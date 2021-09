Burcunuza göre hangi tavsiyeyi dinlemeniz gerekiyor?

Hiç şüphe yok ki geçen yıl çoğumuz için zor bir yıldı. Mali zorluklara, ilişki sorunlarına, artan strese ve küresel olarak toplu bir tükenmeye katlanmak zorunda kaldık. Hepimiz değişim istiyoruz, ama o gelene kadar hepimiz hayatımızın tadını en iyi şekilde çıkarmak için çalışmalıyız. Bu makalenin size yardımcı olacağını ve olayları sizin için bir perspektife oturtacağını umuyoruz.

Koç

Her şeyi iyice düşünmek için zamanınız olana kadar herhangi bir karar vermeyin. Koç, heyecandan, hayal kırıklığından, sabırsızlıktan veya her üçünden de birçok durumda pes etmeye meyillidir. Bununla birlikte, harekete geçmeden önce bir seçim hakkında düşünmek işe yarar, çünkü bildiğiniz gibi, her eylemin bir sonucu vardır. Elbette, risk almak büyük ödüller de getirebilir, ancak risk alanlar bile kararlarını vermeden önce artılarını ve eksilerini tartarlar.

Sadece kararın hayatınızı nasıl etkileyeceğini düşünmeyi unutmayın ve eğer olumlu bir şekilde fayda sağlayacaksa, o zaman “Yapın!”

Boğa

Başkalarının size onlara davrandığınız gibi davranmasını bekleyebilirsiniz ama bu mükemmel bir dünyada geçerlidir. Birine tüm kalbini verebilirsin, sonunda kırılsa bile. Ancak bu, tüm varlığınızla sevmemeniz gerektiği anlamına gelmez çünkü kendinizi geri tutmak tek gerçek aşkınızı kaybetmek anlamına gelebilir. Karşılaştığınız herkesi sevin.

İkizler

Sevgili İkizler, özgür ruhlu bir auraya sahipken, hayatınızı nasıl yaşamayı seçtiğiniz konusunda diğer insanların fikirlerini çok fazla tartma eğilimindesiniz. Unutma, nasıl yaşamak istediğine başkaları değil, sadece sen karar verebilirsin. Seni gerçekten neyin mutlu ettiğini senden başka kimse bilemez, bu yüzden diğer insanlar senin vizyonunu görmese bile her zaman kalbinin sesini dinle. Başkalarını memnun etmek için burada değilsiniz. Keşfedilmemiş topraklara girmen gerekse bile, mutluluğa ve başarıya giden yolu bulmak için buradasın.

Yengeç

Dünyada bu zamanlarda yaşamanın boğucu ve yorucu olduğunu biliyoruz ama gelgitlerle birlikte yükselmeli ve yaklaşan fırtınalara göğüs germeyi öğrenmeliyiz. Başkalarını suçlayamayız veya olayları bizim açımızdan görmeleri için onları zorlayamayız; sorumluluklarımıza ve zayıflıklarımıza sahip çıkmalı ve kendi başımızın çaresine bakmayı öğrenmeliyiz. Ayrıca güçlü yönlerimize bakmalı ve çalkantılı denizlerde gezinmemize nasıl yardımcı olabileceklerini görmeliyiz. Duyarlılığınızı bir güç olarak kullanın, çünkü dünyanın şu anda merhametli kalplerimize umutsuzca ihtiyacı var.

Aslan

Aslanların hayatlarını başkalarıyla karşılaştırma veya hayatlarının biraz farklı görünmesini dileme eğilimi vardır. Ancak bu, depresyonun yerleşmesine izin vermekten başka bir şey yapmaz ve neşenizi emer. Şimdi hayatınızı sevmeyi öğrenin ve ilerledikçe onu geliştirin. Hedefler belirleyin ve onların peşinden gidin çünkü hayatınızdan şikayet etmek sizi bir yere götürmez. Kendine güven, neşeli tavrını kendi yararına kullan ve yüreğin sana ne yol gösteriyorsa onu yap. Kendi çiminizi sulayın ve çitin diğer tarafında nasıl göründüğü konusunda endişelenmeyin.

Başak

Başak, insanları oldukça kolay bir kaide üzerine koyma eğilimindesiniz ve onların akıl oyunlarına kurban gidebilirsiniz. Kocaman bir kalbin var ama insanların bundan faydalanmasına izin verme. Sınırlar koymayı unutmayın ve eğer birisi saygı göstermiyorsa, onlara kapıyı gösterin. En iyisini hak ediyorsun, bu yüzden bundan daha azına razı olma.

Terazi

Terazi, zihniniz sürekli tam hızda koşan bir tavşan gibi hissettiğinden, bir şeyden diğerine oldukça hızlı bir şekilde atlayabilirsiniz. Zihninizi biraz dinlendirin ve biraz sessizliğin tadını çıkarmayı öğrenin. Hayatınızla gerçekten ne yapmak istediğinizi ve bundan nasıl para kazanabileceğinizi anlamak için bu yıl içinizin derinliklerine inin.

Akrep

Akrep, seni hayatta çok ileri götürebilecek doğuştan gelen bir yaratıcılığa sahipsin. Bununla birlikte, bazen ilerlemek için kendi içgüdülerinize ve sizi mutlu eden şeylere güvenmek yerine başkalarının onayını beklersiniz. Unutma, harika olmak için izne ihtiyacın yok, o yüzden devam et ve ruhunla dünyayı ateşe ver, gerisi doğal olarak yerine oturacaktır.

Yay

Yay, maceracı bir kişiliğe sahipsiniz, ancak işler yolunda gitmediğinde oldukça kolay öfkelenebilirsiniz. Sadece akışa devam etmeyi ve barikatları yoldan sapıp yeni bir yoldan manzaranın keyfini çıkarmak için bir fırsat olarak kullanmayı unutmayın. Her zaman durum değil, sizi gerçekten yapan veya kıran ona nasıl tepki verdiğinizdir.

Oğlak

Oğlak burcu, harika bir iş ahlakına sahipsin ama yavaşlamayı ve kendine zaman ayırmayı öğrenmezsen tükenmiş olabilirsin. Hedeflerinize ulaşmak için acele etmenize gerek yok; aslında, gülleri koklamayı bırakıp hayata bir yarıştan ziyade bir macera olarak baktığınızda bu zaferin tadını daha çok çıkarabilirsiniz.

Kova

Kova, bulutlarda yaşamayı ve gönlünüzce hayal kurmayı seviyorsunuz ama ne yazık ki bazen gerçeğe geri dönmeniz ve gerçek hayat sorunlarıyla uğraşmanız gerekiyor. Hayatta istediğinizi elde edebilirsiniz, ancak hayallerinize ulaşmaya çalışırken daha az eğlenceli olan “yetişkin” sorunlarıyla başa çıkmayı öğrenmelisiniz.

Balık

Balık, harika bir sezgiye sahipsin, neden daha sık dinlemiyorsun? İçinizde bir şey doğru gelmiyorsa, içgüdülerinizi dinlediğinizden emin olun. Onları ne kadar uzun süre görmezden gelirseniz, sorun veya durum o kadar kötüleşir.