Esenlikler. Biraz sert bir haftaya giriş yapıyoruz. Haftaya Mars Satürn karesi ile başlıyoruz. Bu aslında Astrolojideki en sert açılardan biri. Mars ve Satürn astrolojide sert etkileriyle bildiğimiz gezegenlerdir ve bunların birbirine kare açı yapması yani sert açı yapması aslında bir nevi gaz ve frenin, motivasyon ve engelin savaşı gibi bir durum yaratır. Bunun sonucu da engellenmişlik hissiyle gelen büyük öfke olur. Bu öfkeye dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca haftanın son günü de olsa haftayı etkileyecek Mars Neptün karesi de var. Bu da bizi yanlış yönlendirebilen, sakarlıklara, kazalara götürebilen, tamamen yanlış bir hedefe doğru yönelmek veya hiçbir şekilde motivasyon ve hedef duygusunu sağlayamamak durumuna getirebilir.

Bunun dışında Merkür’de haftanın önemli başrollerinden. Uranüs sert açısı, Neptün ve Plüton uyumlu açıları olacak. Uranüs sert açısı düşünceleri radikalleştirebilir, ani fikir değişiklikleri getirebilir. Neptün ve Plüton ile uyumlu açıları da sezgileri güçlendirip, empati yeteneğini, algımızı, odaklanma gücümüzü artıracaktır.

Bunların dışında Merkür Yay burcuna geçiyor. Artık çok daha az sorgulayıcı, biraz daha kolay inanan, fazla iyimser, ufuklarını genişletmek isteyen bir yapıya bürünüyoruz. Güneş Yay etkisi zaten böyleydi, Merkür de Yay’da bu etkiyi güçlendiriyor. Neptün de uzun süreden sonra ileri harekete geçiyor. Balık burcundaki son günlerini yaşayan Neptün haritamızda Balık burcunun düştüğü evde artık olay bazında etkileşimlere başlıyor. Kısa süre sonra da Koç burcuna geçecek. Günlük etkilere geçecek olursak; Pazartesi Ay Aslan burcunda haftaya başlıyoruz. Mars Satürn’ün zorlu etkilerine karşılık Aslan biraz da olsa güven ve iyimserlik veriyor. Salı Bugün de ay’ın oldukça iyi bir açısı var. Aslan burcundaki ay yine güvenli ve iyimser, ayrıca uyumlu güneş açısı ile kendimizi ifademiz de oldukça güçlü. Çarşamba Ay Başak burcuna geçiyor. Görevler ve sorumluluklar odağımızın daha fazla olduğu bir güne giriyoruz. Merkür ve Uranüs arasındaki sert etkileşime bugün Ay da dahil oluyor. Bugün biraz yanlış anlaşılmalara dikkat. Biraz sürpriz iletişimler, sürpriz haberler, sürpriz yolculuklar olabilir.

Perşembe Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile sert etkileşimi var. Sosyal ilişkilerde biraz yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Zevklerin aşırı tüketimi gibi bir durum da söz konusu. Cuma Ay Başak’taki ilerlemesine bugün de devam ediyor. Akşam saatlerinde Terazi burcuna geçmiş olacak. İkili ilişkiler odağımız, sosyallik odağımız Cuma akşamı ile birlikte artacak. Ayrıca ay bugün çok etkileşimli. Satürn ve Neptün sert açısı biraz melankolik, Mars sert açısı ile öfkeli bir gün yapabilir. Bu güne çok dikkat. Neyse ki Uranüs, Merkür ve Jüpiter ile uyumlu açıları diplomasi, iyimserlik gibi konuları da etkiye katıyor. Ama bugün oldukça enteresan. Cumartesi Ay Terazi burcunda ilerliyor. Bugün Ay’ın açısal etkileşimi yok. Dün o kadar açı yaptıktan sonra bu günkü krediyi tüketti. Terazi etkisi ile osyal bir gün Pazar Ay bugün de Terazi’de bugün de oldukça sosyal. Jüpiter ile sert açısı var. Bizi biraz abartmaya, fazla iyimserliğe, zevklerin yine aşırıya kaçmasına ve tembelliğe sevkedebilir.

