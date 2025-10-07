Doğum günlerimizde neden daha çok kaza yaparız?

Astroloji çoğu zaman küçümsenir. "Bilimsel değil" denir, "kanıtlanmadı" denir. Aslında kastedilen bilim insanlarının kendi yaptıkları deneylerde kanıtlanmadığıdır. Çünkü çoğu zaman seçtikleri yöntem, astrolojinin sembolik işleyişini ölçmeye uygun değildir.

Ama bazen bir araştırma çıkar ki, bütün bu önyargıları tek başına sarsacak güçtedir. Üstelik kimsenin beklemediği kadar açık, net ve çarpıcıdır.

Bir araştırmanın sessiz hikâyesi

Yirmi yılı aşkın bir süre önce yapılmış bir araştırma var. Sara Klein Ridgley'nin doktora düzeyinde sunulan istatistik çalışması Los Angeles'ta 1023 iş kazası verisini inceliyor. Hipotez şu Kazalar, transit Güneş kişinin doğum Güneşine kavuşum kare ya da karşıt yaptığında artar.

Ve sonuç şaşırtıcı. Kaza oranı, Güneş doğum derecesine kavuştuğunda, tam karşısına geldiğinde ya da kare açı yaptığında belirgin biçimde artıyor. Başka bir deyişle, doğum günlerinde, doğum gününden 3, 6, ve 9 ay sonraki dönemlerde risk olağanüstü yükseliyor.

Çalışmada farklı orb aralıkları test edilmiş ve yakın orbda etki daha güçlü bulunmuş. Ayrıca partil açının oluştuğu "tam gün"lerde beklenenden yüksek yığılma görülüyor.

İstatistiklerin gücü

Bu bulgu tesadüfle açıklanamaz. Araştırmanın p değeri olağan sınırların milyarlarca kez altına indi. Başka bir deyişle sonuçların şansa dayanma ihtimali neredeyse yoktu.

Akademide "birthday effect"

Astroloji içermeyen fakat konuya yakın duran bulgular da var. Japonya ulusal mortalite verisi üzerinden 2.073.656 ölüm kaydı incelenmiş. Doğum gününde intihar trafik kazası düşme boğulma tıkanma nedenli ölümler istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuş.

Acil servis başvuruları üzerinde yapılan bir çalışmada insanların doğum gününü izleyen haftada acile gitme olasılığı daha yüksek bulunmuş.

ABD ve İsviçre verileri dâhil farklı ülkelerde doğum gününde ölüm riskinin artabildiğini teyit eden çalışmalar ve derlemeler var. Örneğin 2012 İsviçre analizi yüzde 13.8 fazlalık bildiriyor.

Görmezden gelinen gerçek

Astrolojinin kimseye kendini kanıtlama borcu yok. Astroloji zaten binlerce yıldır insanın gökyüzüyle kurduğu en eski dillerden biridir. Yine de bazen öyle bulgular ortaya çıkar ki, en katı şüphecileri bile sarsacak kadar açıktır.

Bu araştırma da öyleydi. Eğer ciddiye alınsaydı, gazetelerin manşetleri şöyle atılırdı:

"Doğum günlerinde kaza riski kanıtlandı. Astroloji haklı çıktı."

Fakat öyle olmadı. Çalışma akademinin arşivlerinde sessizliğe terk edildi.

O zaman başlığı ben atayım dedim. Doğum günlerimizde neden daha çok kaza yaparız?

Astroloji yalnızca burç yorumlarından ibaret değildir. İnsan ile gökyüzü arasındaki bağı anlatan kadim bir dil, kimi zaman da ölçülebilir bir gerçektir. Bu araştırma da bunu gösteriyor. Doğum günlerimiz ve ona denk gelen Transit Güneş'in yaptığı karşıt ya da kare açılar yaşam döngümüzde kırılgan eşiklerdir. Bu dönemlerde enerji dengesi değişir, dikkatsizlik artar ve kazalara daha açık hale geliriz. Üstelik bu yalnızca sembolik bir anlatı değil, istatistikle desteklenmiş bir olgudur.

