Burcunuza göre güzellik sırlarınız

Burçların sadece karakterimizi ve mizacımızı değil aynı zamanda fiziksel özelliklerimizi ve cildimizi de etkilediğini biliyor muydunuz?

Astroloji
Giriş: 29 Mart 2024 16:00
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  • Koç

    Koç burçları tıpkı elementleri gibi ateşli insanlardır. Sinirlendiğinde aniden yanıp sönmesiyle de ünlüdür. Peki Koç burcu insanı kendi güzellik rutinlerini oluştururken ne yapmalı, hangi noktalara öncelik vermeli? Koç kadınıysanız güzellik anlayışınız sağlıklı ve gür saçlara sahip olmaktır. Saçlarınıza özel bakım uygulamalı ve yüzünüze uygun saç kesimlerini seçmelisiniz. Cildiniz için canlandırıcı cilt bakımına yönelmelisiniz. Cildinize uyguladığınız bakım kürlerinin içerisine yeşil çaya da yer verebilirsiniz. Koç burcu kadınların saçlarından sonra en çok dış görünüşüne önem verir. Kalıcı ve sanatsal göz makyajlarını severler. Koç burcu iseniz makyajınızda parlak ve iddialı görünümleri rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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  • Boğa

    Boğalar trendleri takip ederler ancak iddialı ve abartılı görünümlerden hoşlanmazlar. Marjinal saç kesimleri onlara göre değildir. Boğa burcu kadınları makyajlarında ve kıyafetlerinde pastel tonları tercih etmelidir. Parfüm kullanımına da büyük önem veren boğa kadınları, en kaliteli ve en pahalı parfümü kullanmak isterler. Boğa burcu cilt bakımında belli bir rutinden geçer. Bir gün cilt bakım kremini sürüp bir gün sürmemek onlara göre değildir. Boğa burcuysanız cildinizi nemlendirecek cilt bakım ürünlerine yönelmelisiniz.

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  • İkizler

    İkizler burcu değişken ruh hali ve çocuksu neşesiyle tanınır. Bazen çok inatçı olan bu burcun üyeleri kimi zaman değişimden çok hoşlanırlar. İkizler kadını aynılıktan sıkıldığı için her zaman farklı şeyler denemek ister. Çabuk sıkılan kişilikleri nedeniyle giyim tarzları, makyajları ve hatta saçlarıyla bile çokça oynayabilirler. Ancak soğuk renklerden ziyade sıcak renkler onlara yakışıyor. Sarı ve turuncu İkizler burcu kadınlarının favori renkleri olmalıdır. Cilt bakımında İkizler burcu kadınlarına önerimiz bal maskesi.

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  • Yengeç

    Yengeç burcu kadınının bir sonraki hamlesinin ne olacağını tahmin etmek kolay değildir. Yengeç kadını hem zihinsel hem de fiziksel olarak farklı versiyonlarla ortaya çıkabilirler. Fiziksel görünümleri için radikal kararlar almaya çok açıktırlar ve her türlü saç rengini rahatlıkla taşıyabilirler. İddialı makyajlar yapmazlar ama ruj sürmeyi severler. Yengeç kadını cilt bakımı konusunda biraz tembel olsa da görünümüne önem verir. Cilt bakımınızda elementinizle uyumlu turp, adaçayı veya pirinç kullanarak daha olumlu sonuçlar alabilirsiniz.

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  • Aslan

    Aslan burçları zodyakın en sosyal burçlarından biridir. Dışa dönük ve eğlenceli Aslan burçları gösterişten ve lüksten çok hoşlanırlar. Giyinmeyi ve bir yerlere gitmeyi severler. Aslan burcu kadınları tırnak bakımına büyük önem verirler. Keskin ve iddialı bakışlar Aslan burcu kadınlarına çok yakıştığı için iddialı göz makyajlarıyla ruh hallerine hava katabilirler.

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  • Başak

    Titizliği ve düzene düşkünlüğüyle tanınan Başak burcu, on iki burç arasında cilt bakımına en düşkün olanıdır. Kirli ve dağınık ortamlara ve insanlara tahammül edemeyen Başak burçları, kişisel bakımlarına ekstra özen gösterirler. Ciltlerinin pürüzsüz ve ışıltılı görünmesini isterler. Bu nedenle yüksek nem oranıyla cildi aydınlatan bakım kremleri ve maskeler kullanabilirler. Evde doğal malzemelerden maske ve bakım kürleri hazırlamayı da çok severler. Kahve telvesini bile maske olarak görebilirler. Makyajda ise ddialı bakışlardan hoşlanmazlar.

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  • Terazi

    Boğa burcu gibi teraziler de Venüs gezegeninin yönetimi altındadır. Ancak Terazi burçları Boğa burcundan daha fazla Venüs'ün etkisi altındadır. Oldukça romantik ve naif olan terazi kadınları aynı zamanda feminen görünümün ve çekiciliğin de başlıca temsilcileridir. Çekici ve iddialı bir giyim tarzları vardır. Pürüzsüz güzelliğine önem verdikleri için cilt bakımına düşkündürler. Doğal görünümlü makyajlar yapıp saçlarının yumuşak ve sağlıklı görünmesine özen gösterirler.

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  • Akrep

    Akrep burçları gizemli ve içe dönük doğalarıyla tanınırlar. Dışarıdan soğukturlar ama sevdiklerine karşı oldukça dost canlısı davranırlar. Akrep burçları cilt bakımında tek bir ürün alır ve o ürünü yıllarca kullanmaya devam ederler. Pastel ve sıcak tonlar onlara göre değildir. Akrep kadını makyajda koyu tonlar kullanmalı ve gözlerine buğulu bir görünüm kazandırmalıdır.

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  • Yay

    Yerinde duramayan, sürekli seyahat etmek isteyen ve kimseye bağlanamayan eşsiz Yay burçları. Rutinlere gelemezler. Hayatlarında her zaman bir heyecan ararlar. Kendi istediği gibi yaşayan Yay burcunun cilt bakım rutini oluşturması diğer burçlara göre daha zordur. Çoğu zaman sadece cildini temizleyen Yay burcu kadınlarının güzellik sırrı saçlarıdır. Saç trendlerini çok iyi takip ederler ve saçlarına verdikleri şekillerle dikkat çekerler. Yay burcu bir kadınsanız büyük örgüler ve at kuyruğu saçlarınıza çok yakışacaktır. Makyaj yapmasanız bile yapacağınız zaman moru tercih etmeniz daha doğru olacaktır.

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  • Oğlak

    Toprak grubunun en inatçı üyesi olan Oğlaklar inatçılıklarının yanı sıra disiplinli yapıları ile de ünlüdürler. Makyaj ve giyimde daha klasik bir tarz seçerler. Neon ve parlak renkler Oğlak burcu kadınlarına göre değildir. Oğlak kadını cilt bakımında pek çok ürünü kullanmayı sevmez. Cildine en uygun ürünü bulmak ve yıllarca kullanmak isterler.

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  • Kova

    Astrolojinin en akıllı burcu olarak bilinen Kova burcu aynı zamanda oldukça marjinaldir. Dikkat çeken makyajlar, neon renklerle yapılan göz makyajları Kova burcu kadınlarının favorisidir. Farklı olmayı sevdikleri için kendilerine has bir giyim tarzları vardır. Saçlarına çok önem verirler ve rengiyle oynamaya eğilimlidirler. Cilt kusurlarından hoşlanmayan Kova burcu kadınları sivilce ve sivilce önleyici kremleri kullanmaya daha yatkındırlar.

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  • Balık

    Balıklar hayalperest ve aşırı duyarlı doğalarıyla bilinirler. Hayaller aleminde yaşadıkları için daha nahif bir üslupları vardır. Masallardaki prenseslere benzemeyi sevdikleri için mavi tonlarında makyaj yapmayı, pastel tonlarda giyinmeyi severler. Ciltlerinin kusursuz görünmesi için en ufak detayı bile gözden kaçırmazlar. Pek çok güzellik ürününü satın alıp, sıkılmadan deneyebilirler.

    Referans: "Beauty Secrets by Zodiac Sign". Şuradan alındı: https://glowingup.com.tr/eu/blog/beauty-secrets-by-zodiac-sign.

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