Burcunuza göre hangi tavsiyeyi dinlemeniz gerekiyor?

Herkesin bazen tavsiyeye ihtiyacı vardır. Peki sizin burcunuzun tavsiyesi neler?

Burcunuza göre hangi tavsiyeyi dinlemeniz gerekiyor?
Astroloji
09 Eylül 2021 Perşembe

Hiç şüphe yok ki geçen yıl çoğumuz için zor bir yıldı. Mali zorluklara, ilişki sorunlarına, artan strese ve küresel olarak toplu bir tükenmeye katlanmak zorunda kaldık. Hepimiz değişim istiyoruz, ama o gelene kadar hepimiz hayatımızın tadını en iyi şekilde çıkarmak için çalışmalıyız. Bu makalenin size yardımcı olacağını ve olayları sizin için bir perspektife oturtacağını umuyoruz.


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Koç

Her şeyi iyice düşünmek için zamanınız olana kadar herhangi bir karar vermeyin. Koç, heyecandan, hayal kırıklığından, sabırsızlıktan veya her üçünden de birçok durumda pes etmeye meyillidir. Bununla birlikte, harekete geçmeden önce bir seçim hakkında düşünmek işe yarar, çünkü bildiğiniz gibi, her eylemin bir sonucu vardır. Elbette, risk almak büyük ödüller de getirebilir, ancak risk alanlar bile kararlarını vermeden önce artılarını ve eksilerini tartarlar.


Sadece kararın hayatınızı nasıl etkileyeceğini düşünmeyi unutmayın ve eğer olumlu bir şekilde fayda sağlayacaksa, o zaman “Yapın!”


Boğa

Başkalarının size onlara davrandığınız gibi davranmasını bekleyebilirsiniz ama bu mükemmel bir dünyada geçerlidir. Birine tüm kalbini verebilirsin, sonunda kırılsa bile. Ancak bu, tüm varlığınızla sevmemeniz gerektiği anlamına gelmez çünkü kendinizi geri tutmak tek gerçek aşkınızı kaybetmek anlamına gelebilir. Karşılaştığınız herkesi sevin.


İkizler

Sevgili İkizler, özgür ruhlu bir auraya sahipken, hayatınızı nasıl yaşamayı seçtiğiniz konusunda diğer insanların fikirlerini çok fazla tartma eğilimindesiniz. Unutma, nasıl yaşamak istediğine başkaları değil, sadece sen karar verebilirsin. Seni gerçekten neyin mutlu ettiğini senden başka kimse bilemez, bu yüzden diğer insanlar senin vizyonunu görmese bile her zaman kalbinin sesini dinle. Başkalarını memnun etmek için burada değilsiniz. Keşfedilmemiş topraklara girmen gerekse bile, mutluluğa ve başarıya giden yolu bulmak için buradasın.


Yengeç

Dünyada bu zamanlarda yaşamanın boğucu ve yorucu olduğunu biliyoruz ama gelgitlerle birlikte yükselmeli ve yaklaşan fırtınalara göğüs germeyi öğrenmeliyiz. Başkalarını suçlayamayız veya olayları bizim açımızdan görmeleri için onları zorlayamayız; sorumluluklarımıza ve zayıflıklarımıza sahip çıkmalı ve kendi başımızın çaresine bakmayı öğrenmeliyiz. Ayrıca güçlü yönlerimize bakmalı ve çalkantılı denizlerde gezinmemize nasıl yardımcı olabileceklerini görmeliyiz. Duyarlılığınızı bir güç olarak kullanın, çünkü dünyanın şu anda merhametli kalplerimize umutsuzca ihtiyacı var.


Aslan

Aslanların hayatlarını başkalarıyla karşılaştırma veya hayatlarının biraz farklı görünmesini dileme eğilimi vardır. Ancak bu, depresyonun yerleşmesine izin vermekten başka bir şey yapmaz ve neşenizi emer. Şimdi hayatınızı sevmeyi öğrenin ve ilerledikçe onu geliştirin. Hedefler belirleyin ve onların peşinden gidin çünkü hayatınızdan şikayet etmek sizi bir yere götürmez. Kendine güven, neşeli tavrını kendi yararına kullan ve yüreğin sana ne yol gösteriyorsa onu yap. Kendi çiminizi sulayın ve çitin diğer tarafında nasıl göründüğü konusunda endişelenmeyin.


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Başak

Başak, insanları oldukça kolay bir kaide üzerine koyma eğilimindesiniz ve onların akıl oyunlarına kurban gidebilirsiniz. Kocaman bir kalbin var ama insanların bundan faydalanmasına izin verme. Sınırlar koymayı unutmayın ve eğer birisi saygı göstermiyorsa, onlara kapıyı gösterin. En iyisini hak ediyorsun, bu yüzden bundan daha azına razı olma.


Terazi

Terazi, zihniniz sürekli tam hızda koşan bir tavşan gibi hissettiğinden, bir şeyden diğerine oldukça hızlı bir şekilde atlayabilirsiniz. Zihninizi biraz dinlendirin ve biraz sessizliğin tadını çıkarmayı öğrenin. Hayatınızla gerçekten ne yapmak istediğinizi ve bundan nasıl para kazanabileceğinizi anlamak için bu yıl içinizin derinliklerine inin.


Akrep

Akrep, seni hayatta çok ileri götürebilecek doğuştan gelen bir yaratıcılığa sahipsin. Bununla birlikte, bazen ilerlemek için kendi içgüdülerinize ve sizi mutlu eden şeylere güvenmek yerine başkalarının onayını beklersiniz. Unutma, harika olmak için izne ihtiyacın yok, o yüzden devam et ve ruhunla dünyayı ateşe ver, gerisi doğal olarak yerine oturacaktır.


Yay

Yay, maceracı bir kişiliğe sahipsiniz, ancak işler yolunda gitmediğinde oldukça kolay öfkelenebilirsiniz. Sadece akışa devam etmeyi ve barikatları yoldan sapıp yeni bir yoldan manzaranın keyfini çıkarmak için bir fırsat olarak kullanmayı unutmayın. Her zaman durum değil, sizi gerçekten yapan veya kıran ona nasıl tepki verdiğinizdir.


Oğlak

Oğlak burcu, harika bir iş ahlakına sahipsin ama yavaşlamayı ve kendine zaman ayırmayı öğrenmezsen tükenmiş olabilirsin. Hedeflerinize ulaşmak için acele etmenize gerek yok; aslında, gülleri koklamayı bırakıp hayata bir yarıştan ziyade bir macera olarak baktığınızda bu zaferin tadını daha çok çıkarabilirsiniz.


Kova

Kova, bulutlarda yaşamayı ve gönlünüzce hayal kurmayı seviyorsunuz ama ne yazık ki bazen gerçeğe geri dönmeniz ve gerçek hayat sorunlarıyla uğraşmanız gerekiyor. Hayatta istediğinizi elde edebilirsiniz, ancak hayallerinize ulaşmaya çalışırken daha az eğlenceli olan “yetişkin” sorunlarıyla başa çıkmayı öğrenmelisiniz.


Balık

Balık, harika bir sezgiye sahipsin, neden daha sık dinlemiyorsun? İçinizde bir şey doğru gelmiyorsa, içgüdülerinizi dinlediğinizden emin olun. Onları ne kadar uzun süre görmezden gelirseniz, sorun veya durum o kadar kötüleşir.


Burcunuz hangi hayvanın özelliklerini yansıtıyor?

Doğadaki her hayvanın kendine has karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Burcunuza göre hangi hayvanın ruhunuzu yansıttığını okuduğunuzda kişiliğinize dair bilmediğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz!

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Koç: Koç burcu ayaklarının üstünde durabilen, güçlü bir karakterdir. Zaman zaman agresif olabilir. Her zaman harekete hazırdır. Tıpkı büyük yırtıcı bir kedi gibi. Kaplan sizin ruhunuzu yansıtır. Uğrunda savaştığınız her şeyi korumaya hazırsınız ister bir sonraki öğününüz olsun, ister aileniz. Son derece bağımsız ama yine de sadıksınız. Bu da sevdiklerinizin, onları koruyacağınıza dair size güvenebilecekleri anlamına gelir.
Boğa: Burcunuz Boğa olsa da ruhunuzu en iyi yansıtan hayvan Ayı. Uzun süreli izole bir hayata karşı son derece dirençlisiniz. Çok yönlü bir yapıya sahipsiniz ve dayanıklısınız. Hayatta kalmak için gücünüzü kullanabilisiniz. Ailenize ve arkadaşlarınıza karşı son derece sadıksınız. Bazen aşırı korumacı bir tavra sahip olabiliyorsunuz. Günün sonunda hakettiğiniz tek şey ise kocaman bir kucaklama.
İkizler: İkizler burcunu en iyi yansıtan hayvan tilkidir. Hızlı düşünme yeteneğiniz ve zekanız, tehlikeyle karşılaştığınızda kaçmanıza ve yaşadığınız problemlere karşı efektif çözümler bulmanıza yardımcı olur. Öngörülü refleksleriniz sayesinde yaklaşan tehlikeyi önceden sezip o bölgeden uzaklaşma konusunda son derece başarılısınız. Merkaklı ve akılcı yanınız hayatın meşakkatli yollarına kolayca adapte olmanızı sağlıyor.
Yengeç: Sembolünüz bir Yengeç olsa da sevgi dolu ve duyarlı yapınız adeta bir geyiği andırır. Adanmış ve zarif bir kişiliğe sahipsiniz fakat bunun yanında utangaç bir mizacınız da yok değil. Nazik ve sevecen bir atmosferiniz olmasına rağmen haksızlığa uğramış ya da incinmiş hissettiğinizde ayağa kalkacak güce sahipsiniz. Tutkulu ve derin bir sevgi anlayışınız var size üzüntü ve acı verecek ilişkilerden uzak duruyorsunuz.
Aslan: İsmiyle müstesna olan bu burcu en iyi yansıtan hayvan aslan. Gururunuzu yele gibi başınızın üstünde taşırsınız. Bir aslan bir savaşta yenilgiye uğrarsa yelesi dağılır ve dökülmeye başlar. Siz de aynı aslan gibi çok acı çektiğinizde hayat ışığınızı kaybedebilirsiniz. Başınızı dik tutun ve ne kadar gösterişli ve heybetli olduğunuzu hatırlayın.
Başak: Bağımsız ve çevik bir yapıya sahipsiniz. Seçmeniz gerektiğinde umursamaz bir tavır takınmayı seçebilirsiniz fakat aslında derinlere inildiğinde bir savaşçı değil sevgi dolu bir insansınız. Aktif bir hayata sahipsiniz. Her daim bakımlısınızdır ve tıpkı bir örümcek maymunu gibi hayatın dalları arasında sallanıp durursunuz.
Terazi: Terazi burcunu en iyi yansıtan hayvan kurttur. Tıpkı kurtlar gibi Teraziler de seçeneklerini değerlendirme konusunda son derece dikkatlidirler. Dengeli yaratıklardır ve ekip çalışmasına da son derece yatkınlık gösterirler. Yalnız hareket etmektense sürü halinde gezmeyi severler. Doğalarına sadık, çok yönlü bir birey olma kapasitesine sahiptirler.
Akrep: Burcunuz her ne kadar Akrep ile temsil edilse de ruhunuzu en iyi yansıtan hayvan kapan kaplumbağasıdır. Son derece gizemli ve büyüleyici bir havanız var. Etrafınızda olanlar sürekli sizinle ilgili bir şeyler öğrenmek isterler. Siz ise tüm görkeminizi sergilemek yerine kabuğun içine kapanarak geri çekilmeyi tercih ediyorsunuz. Fakat birine içeri girmesi için izin verdiğinizde doğal dengenizi bozuyorsa ona zarar verme potansiyeliniz çok yüksektir.
Yay: Yay burcunu temsil eden hayvan bu diyarlardan çok uzakta Antik Yunanlara kadar dayanır. Mitolojik bir hayvan olan tek boynuzlu at Yay burcunu en iyi yansıtan hayvandır. Merkezine ulaşılması zor, eşsiz ve mistik bir insansınız. Centaurlar gibi oklarınızı hedeflerinize yönlendiriyorsunuz. Boynuzunuzu geleceğe uzatıp hedefe kilitlendiğinizde bazen durup etrafınızdaki güzel kokulu çiçekleri koklamayı unutuyorsunuz.
Oğlak: Ruhunuzu en iyi yansıtan hayvan su samurudur. Son derece bölgeci ve bağımsız olan su samurları aşık olduğunda oldukça sadıktırlar. Erkek su samurlar bir sene boyunca başka su samurları ile ilgilenmez, dişiler ise sevdiklerine, dostlarına ve ailelerine gerekli ilgiyi göstermeyi unutabilir. Bunula birlikte su samurlarının akıntıya kapılıp kaybolmamak için el ele tutuştukları bir gerçektir ve siz de en az onlar kadar sevecen olabilirsiniz.
Kova: Burcunuz bir su taşıyıcısı olsa da ruhunuz bir yunusunkini andırıyor. Son derece eğlenceli, maceracı ve özgürsünüz. Kendinizi hayatın akışına bırakıyor ve suyun sizi götürdüğü yerde yüzüyorsunuz. Zeki ve akıllı bir insansınız. Zaman zaman oldukça tuhaf ve utangaç da olabiliyorsunuz. Yunuslar yalnızca beyinlerinin yarısını kullanarak uyurlar. Siz de uyurken bile çalışan bir beyne sahipsiniz.
Balık: Nazik ruhunuz sevgi dolu ve hassas denizatı ile ilişkilidir. Sezginiz ve bilginiz sayesinde daha büyük hayvanlar tarafından korkutulmaya çalıştığınızda yoldan sapmazsınız, bilgeliğiniz sizi yönlendirir. Son derece romantik bir yapınız var ve hayalperestsiniz. Muhtemelen bir deniz atı gibi siz de hayatınız boyunca gerçek aşkı arayacaksınız.

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