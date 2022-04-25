Doğum haritalarında gezegenler neyi temsil ediyor?

Sıkça sorulan ve merak edilen sorular üzerine bir yazı dizisi hazırlamaya karar verdim. Yeni biri ile tanışırken, ilk sorduğumuz sorulardan biridir burcunun ne olduğu. Bunun üzerinden yorumlar yapar, karşımızdaki kişiyi analiz etmeye çalışırız. Peki, yeterli midir karşımızdaki kişiyi tanımak için sadece burcunu biliyor olmamız? Kesinlikle değildir.

Doğum haritalarında, burç yani Güneş’imiz öz benliğimizi ve karakter yapımızı gösterir ancak kişi hakkında tüm bilgileri burçtan öğrenemeyiz. Çünkü persona yani toplumda takındığımız maskemizi yükselen burcumuz gösterir. Aslında insanlar bizleri yükselen burç üzerinden tanırlar… Örneğin, Aslan burcu olan birinin Yükseleni Yengeçse bizi şaşırtan bir sentezdir. Aslanın bilinen tanımlamalarından lider, yönetken, baskın bir karakter oluşundan çok uzakta bir profil sergiler karşımızdaki kişi. Yengeç’in uyumlu, bazen utangaç, empatik ve kabullenici yapısıyla karşılaşırız.

O yüzden ön yargılardan uzak olmak ve gerçekten karşımızdaki kişiyi doğru analiz edip, tanımak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi gezegen bireysel doğum haritalarımızda neyi ifade ediyor anahtar kelimelerle gelin birlikte bakalım.

Karşımızdaki kişinin:

Duygularını, hassas yönlerini, bilinçaltını anlamak için Ay burcuna,

Düşünce yapısını, iletişim tarzını anlamak için Merkür burcuna,

Hayattan nasıl zevk aldığını, sevme, sevilme tarzını anlamak, erkekse nasıl kadınlardan hoşlandığını anlamak için Venüs burcuna,

Hayattaki mücadele tarzını, yaşam motivasyonunu, enerjisini anlamak ve kadınsa nasıl erkeklerden hoşlandığını anlamak için Mars burcuna,

Karakter ve kimlik yapısını anlamak için Güneş burcuna,

Toplumda yansıttığı mizaç ve temel hayat motivasyonlarını anlamak için Yükselen burcuna,

Kişinin kendini büyüteceği ve özgürleştireceği aynı zamanda şanslı olduğu alanları anlamak için Jüpiter burcuna,

Korkularını, sınırlarını, tekamül yolculuğundaki döngülerini anlamak için Satürn burcuna,

“Yaşamında neyi geliştirmesi gerekiyor?”, “Hangi yönlerini kuvvetlendirmeli?” sorularının yanıtı için Kuzey Ay düğümü burcuna,

“Hayatında neyi bırakması veya hangi özelliklerini törpülemesi gerekiyor?” sorularının yanıtı için Güney Ay Düğümü burcuna bakmak gerekir.

Bir kişinin analizi yaparken, astrolojide bireysel doğum haritalarını inceleriz ve doğum haritasındaki tüm gezegenlerin, burçların ve açıların sentezinden yola çıkarak yorum yaparız. Aksi takdirde sadece burcuna bakarsak, kişiye yüzeysel ve ön yargılı yaklaşmış oluruz.

Doğum haritalarımızda hepimizin 12 burçta bir yaşam alanını temsil eder. Dolasıyla benim burcum dışında diğer burçlar beni ilgilendirmez diye düşünmeyin. 12 burç, 12 ev, temel 7 gezegenin birbirleriyle yaptıkları açılara ve kombinasyonlara bakarız ayrıca astrolojide öngörü takip ederken özellikle ilk yükselen burcunuzu dinlemenizi tavsiye ederim.

Tüm danışmanlıklarımın en başında söylediğim gibi, iyi doğum haritası, kötü doğum haritası diye bir şey yoktur. Hepsi bizim hikâyemiz. Haritalarımız; hayatımızdaki rehber kılavuzlarımızdır, kendimizle veya karşımızdaki kişi ile daha hızlı ve kolay tanışmamızı sağlayan bir araçtır, bizim hikâyemizi gösterir.

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