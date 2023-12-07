Hangi burç nasıl flört eder?

İkizler

İkizler burçları her ne kadar tutarlı olmayan ruh halleriyle bilinseler de iletişimleri çok kuvvetlidir ve mizah duyguları gelişmiştir. Flört döneminde tam olarak eğlenmek için en ideal burçlardan biri olan İkizler burçları, kelime şakalarıyla sizi güldürmeyi iyi bilirler.