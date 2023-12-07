Hangi burç nasıl flört eder?

Flört evresi hem çok stresli hem de çok eğlenceli evrelerden biridir bir ilişki için. Bu süreçte kimi burç oldukça iyiyken kimi burç da zorlanıyor olabilir...

Astroloji
Giriş: 07 Aralık 2023 11:09 Güncelleme: 07 Aralık 2023 11:09
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  • Koç

    Koç burçları hırslı yapıları ve kendilerine olan güvenleriyle bilinirler. Bu durumu flört aşamasında olduğu kişilerde de görmek isterler ve ona göre hareket ederler. Bu aşamada tatlı atışmalardan hoşlanır ve ilgi görmeyi severler.

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  • Boğa

    Boğa burçları ilişki içerisine girmeye başladıklarında duygusallıkları ortaya çıkar. Romantik tavırlar görürseniz hiç şaşırmayın. Kişisel özellikleri bakımından ağırbaşlı bir yapıya sahip olan Boğa burçları ilişkilerinde de emin adımlarla ilerlemeyi tercih ederler.

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  • İkizler

    İkizler burçları her ne kadar tutarlı olmayan ruh halleriyle bilinseler de iletişimleri çok kuvvetlidir ve mizah duyguları gelişmiştir. Flört döneminde tam olarak eğlenmek için en ideal burçlardan biri olan İkizler burçları, kelime şakalarıyla sizi güldürmeyi iyi bilirler.

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  • Yengeç

    Yengeç burçlarının flört döneminde en önem verdikleri şeylerden biri kuşkusuz güvendir. Onlar bu dönemde partnerlerinden mümkün olduğunca emin olmaya ve biraz da onların geçmişlerine ilgi göstermeye çalışırlar. Bu durum kimi zaman fazlaca sahiplenme duygusu duymalarına neden olabilir.

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  • Aslan

    Tıpkı Koç burçları gibi özgüven deyince de akla Aslan burçları gelir. Keyifli yapıları sayesinde flörtlerine güzel bir süreç yaşatırlar. Bunun yanında flört etmeyi en fazla seven burçlardan biri olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz. İlgi görmeyi çok sevdiklerinden sizi de iyi hissettirmeye çalışmaları en iyi özelliklerindendir.

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  • Başak

    Başak burçları genel olarak olaylara temkinli ve dikkatli yanaştıklarından bu durum flörtlerinde de geçerliliğini korur. Onlar karşılarındaki kişiye daime tam bir güven duymak isterler ve ancak böyle hayatlarına alırlar. Bu sebeple ilk başlarda size biraz mesafeli yaklaşmalarını yadırgamamak gerekir.

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  • Terazi

    Emin olun Terazi burcu biri sizden hoşlanıyorsa bunu hissettirmekten hiç çekinmez. İlk zamanlarda bunu fark etmeseniz de zamanla duygularını romantik jestlerle beli etmeye ve size değer verdiğini göstermekle devam eder bu süreç.

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  • Akrep

    Gizemli tavırlarıyla merak edilen bir yapıya sahip olan Akrepler, flört için yaratılmışlardır. İstemeden bile bakışlarıyla sizi etkileyebilir ve gizliden gizliye flört edebilirler. Akrep burçlarıyla olan flörtlerinizde merak ve tutku her zaman yüksek olacaktır.

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  • Yay

    "Eğlence" deyince akla Yay burçları gelir. Hayat enerjileri ve şakalarıyla sizi eğlendirirken yaptığı kelime şakalarıyla sizin aklınızı başınızdan alabilirler. Bir Yay burcuyla flört ediyorsanız eğlenmeye ve maceraya hazır olun!

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  • Oğlak

    Oğlak burçları daima inandıkları ilişkilere başlangıç yaparlar. Öylesine bir ilişki içine girmekten uzak olan Oğlak burçları için havalı olmak doğuştan gelir. Onlar için flört dönemi dahi ciddiye aldıkları ve karşısındakine bu ilişki içerisinde olmayı istediğini hissettirdikleri bir zaman dilimi olur.

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  • Kova

    Kova burçlarının en önemli özelliklerinden biri iletişim yetenekleridir. Keyifli sohbetleriyle sizi kendilerine çekebilirler ve keyif aldıkları konulara sizi de dahil etmeyi severler. Bu dönemde kimi zaman belirsiz tavırları olsa da konuşarak halledemeyeceğiniz durumlar olmayacaktır.

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  • Balık

    Balık burçları karşısındaki kişiyi üzmekten ve flört döneminin kötü sonlanmasından korkarlar. Oldukça hayalperest olduklarından dolayı ilişkinin geleceğini düşünmeye şimdiden başlarlar ve duygularını istemsiz bir şekilde belli ederler.

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