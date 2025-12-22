Esenlikler. Bu hafta hareketlilik çok az. Haftanın başrolünde Venüs var. Venüs Neptün ile sert etkileşim yaptıktan sonra Yay burcundan Oğlak burcuna geçiyor.

Aslında bu iki etki birbirine oldukça tezat. Hafta ortasına kadar çok iyimser, kafası karışık, pek sınırları olmayan, aldanmaya ve aldatmaya meyilli, deneyim arayan özgüvenli bir Venüs varken hafta ortasından sonra tamamen daha olumsuz düşünmeye meyilli, geleneksel, elindekini korumaya yönelik, disiplin ve odağı yüksek, daha sadık bir noktaya geliyor. Ve bu etki yaklaşık 1 ay kadar devam edecek. Kısacası bu hafta iki bambaşka Venüs deneyimleyeceğiz.

22 Aralık haftasının günlük astroloji etkileri

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Çok fazla Oğlak etkisi var diğer gezegenlerde ve Ay’ın da Oğlak’ta olması disiplin ve sorumluluk duygumuzu daha da çok yükseltiyor. Bugün oldukça disiplinli ve odaklı bir gün geçireceğiz.

Salı

Ay günün erken saatlerinde Kova burcuna geçiyor. Aslında bu geçiş Plüto kavuşumu ile biraz krizli olabilir ama Türkiye’de günün çok erken saatleri olduğu için muhtemelen bu etkiyi pas geçeceğiz. Arkadaşlarımızla vakit geçirebileceğimiz sosyal bir gün.

Çarşamba Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay’ın gün içerisinde bir gezegen etkileşimi yok. Kova burcunda entelektüel ve sosyal bir gün. Perşembe Ay Balık burcuna geçiyor. Bugün çokça gezegen etkileşimi var. Güneş Mars ve Venüs ile altmışlık yani uyumlu açı gerçekleştirecek. Güneş açısı ile özgüvenimiz güçlü, kendimizi ifademiz yüksek, karşı cins ile ve ailemiz ile aramız iyi. Mars açısı ile cesaretimiz yerinde, Venüs ise diplomasi ve çekiciliğimizi artırıyor. Sosyal olarak da oldukça güzel bir gün. Cuma Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile sert etkileşimde. Bugün biraz ifade problemleri, yanlış anlaşılmalar yaşansa da iletişim trafiği çok yüksek. Kısa yolculuklar yapabiliriz. Sorgulamanın zayıf inanmanın güçlü olabileceği bir gün, hesap yapılması gereken konular varsa biraz dikkat. Cumartesi Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve Öğle saatlerinde Koç burcuna geçiyor. Öğle saatleri çok daha enerjik fakat sabah biraz depresif olabilir. Ay Satürn kavuşumu oldukça karamsar ve isteksiz bir noktada. Ay Neptün kavuşumu da bir o kadar isteksiz ve tembel, kendini kaybetmiş hissedebilir. Fakat bir süre sonra hava tamamen değişecek. Bugün oldukça farklı iki duygu yaşayacağız.

Pazar Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde ay’ın açısal etkileşimi yok. Koç burcunun etkisi ile cesur, fiziksel enerjisi yüksek, özgüvenli ve hareketli bir gün geçireceğiz. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz; Instagram: korhankilinckaya