Acılar üzerinde perspektif kazanmak ve onları özgüven beslemesi adına olumlu şekilde kullanabilir, yeni bir bilinç düzeyine geçebiliriz. 14 Ocak - Mars Chiron Karesi: Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Fakat bu dönemde bize acı veren konuların tekrar etmesi söz konusu olabilir. Özellikle kendimizi iddia etmek, hakkımızı savunmak ile ilgili konularda geçmişteki acılar tetiklenebilir. Ailevi konularda da tartışmalar yaşanabilir. 14 Ocak - Merkür Jüpiter Karşıtlığı: Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için ikircikli olabilecek günlerdeyiz. Anlaşmalarımız abartılı koşullar içerebilir veya fikir çatışmalarına girebiliriz. Fakat iyimser olduğumuz, abartmadığımız sürece anlaşmalar ve önemli konuşmalar için güzel bir zaman. 15 Ocak - Venüs Satürn Altmışlığı: İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz. 15 Ocak - Venüs Uranüs Üçgeni: İkili ilişkilerde yaratıcı ve eğlenceli bir dönem. Bu gün sevdiklerinizle farklı şeyler yapmak isteyeceksiniz. Romantik sürprizler için oldukça elverişli.

16 Ocak - Merkür Chiron Karesi: Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz. 17 Ocak - Venüs Neptün Altmışlığı: İkili ilişkilerde sevme sevilme duygusunu hissettiğimiz romantik bir dönem. Yaratıcı jestler zamanı. Kendimizi güzelleştirmek adına olumlu adımlar atabiliriz. 17 Ocak - Güneş Satürn Altmışlığı: Kendimizi disipline edebildiğimiz, görev ve sorumluluklarımıza odaklandığımız, duygularımızı bir süreliğine erteleyebildiğimiz bir zaman dilimi. Hedeflerimize ulaşma yolunda kullanabileceğimiz günlerdeyiz. 17 Ocak - Venüs Kova'da! 17 Ocak - Güneş Uranüs Üçgeni: Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz. 18 Ocak - Merkür Mars Kavuşumu: İletişimsel gerginlikler ve tartışmalar zamanı. Ayrıca cesur kararlar için uygun olabilecek bir dönem. Cesaret toplamanız gereken önemli konuşmalar, yazışmalar varsa bu dönem çok elverişli. 19 Ocak - Merkür Satürn Altmışlığı: Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınava veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

19 Ocak - Merkür Uranüs Üçgeni: Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz. 20 Ocak - Güneş Neptün Altmışlığı: Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz. 20 Ocak - Güneş Kova'da! 20 Ocak - Venüs Plüton Kavuşumu: İlişkilerde yüzeye çıkan sorunlar, bilinçaltında kalmış konuların açığa çıkması, krizli ve dönüşümlü zamanlar. Kıskançlık ve fazla sahiplenicilik konularına dikkat etmek gerekiyor. 20 Ocak - Satürn Uranüs Altmışlığı: Yenilikçi fikirlerin yapılandırılmış ve disiplinli bir şekilde uygulanmasını destekler. Bu açı, geçmişle geleceği birleştirerek kalıcı değişimler yaratma potansiyelini gösterir. Kişi, düzeni korurken özgünlüğünü ifade edebilir ve istikrarlı bir şekilde ilerleme sağlayabilir. 20 Ocak - Mars Uranüs Üçgeni: Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

20 Ocak - Mars Satürn Altmışlığı: Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek. 20 Ocak - Merkür Neptün Altmışlığı: İlhamlı ve sezgilerimizin güçlü olduğu bunu da konuşmamıza ve yazılarımıza dökebildiğimiz, daha yaratıcı ve etkileyici günler geçireceğiz. Yazılı anlaşmalar konusunda destek almak için elverişli bir zaman. 20 Ocak - Merkür Kova'da! 21 Ocak - Güneş Merkür Kavuşumu: İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi. 22 Ocak - Merkür Plüton Kavuşumu: Söylediklerimizin tesirinin yüksek olduğu zamanlar devam ediyor. Fakat bu günlerde oktav biraz daha yüksek, daha vurucu ve dönüştürücü konuşabiliriz. İnsanları kendileriyle yüzleştirebiliriz, bu da ilişkilerimizi etkileyebilir. 23 Ocak - Mars Neptün Altmışlığı: Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

23 Ocak - Mars Kova'da! 23 Ocak - Güneş Plüton Kavuşumu: Kendimizi daha baskın bir şekilde ifade etmek istediğimiz, gücümüzü biraz abartılı kullanabileceğimiz, kendimizle ilgili bazı gerçeklerle yüzleşmemiz gereken bir dönemdeyiz. Pire için yorgan yakmamak gerekiyor. 26 Ocak - Neptün Koç'ta! 28 Ocak - Mars Plüton Kavuşumu: Çok gergin birkaç gün yaşayabiliriz. Yangınlar, yaralanmalar, kazalara açık olabilecek bir gün. Negatif yüzleşmeler sonucu öfke patlamaları yaşayabilir, ilişkiler çok gerilebilir veya kopabilir. Sakin kalmaya çalışmak gerekli. 29 Ocak - Merkür Venüs Kavuşumu: Dilimiz kibar, tatlı dil ile yılanı deliğinden çıkarıyoruz. İkili ilişkilerde Satürn’den yara alan Venüs için iletişim ilaç gibi geliyor. Dostlarımızdan alacağımız tavsiyeler üzüntü bulutlarını dağıtabilir.