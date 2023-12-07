Hangi burç nasıl flört eder?

Ko\u00e7\nKo\u00e7 bur\u00e7lar\u0131 h\u0131rsl\u0131 yap\u0131lar\u0131 ve kendilerine olan g\u00fcvenleriyle bilinirler. Bu durumu fl\u00f6rt a\u015famas\u0131nda oldu\u011fu ki\u015filerde de g\u00f6rmek isterler ve ona g\u00f6re hareket ederler. Bu a\u015famada tatl\u0131 at\u0131\u015fmalardan ho\u015flan\u0131r ve ilgi g\u00f6rmeyi severler.. Bo\u011fa\nBo\u011fa bur\u00e7lar\u0131 ili\u015fki i\u00e7erisine girmeye ba\u015flad\u0131klar\u0131nda duygusall\u0131klar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kar. Romantik tav\u0131rlar g\u00f6r\u00fcrseniz hi\u00e7 \u015fa\u015f\u0131rmay\u0131n. Ki\u015fisel \u00f6zellikleri bak\u0131m\u0131ndan a\u011f\u0131rba\u015fl\u0131 bir yap\u0131ya sahip olan Bo\u011fa bur\u00e7lar\u0131 ili\u015fkilerinde de emin ad\u0131mlarla ilerlemeyi tercih ederler.. \u0130kizler\n\u0130kizler bur\u00e7lar\u0131 her ne kadar tutarl\u0131 olmayan ruh halleriyle bilinseler de ileti\u015fimleri \u00e7ok kuvvetlidir ve mizah duygular\u0131 geli\u015fmi\u015ftir. Fl\u00f6rt d\u00f6neminde tam olarak e\u011flenmek i\u00e7in en ideal bur\u00e7lardan biri olan \u0130kizler bur\u00e7lar\u0131, kelime \u015fakalar\u0131yla sizi g\u00fcld\u00fcrmeyi iyi bilirler.. Yenge\u00e7\nYenge\u00e7 bur\u00e7lar\u0131n\u0131n fl\u00f6rt d\u00f6neminde en \u00f6nem verdikleri \u015feylerden biri ku\u015fkusuz g\u00fcvendir. Onlar bu d\u00f6nemde partnerlerinden m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca emin olmaya ve biraz da onlar\u0131n ge\u00e7mi\u015flerine ilgi g\u00f6stermeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rlar. Bu durum kimi zaman fazlaca sahiplenme duygusu duymalar\u0131na neden olabilir.. Aslan\nT\u0131pk\u0131 Ko\u00e7 bur\u00e7lar\u0131 gibi \u00f6zg\u00fcven deyince de akla Aslan bur\u00e7lar\u0131 gelir. Keyifli yap\u0131lar\u0131 sayesinde fl\u00f6rtlerine g\u00fczel bir s\u00fcre\u00e7 ya\u015fat\u0131rlar. Bunun yan\u0131nda fl\u00f6rt etmeyi en fazla seven bur\u00e7lardan biri oldu\u011funu s\u00f6ylemeden ge\u00e7emeyece\u011fiz. \u0130lgi g\u00f6rmeyi \u00e7ok sevdiklerinden sizi de iyi hissettirmeye \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 en iyi \u00f6zelliklerindendir.. Ba\u015fak\nBa\u015fak bur\u00e7lar\u0131 genel olarak olaylara temkinli ve dikkatli yana\u015ft\u0131klar\u0131ndan bu durum fl\u00f6rtlerinde de ge\u00e7erlili\u011fini korur. Onlar kar\u015f\u0131lar\u0131ndaki ki\u015fiye daime tam bir g\u00fcven duymak isterler ve ancak b\u00f6yle hayatlar\u0131na al\u0131rlar. Bu sebeple ilk ba\u015flarda size biraz mesafeli yakla\u015fmalar\u0131n\u0131 yad\u0131rgamamak gerekir.. Terazi\nEmin olun Terazi burcu biri sizden ho\u015flan\u0131yorsa bunu hissettirmekten hi\u00e7 \u00e7ekinmez. \u0130lk zamanlarda bunu fark etmeseniz de zamanla duygular\u0131n\u0131 romantik jestlerle beli etmeye ve size de\u011fer verdi\u011fini g\u00f6stermekle devam eder bu s\u00fcre\u00e7.. Akrep\nGizemli tav\u0131rlar\u0131yla merak edilen bir yap\u0131ya sahip olan Akrepler, fl\u00f6rt i\u00e7in yarat\u0131lm\u0131\u015flard\u0131r. \u0130stemeden bile bak\u0131\u015flar\u0131yla sizi etkileyebilir ve gizliden gizliye fl\u00f6rt edebilirler. Akrep bur\u00e7lar\u0131yla olan fl\u00f6rtlerinizde merak ve tutku her zaman y\u00fcksek olacakt\u0131r.. Yay\n"E\u011flence" deyince akla Yay bur\u00e7lar\u0131 gelir. Hayat enerjileri ve \u015fakalar\u0131yla sizi e\u011flendirirken yapt\u0131\u011f\u0131 kelime \u015fakalar\u0131yla sizin akl\u0131n\u0131z\u0131 ba\u015f\u0131n\u0131zdan alabilirler. Bir Yay burcuyla fl\u00f6rt ediyorsan\u0131z e\u011flenmeye ve maceraya haz\u0131r olun!. O\u011flak\nO\u011flak bur\u00e7lar\u0131 daima inand\u0131klar\u0131 ili\u015fkilere ba\u015flang\u0131\u00e7 yaparlar. \u00d6ylesine bir ili\u015fki i\u00e7ine girmekten uzak olan O\u011flak bur\u00e7lar\u0131 i\u00e7in haval\u0131 olmak do\u011fu\u015ftan gelir. Onlar i\u00e7in fl\u00f6rt d\u00f6nemi dahi ciddiye ald\u0131klar\u0131 ve kar\u015f\u0131s\u0131ndakine bu ili\u015fki i\u00e7erisinde olmay\u0131 istedi\u011fini hissettirdikleri bir zaman dilimi olur.. Kova\nKova bur\u00e7lar\u0131n\u0131n en \u00f6nemli \u00f6zelliklerinden biri ileti\u015fim yetenekleridir. Keyifli sohbetleriyle sizi kendilerine \u00e7ekebilirler ve keyif ald\u0131klar\u0131 konulara sizi de dahil etmeyi severler. Bu d\u00f6nemde kimi zaman belirsiz tav\u0131rlar\u0131 olsa da konu\u015farak halledemeyece\u011finiz durumlar olmayacakt\u0131r.. Bal\u0131k\nBal\u0131k bur\u00e7lar\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131ndaki ki\u015fiyi \u00fczmekten ve fl\u00f6rt d\u00f6neminin k\u00f6t\u00fc sonlanmas\u0131ndan korkarlar. Olduk\u00e7a hayalperest olduklar\u0131ndan dolay\u0131 ili\u015fkinin gelece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnmeye \u015fimdiden ba\u015flarlar ve duygular\u0131n\u0131 istemsiz bir \u015fekilde belli ederler..
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