Burcunuza göre ilişkilerinizde yaptığınız hatalar

Bazı burçlarla iyi anlaşabilirken bazı burçlarla da en çok da ilişkilerimizde benzer özelliklerden yakınırız. Her burcun belli başlı özellikleri ve ilişkilerine olumsuz olarak yansıyan yanları olabilir. Peki sizin burcunuz ilişkilerinizde hangi hataları yaptığınızı gösteriyor?

Koç

İlişkilerde çiftlerin birbirleriyle sürekli olarak vakit geçirmeye çalışmaları bazı ilişkilerde yıpratıcı bir etkiye ve monotonlaşmaya sebep olabilir. Koç burçları ise sosyal yönleri ağır basan bir burç olduğundan bireysellik ve bağımsız olma istekleri ön plana çıktığından kimi zaman partnerlerini mutsuz edebilir bu durum.

Boğa

Boğa burçları biraz inatçı olduklarından kimi zaman iletişim kurmakta zorlanılabilir. Bunun dışında kıskançlıkları da zaman zaman partnerlerini mutsuz edebilir. Biraz daha rahat olmak, yeniliklere açık olmak ve karşınızdakinin gözüyle düşünebilmek hem sizi hem de partnerinizi daha iyi hissettirecektir.

İkizler

İkizler burçları günlük hayatta da hızlı ruh hali değişimleriyle bilinirler, öyle değil mi? Genel olarak canlı enerjileriyle dikkat çeken ikizler burçları hızlı değişebilen ve sıkılabilen ruh hallerini ilişkilerine de yansıtabilirler. Ufak bir sorunda ilişkiyi bitirmeye kadar gidebilecek durumlar yaratabilen İkizler burcunun bu özellikleri ilişkiler bakımından yıpratıcı bir etkiye sahip olabilir.

Yengeç

Yengeç burçları günlük hayatının yanı sıra ikili ilişkilerinde duygularını yoğun yaşayan burçlardandır. Bu durum karşıdaki kişiye göre değişkenlik göstermekle birlikte partnerinizin bu durumdan sıkılmasına ve duygusallaıktan biraz daha uzaklaşmasına sebep olabilir.

Aslan

Aslan burçları tıpkı Koç burçları gibi liderlik ve kendini sevme özelliklerini fazlasıyla hissettiren burçlardan biridir. Bu özellikleri partnerini yönlendirmesine ve kendisinin o anki ruh haline göre ilişkilerinin şekillenmesi için çalışmaya itebilir Aslan burçlarını. Karşımızdakinden her zaman bunu isteyemeyeceğimiz için bu özellikleri bakımından ilişkilerde daha dikkatli olmaları faydalı olabilir.

Başak

Fazla düşünmek ve her şeyi daha güzel yapmaya çalışmak Başak burcundaki kişilerin temel özelliklerinden biridir. Her ne kadar bazı şeyleri daha iyiye götürmeye çalışmak iyi bir özellik gibi görünüyorsa da ilişki içerisinde insanları oldukları gibi kabul etmek ve bu durumu sürekli düşünüp irdelememek daha faydalı olabilir Başak burçları için.

Terazi

Terazi burçları genelde birçok burçla anlaşabilirler. Bu da onların fazla uyumlu olmalarından kaynaklanır. Uyumlu olmak güzeldir fakat bunu yapmaya çalışırken kendinizi yıprattığınızın her zaman farkında olmayabilirsiniz. Bundan dolayı ilişki içerisindeyken kendinizden ödün vermemeye dikkat edin.

Akrep

Akrepler de Yengeç burçları gibi ilişki içerisinde duygularını yoğun yaşarlar. Oldukça romantik olduklarından dolayı karşıdakinden de aynı romantikliği görmek isterler fakat bunun her zaman gerçekleşemeyeceğini bilmeleri gerekir. Bunun dışında İkizler burçları gibi kimi zaman hızlı sinirlenmeleri ve ruh hali değişiklikleri yaşayabildiklerinden daha dikkatli düşünüp hareket etmeleri gerekir.

Yay

Yay buçları sosyal ve eğlenceli burçlar olarak bilinirler fakat sorunlarını paylaşmaktan çekinirler. Bunu en çok da ilişkileri esnasında yapmaktan kaçındıkları için zamanla ilişkilerindeki problemler onlar fark etmeden daha büyük ve katlanılamaz hale gelebilir.

Oğlak

Oğlak burçları kimi zaman karamsar ruh haline kapılabilirler. Bunu her burç yaşasa da Oğlak burçları daha derinden yaşadıkları için karşı tarafı da olumsuz etkileyebilirler. İşlerine düşkün olmaları ise her ne kadar oldukça kıymetli bir özellik olsa da "işkolik" olmak ilişkilerini yıpratabilir.

Kova

İnsanların olumsuz yönlerine odaklanmak ve bunu kendi kendilerine düzeltmelerini beklemek yerine hislerinizi dile getirerek rahatlayabilirsiniz. Daha iyisinin olabileceği düşüncesiyle kendinizi yormayın, kimi zaman bu durumları akışına bırakmak gerekebilir.

Balık

Balık burçları bilinene göre duygusal burçlar olduklarından bazen hayalperest düşüncelere kaıpılıp ilişkilerindeki sorunları görmezden gelebilir ve bağlanmaktan çekinmeyebilirler. Bu kimi zaman daha sorunsuz bir ilişki olmasını sağlasa da ilişkilerinizi yıpratabilir.