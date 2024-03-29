Burcunuza göre güzellik sırlarınız

Balık
Balıklar hayalperest ve aşırı duyarlı doğalarıyla bilinirler. Hayaller aleminde yaşadıkları için daha nahif bir üslupları vardır. Masallardaki prenseslere benzemeyi sevdikleri için mavi tonlarında makyaj yapmayı, pastel tonlarda giyinmeyi severler. Ciltlerinin kusursuz görünmesi için en ufak detayı bile gözden kaçırmazlar. Pek çok güzellik ürününü satın alıp, sıkılmadan deneyebilirler.
Referans: "Beauty Secrets by Zodiac Sign". Şuradan alındı: https://glowingup.com.tr/eu/blog/beauty-secrets-by-zodiac-sign.
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