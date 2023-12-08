Yay burcu erkeği nelerden hoşlanır?

Genel olarak, yay burcu erkeğini niyeti netleşene ve duyguları sabit olana kadar takip etmek gerekir. Spontane hareketlerden ve bir hevesle başlayan aşklardan keyif alacak olsa da savaşacak bir şeyi olduğunda duygularını oldukça derin yaşar. İşte yay burcu erkeği ile ilişki yaşamak isteyenlerin bilmesi gerekenler...

Yay burcu erkeğinin zaafları nelerdir? Yay burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır?

Yay burcu kadını da erkeği de genel olarak oldukça farklı fikirlerle donatılmış insanlardır. Oldukça ileri görüşlülerdir ve espri zekaları keskindir. Bu sebeple bir yay erkeğinin dikkatini çekmek istiyorsanız anahtar kelimeleriniz: İnce espriler ve sıcak bir karakter... Yay burcu candan bir burçtur bu nedenle kendisi gibi sıcak, samimi, candan olan insanlardan etkilenir. Yalnızca şunu bilmelisiniz ki yay burcu erkekleri özgürlüklerine çok düşkündür size gösterdiği ilgi birden durabilir, kendisi de ortadan kaybolabilir. Bağlanmayı pek sevmezler, yanlarında özgür olabildikleri insanla mutlu olurlar...

Yay burcu erkeği nasıl fizikli kadınlardan hoşlanır?

Yay burcu erkeği renkli erkeklerdir bu nedenle yay burcu erkeği için fiziksel özelliklerden ziyade karşısındaki kişinin renkli bir yapıda ve stilde olması çok önemlidir. Fiziksel olarak bakışa, gülüşe önem gösterirler. Güzel bir gülüş ve bakımlı eller onların bir kadında ilk dikkat ettiği yerlerdir.

Yay erkeğini etkilemek için neler yapmak gerekir? Yay burcu erkeği nasıl etkilenir? Yay burcu bir erkeği etkilemek istiyorsanız girdiğiniz ortamda sevgiyle bakılan bir insan olmanız gerekir. Herkesin sevdiği, herkesle iyi anlaşan, samimi insanlar yay burcu erkeğinin radarına takılır. Seyahate ve özgürlüklerine düşkün olmaları sebebiyle hareketli hayatı olan kadınlarla daha iyi anlaşır. Sosyal bir kadınsanız bir yay erkeğinin size hızlı bir şekilde adapte olup sizinle planlar yapması oldukça olasıdır. Yay burcu erkeğini kendime nasıl aşık edebilirim? Yay erkeği nasıl aşık edilir? Gönlünüzü yay burcu erkeğine kaptırdıysanız ve onu da kendinize aşık etmek istiyorsanız heyecanlı, samimi, hareket dolu ancak biraz da gizemli biri olmanızda fayda var. Dürüstlük yay burcu erkeği için oldukça önemlidir ancak karşısındaki insanı da biraz incelemek ister, merak etmek ister. Merak yay burcu için ilişkiyi en canlı tutan unsurdur.