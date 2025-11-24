24 - 30 Kasım 2025 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 24 - 30 Kasım 2025 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

24 - 30 Kasım 2025 haftalık burç yorumları
Esenlikler. Yine belirgin etkilerin olduğu bir hafta ile Kasım ayını kapatıyoruz. Merkür ve Satürn retro hareketten ileri harekete geçmeye hazırlanıyor ve ikisi de çok yavaş. Neredeyse durağan. Bu durağan etki aslında retro hareketten daha kötüdür çünkü gezegenin en yavaş halidir. Yani bu hafta açıkçası yeni başlangıçlar için hiç uygun değil. Yeni başlangıçlar için önümüzdeki ayı tavsiye edebilirim. Bu hafta birtakım konuların, özellikle teknoloji, iletişim, yapı kurma ile ilgili konularda bazı şeylerin ilerlemediğini hissedebiliriz.


Bu etkilerin dışında haftanın başrolünde Venüs var. İkili ilişkilerin ve sosyalliğinde çok ön plana çıktığı bir hafta olacak. Kalan açıların tamamını Venüs yapıyor. 30 Kasım’da da Yay burcuna geçiyor. Akrep burcundan Yay burcuna geçişi ilişkilerimizi daha rahat, iyimser, deneyim isteyen bir noktaya getirecek. Ama haftanın çoğunda Akrep burcunda. Yani çok da rahat olduğunu söyleyemem. Biraz kontrol, kıskançık gibi konuları yok sayarsak yaptığı açılar oldukça uyumlu.


Merkür’le kavuşum yaparak haftaya başlıyoruz. Tatlı dil, diplomasi özelliklerimizin güçlendiği, iletişim becerilerimizin görece arttığı günlerdeyiz. Sonrasında Satürn, Jüpiter ile ve Neptün ile üçgen yani uyumlu açı yapacak. Bu da aslında bir büyük üçgen formasyonu ve bu astrolojideki en iyi açı kombinasyonlarından biridir. Bu da hem disiplin, hem özgüven, hem empati ve hayalgücü konularının iletişim becerimiz, diplomasimiz, çekiciliğimiz anlamında pozitif etkiler sağlayacağı bir haftaya işaret ettiğini söyleyebilirim. Güzellik adına atılacak adımlar için değerlendirilebilir.


Venüsün tek zorlayıcı açısı Uranüs karşıtlığı. Bu da ilişkiler açısından ani, sarsıcı, beklenmedik ve sert değişikliklere işaret edebilir. Her ne kadar ilişkiler anlamında güzel bir hafta da olsa Venüs’ün akrepte olması ve bu açı haftayı biraz zorluyor.


24 Kasım haftasının günlük astrolojik etkileri


Günlük etkilere geçecek olursak;


Pazartesi

Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Biraz pazartesi sendromlu bir gün olabilir. Ay’ın başka bir açısı yok. Oğlak burcu ile görev ve sorumluluklarımıza odaklı bir gün.


Salı

Ay günün erken saatlerinde Kova burcuna geçiyor ve Plüton ile kavuşum yapıyor. Biraz krizli, yoğun, kontrolde olmak isteyen, biraz manipülatif bir gün geçebilir. Uranüs, Neptün ve Güneş ile de uyumlu etkileşim var. Hayal gücümüz, yaratıcılığımız ve kendimizi ifademizin güçlü olduğu bir gün.


Çarşamba

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Entelektüel, bilgi ve öğrenme üzerine kurulu bir gün. Aynı zamanda cesaretimiz ve fiziksel enerjimiz de yüksek, çünkü Ay Mars ile uyumlu etkileşimde.


Perşembe

Ay bugün de Kova burcunda ilerliyor. Günün ilerleyen saatlerinde Balık burcuna geçecek. Gün içerisinde Ay ve Venüs arasında sert bir etkileşim var. Bu biraz iletişimsel problemler çıkarabilir. Özgüvenimiz yüksek. Kadınlarla biraz problem yaşayabileceğimiz bir gün.


Cuma

Ay Balık burcunda ilerliyor. Hayalci, biraz kaçışlara meyilli, romantik bir gündeyiz. Ay ile Güneş arasında bir sert etkileşim var. Bugün biraz alıngan, pasif agresif, yanlış anlamaya meyilli olabiliriz.


Cumartesi

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ve Neptün ile kavuşumda. Çok melankolik bir gün. Yine çokça yanlış anlamalarla dolu olabilir. Sorumluluklar ve hayatın gerçekleri ağır geliyor olabilir. Merkür ve Jüpiter ile de uyumlu etkileşim var. Bu iletişim ve eğitim için de aslında harika bir gün ama biraz disipline olabilirsek.


Pazar

Ay Koç burcuna geçiyor. Enerjimizin ve iyimserliğimizin arttığı bir gün. Ay Güneş ve Plüton ile uyumlu etkileşimde. Bugün odağımız güçlü, iletişimimiz de iyi, özellikle ailemizle ve karşı cinsle iyi anlaştığımız bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


Bugünün Güneş-Plüton altıgeni bizi yenilenme ruhuna sokuyor; faaliyetlerimizde ve bağlantılarımızda daha fazla derinlik arıyoruz. Bu transit, kararlılığımızı, hırsımızı ve adanmışlığımızı hafifçe artırır. Şimdi iyileştirmeler yapmak veya kişisel bir hedefe doğru çalışmak başarılı olabilir. Enerjimizi yapıcı bir şekilde yönlendirme ve hayatımıza dair yeni içgörüler arama eğilimindeyiz. Bu dönem, sorunlara veya hayata yeni bakış yolları keşfetme zamanıdır. Daha canlı hissederiz ve değişiklikler ile iyileştirmeler yapmanın getirdiği güçlenmişlik hissinin tadını çıkarırız. Aslında, bir şeyleri belirli bir şekilde değiştirebileceğimize veya şekillendirebileceğimize dair daha fazla güven duyarız. Araştırmalar da ödüller getirebilir. Bu etkinin altında, stratejiden ve belki biraz gizlilikten fayda görürüz. Bugünün Merkür-Venüs paralelliği iş birliğini, diplomasi ve uyumluluğu teşvik eder. Geriye dönüp duyguları veya bağlantıları netleştiriyor olabiliriz ve duygular ile sevgiyi entelektüelleştirmeye eğilimliyiz.
24 KASIM 2025 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün Güneş ile Plüton'un uyumu sayesinde hem sosyal hem de zihinsel/mental anlamda daha güçlü bir konumdasın. Bu, öğrenme ve keşif için güçlü bir zamana işaret ediyor ve belki de bir arkadaşınla olan ilişkinde yeni bir seviyeye ulaşabilirsin. Eğer bir ilişki artık gelişimini desteklemiyorsa, değişimin gerekli olduğunu şimdi fark edersin ve işleri en temelden değiştirmeye oldukça hevesli olabilirsin. Plüton yüzeysel çabaları veya geçici çözümleri dikkate almaz; bu dönem derine inme zamanıdır. Ayrıca, öğrenciler için iyi bir zamandır; değerli bir şey öğrenebilirsin. Kişisel bir ilgi alanıyla uğraşanlar da bunu bir üst seviyeye taşıyabilir. Bir gruba benzersiz bir şey katabilir veya uzmanlığını çevrendekilerle paylaşabilirsin ve bu zamanla ilerlemeye kapı açabilir. Bugün özellikle ikna edici olabilirsin.
24 KASIM 2025 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün Güneş ve Plüton uyum içindeyken, en iyi genel strateji bazı şeyleri kendine saklamak olabilir. Bu transit sırasında başkalarına karşı sabırlı olmak, sessiz bir güç ya da otorite olarak geri döner. Faydalı kaynaklar keşfedebilirsin veya bir konuyu daha derinlemesine araştırman ödüller getirebilir. Odağın büyümeye, gelişmeye ve kaynaklarını akıllıca kullanmaya yönelik. Şimdi ilişkilerinde ve etkileşimlerinde hoş bir yoğunluk var. Seni ve faaliyetlerini çevreleyen hoş bir heyecan dalgası mevcut.
24 KASIM 2025 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugün bir ilişkide ya da bir projede bir yere doğru gittiğine dair daha güçlü bir his edinebilirsin. Paylaşılan bir vizyon ya da birlikte çalışılacak bir amaç, seni özel biriyle daha da yakınlaştırabilir. Bugünkü Güneş-Plüton etkisiyle, kendini geliştirme, öğrenme ve deneyimlerini genişletme isteğin oldukça motive edici oluyor. Seni harekete geçirecek özel bir macera ya da öğrenme girişimi de gündeme gelebilir. Hayatındaki tatmin etmeyen yönleri iyileştirmek için bir fırsat doğabilir. Hem gerektiğinde odaklanmak ve konsantre olmak hem de tutkuların, arzuların ve motivasyonunla bağlantı kurmak bugün her zamankinden biraz daha kolay.
24 KASIM 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün sevdiğin bir işe odaklanmak ve fazladan çaba göstermek için çok uygun bir gündesin. Bugünkü Güneş-Plüton açısıyla, daha önce kaçındığın sorunları çözebilir veya yüzleşmekten çekindiğin zorlukların üstesinden gelebilirsin. Gelişme isteğin daha güçlü, daha cesur ve daha proaktifsin. Bir ilişkide güç paylaşımıyla ilgili bir anlayışa varabilir veya yeteneklerini ya da kaynaklarını biriyle birleştirmenin avantajlarını fark edebilirsin. Geçmişteki bir çekim ya da bağlantıyla ilgili ortaya çıkan bilgiler, şu anda işine yarayabilir. Ayrıca bir projeyi yeni bir seviyeye taşımak için uygun bir zaman; bu oldukça tatmin edici olabilir. Yaptığın işle ilgili değerli ve faydalı bir şey öğrenme ihtimalin yüksek.
24 KASIM 2025 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün Güneş ve Plüton'un uyumu sayesinde hayatındaki biri veya özel bir proje sana güzel bir özgüven artışı sağlayabilir. İçsel uyum, daha derin ihtiyaçlarınla temas kurmaktan gelir ve bu da seni olumlu bir ruh hâline sokar. Birebir etkileşimler dönüştürücü olabilir; çünkü yalnızca sorunlu noktaları tespit etmekle kalmazsın, aynı zamanda onları iyileştirmeye de hazırsın. İlişkilerde kendini daha güçlü ve kararlı ifade etmek şu anda fayda sağlayabilir. Bugünün enerjileri, fikirleri ve yöntemleri geliştirmek için de oldukça uygun. Şu sıralar bir şeyi, bu bir ilişki de olabilir, yeni bir seviyeye taşımakla en çok ilgilendiğin dönemdesin. Biriyle adeta yeniden canlandığını hissedebilirsin ve olaylara yeni bir bakış kazandırmak her şeyi değiştirebilir.
24 KASIM 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün Güneş ve Plüton'un uyumuyla ne istediğine odaklanman ve onu tüm kalbinle takip etmen çok daha kolay. İş, sağlık ve evle ilgili uğraşlar için mükemmel bir formdasın. Duygusal ya da maddi fazlalıkları temizlemekten de fayda görebilirsin. Daha akıllıca çalışma yöntemlerine, aile ilişkilerinin iyileşmesine veya sağlığını güçlendirecek farkındalıklara ulaşmanı sağlayacak daha derin içgörüler elde edebilirsin. Bugün karşılıklı faydaya ekstra dikkat gösterdiğinde insanlarla ilişkilerin güçlenir. Yaratıcı gücün artıyor ve önceliklerinle hizalanmanı ya da hedeflerinle anlamlı ve keyifli yollarla bağlantı kurmanı sağlayacak fırsatlar ortaya çıkabilir.
24 KASIM 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün Güneş ve Plüton'un uyumuyla enerjiler, özel bir şeye ekstra dikkatini vermeni destekliyor. Dikkatini bütünüyle çeken bir proje keşfedebilir ve onda önemli ilerlemeler kaydedebilirsin. Şu anda yaratıcı tarafını göstermeye çekinme. Bu transitin enerjisinden, konsantrasyon becerinin fayda sağlayacağı projelere yoğunlaşarak yararlanabilirsin. Gözün öncelik listende! Hem kalbini hem zihnini meşgul eden bir uğraş seçmek bugün en mantıklısı. Bu transit; romantik ilişkiler, yazma işleri, sohbetler, çocuklarla ilişkiler, yaratıcı projeler veya hobiler için bir destek sunabilir. Anlamlı bağlantılar şekillenebilir ve geçmişte ertelediğin bir görevi artık hazır hissettiğin için üstlenmeyi seçebilirsin. Bugün başkalarını ikna etme ve etkileme gücün yüksek. Kendini olduğu gibi, özgüvenle ifade etme cesaretin de artıyor.
24 KASIM 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün Güneş ve Plüton'un uyumuyla enerjini ve kaynaklarını doğru şeylere yöneltmeye doğal olarak çekiliyorsun. Sorunları çözmek veya geçmişte yapılan hataları düzene koymak bunun bir parçası olabilir. Hem pratik hem de duygusal işlerini yoluna koymak isteyebilirsin; koşullarını ya da uzun vadeli potansiyeli olan bir projeyi iyileştirmek için harika bir zaman. Gerçekten ne istediğinin ve neye değer verdiğinin özüne inmek şu anda çok daha doğal geliyor, bu da öncelik belirlemeyi her zamankinden daha kolay hâle getiriyor. Güvenlik bilincin artmış durumda ve kendini daha güvende, daha sağlam ve daha rahat hissetmeni sağlayacak adımları başarıyla atabilirsin.
24 KASIM 2025 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, Güneş burcunda ilerlerken bugün Plüton ile uyumlu bir açı yapıyor ve sana ekstra bir avantaj sağlıyor. Hem ikna edici hem de çekici bir enerjin var; aynı zamanda otoriter, etkileyici ve dikkat çekicisin. Diğerleri bir konuda sahip olduğun otoriteyi hissediyor ve buna saygı duyuyor. Uzun vadeli etkisi olabilecek bir sorunu çözebilir veya olumlu değişiklikler yapabilirsin. Bugün, iraden güçlenirken kötü bir alışkanlığı bırakmak ya da zor bir durumu geride bırakmak için de harika bir zaman. Bir işi sonuna kadar götürmek kendini daha güçlü ve hayatının kontrolünde hissetmene yardımcı olur; bu yüzden dikkatini senin için önemli olan bir şeye yöneltmek için çok uygun bir dönem. Hayatını yenileme, tazeleme ve daha iyiye değiştirme arzun yoğunlaşıyor; bunu değerlendir. Seni aşağı çeken bir çıkmazı çözmek için de mükemmel bir gün.
24 KASIM 2025 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün bir para veya iş konusuyla ilgili yeni ve değerli içgörüler kazanabilir ya da sana güç veren eski bir soruna taze bir bakış açısı edinebilirsin. Bugünkü Güneş-Plüton transiti, keskin bir odaklanma sağlıyor; bir hedefi ilerletmek veya olumlu değişiklikler ve iyileştirmeler yapmak için uygun bir konumda olabilirsin. Daha önce kafa karıştırıcı olan bir durumu net bir şekilde görmek heyecan verici olabilir; birini affetmek veya bir arınma anının tadını çıkarmak iyileşmeye yol açabilir. Kendini daha güvenli ve emniyetli hissetmeye kararlı olabilirsin veya bu hedeflere ulaşmana yardımcı olacak bir bağlantı kurabilirsin. En iyi sonuç için, seni gerçekten motive eden şeylerle temas kurmaya ve maddi önceliklerini belirlemeye odaklan. Daha azla daha fazlasını nasıl elde edebileceğini veya hayatındaki gereksizleri nasıl çıkarabileceğini daha net anlayabilirsin.
24 KASIM 2025 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün Güneş burcunda ilerlerken Plüton ile uyum içinde. Ay gün boyunca gizlilik evinde olduğu için ekstra dinlenme ihtiyacı hissettirebilir, ancak bu Güneş transiti iradeni güçlendiriyor. Bugün senin için önemli olan veya ekstra odaklanma ve bağlılık gerektiren projelere yönelmeyi hedefleyebilirsin. Ayrıca arkadaşlıkları geliştirmek için de uygun bir zaman. Yeni bir şey öğrenebilir veya bir konuyu daha derinlemesine araştırarak kritik içgörüler edinebilirsin. Bugün, kişisel gücünü iyiye kullanmak için güçlü bir gün. Neyin işe yaradığını ve önemli olduğunu içgüdüsel olarak biliyorsun ve bir noktaya, sonuca veya karara kolayca varabilirsin.
24 KASIM 2025 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün Güneş ve Plüton'un uyumu sayesinde gereksiz şeylerden kurtulmak için güçlü bir atmosfer var. Dağınıklık, net ve odaklanmış hissetmeni engelleyebilir; bu, dolaplarındaki, masandaki veya evdeki dağınıklıkların yanı sıra duygusal olarak sürdürdüğün tamamlanmamış işler için de geçerli. Şimdi hem maddi hem de psikolojik açıdan toparlanmak için harika bir konumdasın. Deneyimlerinden yararlanarak projelerine veya kariyerine katkı sağlamak için de uygun bir dönem. İtibarını güçlendirme fırsatı olabilir ve bu, genellikle gösteriş yapmadan yürüttüğün işler için daha olasıdır. Bugün, yeniden yapılandırma, yeniden inşa etme, araştırma ve fikirleri veya projeleri, özellikle kariyerle ilgili olanları yeniden değerlendirme üzerinde odaklan. Hayatının yönünden memnun değilsen, bugün değişiklik ve iyileştirme planları yapmak, olduğu gibi kabul etmekten daha olasıdır. Günün hoş bir yoğunluğu olabilir ve düşüncelere veya bir projeye mutlu bir şekilde kendini kaptırabilirsin.

