24 - 30 Kasım 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Yine belirgin etkilerin olduğu bir hafta ile Kasım ayını kapatıyoruz. Merkür ve Satürn retro hareketten ileri harekete geçmeye hazırlanıyor ve ikisi de çok yavaş. Neredeyse durağan. Bu durağan etki aslında retro hareketten daha kötüdür çünkü gezegenin en yavaş halidir. Yani bu hafta açıkçası yeni başlangıçlar için hiç uygun değil. Yeni başlangıçlar için önümüzdeki ayı tavsiye edebilirim. Bu hafta birtakım konuların, özellikle teknoloji, iletişim, yapı kurma ile ilgili konularda bazı şeylerin ilerlemediğini hissedebiliriz.

Bu etkilerin dışında haftanın başrolünde Venüs var. İkili ilişkilerin ve sosyalliğinde çok ön plana çıktığı bir hafta olacak. Kalan açıların tamamını Venüs yapıyor. 30 Kasım’da da Yay burcuna geçiyor. Akrep burcundan Yay burcuna geçişi ilişkilerimizi daha rahat, iyimser, deneyim isteyen bir noktaya getirecek. Ama haftanın çoğunda Akrep burcunda. Yani çok da rahat olduğunu söyleyemem. Biraz kontrol, kıskançık gibi konuları yok sayarsak yaptığı açılar oldukça uyumlu.

Merkür’le kavuşum yaparak haftaya başlıyoruz. Tatlı dil, diplomasi özelliklerimizin güçlendiği, iletişim becerilerimizin görece arttığı günlerdeyiz. Sonrasında Satürn, Jüpiter ile ve Neptün ile üçgen yani uyumlu açı yapacak. Bu da aslında bir büyük üçgen formasyonu ve bu astrolojideki en iyi açı kombinasyonlarından biridir. Bu da hem disiplin, hem özgüven, hem empati ve hayalgücü konularının iletişim becerimiz, diplomasimiz, çekiciliğimiz anlamında pozitif etkiler sağlayacağı bir haftaya işaret ettiğini söyleyebilirim. Güzellik adına atılacak adımlar için değerlendirilebilir.

Venüsün tek zorlayıcı açısı Uranüs karşıtlığı. Bu da ilişkiler açısından ani, sarsıcı, beklenmedik ve sert değişikliklere işaret edebilir. Her ne kadar ilişkiler anlamında güzel bir hafta da olsa Venüs’ün akrepte olması ve bu açı haftayı biraz zorluyor.

24 Kasım haftasının günlük astrolojik etkileri

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Biraz pazartesi sendromlu bir gün olabilir. Ay’ın başka bir açısı yok. Oğlak burcu ile görev ve sorumluluklarımıza odaklı bir gün.

Salı

Ay günün erken saatlerinde Kova burcuna geçiyor ve Plüton ile kavuşum yapıyor. Biraz krizli, yoğun, kontrolde olmak isteyen, biraz manipülatif bir gün geçebilir. Uranüs, Neptün ve Güneş ile de uyumlu etkileşim var. Hayal gücümüz, yaratıcılığımız ve kendimizi ifademizin güçlü olduğu bir gün.

Çarşamba

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Entelektüel, bilgi ve öğrenme üzerine kurulu bir gün. Aynı zamanda cesaretimiz ve fiziksel enerjimiz de yüksek, çünkü Ay Mars ile uyumlu etkileşimde.

Perşembe

Ay bugün de Kova burcunda ilerliyor. Günün ilerleyen saatlerinde Balık burcuna geçecek. Gün içerisinde Ay ve Venüs arasında sert bir etkileşim var. Bu biraz iletişimsel problemler çıkarabilir. Özgüvenimiz yüksek. Kadınlarla biraz problem yaşayabileceğimiz bir gün.

Cuma

Ay Balık burcunda ilerliyor. Hayalci, biraz kaçışlara meyilli, romantik bir gündeyiz. Ay ile Güneş arasında bir sert etkileşim var. Bugün biraz alıngan, pasif agresif, yanlış anlamaya meyilli olabiliriz.

Cumartesi

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ve Neptün ile kavuşumda. Çok melankolik bir gün. Yine çokça yanlış anlamalarla dolu olabilir. Sorumluluklar ve hayatın gerçekleri ağır geliyor olabilir. Merkür ve Jüpiter ile de uyumlu etkileşim var. Bu iletişim ve eğitim için de aslında harika bir gün ama biraz disipline olabilirsek.

Pazar

Ay Koç burcuna geçiyor. Enerjimizin ve iyimserliğimizin arttığı bir gün. Ay Güneş ve Plüton ile uyumlu etkileşimde. Bugün odağımız güçlü, iletişimimiz de iyi, özellikle ailemizle ve karşı cinsle iyi anlaştığımız bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya