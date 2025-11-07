Akrep burcu erkeği nelerden hoşlanır?

“Akrep burcu erkeğinin zaafları nelerdir?”, “Akrep burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır?”, “Akrep burcu erkeği nasıl fizikli kadınlardan hoşlanır?”, “Akrep erkeğini etkilemek için neler yapmak gerekir?”, “Akrep burcu erkeği nasıl etkilenir?”, “Akrep burcu erkeğini kendime nasıl aşık edebilirim?”, “Akrep erkeği nasıl aşık edilir?” İşte Akrep burcu erkeğine ilişkin bilmeniz gerekenler...

Akrep burcu erkeği nelerden hoşlanır?
07 Kasım 2025
Akrep burcu erkekler, ilişkilere hemen atlamayan, içine kapanık ve temkinli adamlardır. Aşık olmak için derin, duygusal ve manyetik bir bağlantıya ihtiyaçları var. Bu bağlantıyı bir kez bulduklarında sadık ve koruyucu olma eğilimindedirler. Peki, akrep burcu erkeği nelerden hoşlanır? İşte bu sorunun yanıtı…


Akrep burcu erkeğinin zaafları nelerdir? Akrep burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır?

Aşk, Akrep için yoğun ve ciddi bir iştir. Sadece eğlence ve oyun peşindeyseniz bir akrep burcu erkeğinin radarına asla giremezsiniz. Akrep burcu erkeği için aşk olabildiğince ciddi bir iştir. Bu nedenle ciddiyet akrep burcu erkeğinin zaafıdır diyebiliriz. Tutku ve dürüstlükse diğer zaafları arasında yer alır.


Akrep burcu erkeği nasıl fizikli kadınlardan hoşlanır?

Akrep burcu erkekler, balık etli, hafif tombul yapılı kadınları oldukça beğenirler. Çok zayıf yapıda ve uzun boylu kadınlar akrep burcu erkeklerin dikkatini pek çekmez. Ancak hantal bir görünümden de bahsetmiyoruz pek tabii ki…


Akrep erkeğini etkilemek için neler yapmak gerekir? Akrep burcu erkeği nasıl etkilenir?

Gerçek duygular, Akrep burcu erkekler için tutkunun ve dürüstlüğün zirvesidir. Kendini tutkulu bir aşk ilişkisinin sancılarına boğacak ve aşkın hem ıstıraplarının hem de coşkularının her saniyesinin tadını çıkaracaktır. Buna ek olarak akrep burcu erkekler gizem dolu kadınlardan büyülenir ve entrikayla baştan çıkar. Bunları yaratabilirseniz, kısa sürede onun tutkusunun nesnesi olursunuz. Aşk akrep erkeğinin hayatındaki en ciddi şeydir ve karşısındaki kadından da aynı ciddiyeti ve önemi görmek ister.


Akrep burcu erkeğini kendime nasıl aşık edebilirim? Akrep erkeği nasıl aşık edilir?

Bir Akrep erkeği, acı içinde yuvarlanma ve hayatın çoğu sevincine aşırı düşkünlük eğilimindedir. Aşırı tutkularını kontrol etmeyi öğrenen bir Akrep erkeği, daha az melodramatik ve daha tatmin edici bir hayata sahiptir. Bunları bilerek hareket etmeniz işinizi kolaylaştırır. Akrep erkeği uyum ister, gizem ister, ciddiyet ister ve dolu dizgin, tutkulu bir yatak odası ister. Bunlar akrep erkeğinin kilitleridir. Akrep burcunun seks hayatı hakkında bir şeyler okumak istiyorsanız: Akrep burcunun seks hayatı nasıldır?


Ayın burcu: Akrep
Ayın burcu: Akrep

10 maddeyle Akrep burcu

10
Kıskançlık konusunda Speddy Gonzales'le yarışabilecek potansiyele sahiptirler. Onlardan kaçmaya devam ettikçe asla sizin peşinizi bırakmayacaklardır.
Kendilerini anlatarak karşılarındakini etkileme konusunda alanlarında ordinaryüs olmaya adaydırlar.
Kindar olmalarıyla meşhur Akrep burcu insanları dünyanın en kindar hayvanı olarak bilinen gelincikle yarışabilirler.
Değişken ruh halleriyle başa çıkılması zor insanlar olan Akrepleri böyle değiştikleri durumlarda kendi hallerine bırakmak en doğru çözümdür.
Kendinizle gurur duyduğunuz herhangi bir şeyi paylaşmak için Akrep insanıyla iletişime geçiyorsanız onun küçümseyici konuşmalarına hazır olmalısınız çünkü onlar 'küçük dağları ben yarattım' edasıyla konuşmaktan vazgeçmez.
Seksüel enerjilerini tutkulu aşık olmalarından alan Akrep insanını her ortamda 100 metre öteden tanıyabilirsiniz.
Akrep burcu insanıyla bir randevunuz varsa dikkatli olun çünkü sizinle selamlamadan önce yapacağı ilk şey sizi baştan aşağı süzüp, incelemek olacaktır.
Herhangi bir konu hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız Akrep burcu bir tanıdığınızı aramanız yeterli olacaktır çünkü onlar araştırmacı tavırlarıyla sizi mutlaka doğru bilgiye götürürler.
Becerikli olmalarıyla, her şeyi ben bilirimi zaman zaman karıştırsalar da yapmak istedikleri bir şeyi yapana kadar asla vazgeçmeyeceklerdir.
İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır sözüne tepki olarak doğan Akrep burcu insanın iğnesi her daim size batırmak için cebinde olacaktır. Yazı: Senem Kıloğlu Twitter: @senemkiloglu


