Yıl biterken yapılacaklar listesi

Ben hayatı hep listelerle, ajandalarla, takvimlerle yaşayan bir insanım. Kaygı seviyem çok yüksek de her şeyi kontrol altına mı almaya çalışıyorum, az zamanda çok iş başarmaya çalışan ultra çalışkan bir tip miyim bilmiyorum. Teşhisini bıraktım. Sadece biliyorum ki böylesi bana daha iyi geliyor. Her sene sonunda yaptığım bir şey de o seneyi gözden geçirmek, yazılı olarak. Pek tabi önümüzdeki seneye dair niyetler ortaya koymak. Bu yazı ile bunu birlikte yapalım isterim. Bana çok şifa oluyor. Dilerim hepimize olur.

Önce geçmiş yılı ay ay gözden geçiriyorum. Telefonun fotoğraf albümü ve ajandam bu konuda çok yol gösterici oluyor. O yıla dair önemli bulduklarımı yazıyorum kenara. Oğlum kayak yapmayı öğrendi, annemlerin 40. evlilik yıldönümünü kutladık, 8 Mart’ta bu kez sebuka ekibiyle yürüdüm, taşındık, babam hastalandı, babam iyileşti, arındık. Liste böyle ay ay uzayıp gidiyor. Yazarken, düşünürken yılı gözden geçiriyor insan. Neyi yazmaya değer bulduğun hayatında kapladığı yer ile ilgili de çok şey anlatıyor.

Bu sene “yaşam çarkı egzersizi”ni öğrendim. Biraz uyarladım. 8 ayrı başlığı var, kendinize göre değiştirebilirsiniz. Kabaca partner, aile, sağlık, sosyal hayat, kariyer, kişisel gelişim, arkadaşlar, finans şeklinde. Her birini on bölüme ayırmış dikdörtgenlerin içine yazıyorsun. Sonra 1’den 10’a kadar puanlayıp, o puan kadar olan kısmı boyuyorsun. Böyle çalışmalarda görselleştirme bende çok iyi çalışır. Kafama iyice girer. En düşük puanı verdiğin alanlar hangileriyse 2026’ya girerken o başlıklara odaklanman gerektiğini anlıyorsun. Bir nevi karne.

Her biri için birer cümle düşünebileceğimiz başlıklara geliyor sonra sıra. Bu sene aldığım en büyük ders ne? Tamamladığım en önemli şey. En çok gurur duyduğum an. Başaramadığım. (Belki başarmayı istemekten de vazgeçtiğim) Kendim hakkında keşfettiğim yeni bir özellik? Mesela meğer ben spora yatkınmışım. En çok şükür duyduğum. Aklımda kalan en coşkulu an ne? Bunu ilk anda söyleyememek acı vermesin. Her şey geçiyor, iyi anlar dahil. Geçen yıl başardıklarım neler? Bitkilerimin her birini bir yıl daha yaşatabilmek benim buraya yazacağım bir başarı mesela. En çok zorlandığım. Böyle bir geçtiğimiz yıl muhasebesi yapıyoruz.

Bir yılın nasıl geçtiği benim için ne okuduğumla çok bağlantılı. Kitap hedefleri ve listeler tutmayı bıraktım ama yıl içinde okuduğum kitapları alt alta yazmayı önemsiyorum. Okuduğum kitap adedi değil önemsediğim. Bu sene neye kafa yormuşum? En çok hangi alanda okuma yapmaya ihtiyaç duymuşum? Son zamanlarda ebeveynlik alanındaki okumalarım beşte biri bile bulmuyor mesela. Eskiden yarısını oluştururdu. Demek o gündem biraz geride kaldı kafamda. Bunlar üzerine düşünebilmeme iyi geliyor.

Önümüzdeki yıl neler yapmak istediklerime geçmeden önce bu sene şöyle bir başlık açtım: Yapmayı bırakacaklarım listesi. Bütün bunları sosyal medyada, orada burada gördüğüm başlıklar arasından derledim ben de tabi. Zaten olağanüstü yaratıcı başlıklar değil. Bu bölümün yönlendirici sorusu şöyle: Eğer 2026’da hayatını yetkin bir CEO yönetseydi, ilk olarak neleri hayatından çıkarırdı? Yine çok varoluşsal kararlar olmak zorunda değil. Uyanır uyanmaz telefona bakmayı bırakacağım olabilir mesela. Sırf ayıp olmasın diye evet dediğim o buluşmalar için artık evet demeyeceğim. Her işi kendim yapmaya çalışmayı bırakacağım. Böyle basit ve uygulanıp uygulanmadığı takip edilebilir kararlar.

Son olarak elbette artık 2026 niyetlerine girebiliriz. Burada ben kompartımanlara ayırmayı seviyorum. Ailem için ne istiyorum? Çocuğum için ne istiyorum? İşimle ilgili ne istiyorum? Yaratıcı dünyam için, sosyal hayatım için… Böyle gidiyor. İstersen başarırsın kabilinden demiyorum ama adını koymak, niyetine girmek önemli bir katalizör olabiliyor bence. Kesin nörobilimsel açıdan bir açıklaması da vardır. Uzmanları açıklasın.

Ben bütün bunlar için toplam 6 sayfalık bir pdf de hazırladım kendime. İçime de sindi. İsteyene gönderirim, “yılı kapatalım dosyası” diye e-mail atmanız yeterli. En azından bir öncekinden daha kötü olmayan iyi senelerimiz olsun şimdiden.