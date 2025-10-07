Kristin Demirci
Kristin Demirci Tüm Yazıları
Giriş: 07 Ekim 2025 Salı

Doğum günlerimizde neden daha çok kaza yaparız?

Astroloji çoğu zaman küçümsenir. "Bilimsel değil" denir, "kanıtlanmadı" denir. Aslında kastedilen bilim insanlarının kendi yaptıkları deneylerde kanıtlanmadığıdır. Çünkü çoğu zaman seçtikleri yöntem, astrolojinin sembolik işleyişini ölçmeye uygun değildir.


Ama bazen bir araştırma çıkar ki, bütün bu önyargıları tek başına sarsacak güçtedir. Üstelik kimsenin beklemediği kadar açık, net ve çarpıcıdır.


Bir araştırmanın sessiz hikâyesi

Yirmi yılı aşkın bir süre önce yapılmış bir araştırma var. Sara Klein Ridgley'nin doktora düzeyinde sunulan istatistik çalışması Los Angeles'ta 1023 iş kazası verisini inceliyor. Hipotez şu Kazalar, transit Güneş kişinin doğum Güneşine kavuşum kare ya da karşıt yaptığında artar.


Ve sonuç şaşırtıcı. Kaza oranı, Güneş doğum derecesine kavuştuğunda, tam karşısına geldiğinde ya da kare açı yaptığında belirgin biçimde artıyor. Başka bir deyişle, doğum günlerinde, doğum gününden 3, 6, ve 9 ay sonraki dönemlerde risk olağanüstü yükseliyor.


Çalışmada farklı orb aralıkları test edilmiş ve yakın orbda etki daha güçlü bulunmuş. Ayrıca partil açının oluştuğu "tam gün"lerde beklenenden yüksek yığılma görülüyor.


İstatistiklerin gücü

Bu bulgu tesadüfle açıklanamaz. Araştırmanın p değeri olağan sınırların milyarlarca kez altına indi. Başka bir deyişle sonuçların şansa dayanma ihtimali neredeyse yoktu.


Akademide "birthday effect"

Astroloji içermeyen fakat konuya yakın duran bulgular da var. Japonya ulusal mortalite verisi üzerinden 2.073.656 ölüm kaydı incelenmiş. Doğum gününde intihar trafik kazası düşme boğulma tıkanma nedenli ölümler istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuş.


Acil servis başvuruları üzerinde yapılan bir çalışmada insanların doğum gününü izleyen haftada acile gitme olasılığı daha yüksek bulunmuş.


ABD ve İsviçre verileri dâhil farklı ülkelerde doğum gününde ölüm riskinin artabildiğini teyit eden çalışmalar ve derlemeler var. Örneğin 2012 İsviçre analizi yüzde 13.8 fazlalık bildiriyor.


Görmezden gelinen gerçek

Astrolojinin kimseye kendini kanıtlama borcu yok. Astroloji zaten binlerce yıldır insanın gökyüzüyle kurduğu en eski dillerden biridir. Yine de bazen öyle bulgular ortaya çıkar ki, en katı şüphecileri bile sarsacak kadar açıktır.


Bu araştırma da öyleydi. Eğer ciddiye alınsaydı, gazetelerin manşetleri şöyle atılırdı:

"Doğum günlerinde kaza riski kanıtlandı. Astroloji haklı çıktı."


Fakat öyle olmadı. Çalışma akademinin arşivlerinde sessizliğe terk edildi.


O zaman başlığı ben atayım dedim. Doğum günlerimizde neden daha çok kaza yaparız?


Astroloji yalnızca burç yorumlarından ibaret değildir. İnsan ile gökyüzü arasındaki bağı anlatan kadim bir dil, kimi zaman da ölçülebilir bir gerçektir. Bu araştırma da bunu gösteriyor. Doğum günlerimiz ve ona denk gelen Transit Güneş'in yaptığı karşıt ya da kare açılar yaşam döngümüzde kırılgan eşiklerdir. Bu dönemlerde enerji dengesi değişir, dikkatsizlik artar ve kazalara daha açık hale geliriz. Üstelik bu yalnızca sembolik bir anlatı değil, istatistikle desteklenmiş bir olgudur.


Cesaret ve umutla...




YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.