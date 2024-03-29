Burcunuza göre güzellik sırlarınız

Başak

Titizliği ve düzene düşkünlüğüyle tanınan Başak burcu, on iki burç arasında cilt bakımına en düşkün olanıdır. Kirli ve dağınık ortamlara ve insanlara tahammül edemeyen Başak burçları, kişisel bakımlarına ekstra özen gösterirler. Ciltlerinin pürüzsüz ve ışıltılı görünmesini isterler. Bu nedenle yüksek nem oranıyla cildi aydınlatan bakım kremleri ve maskeler kullanabilirler. Evde doğal malzemelerden maske ve bakım kürleri hazırlamayı da çok severler. Kahve telvesini bile maske olarak görebilirler. Makyajda ise ddialı bakışlardan hoşlanmazlar.