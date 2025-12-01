Esenlikler. Belirgin etkileşimlerin pek olmadığı, sakin bir ay’a giriyoruz. Bu ay’ın en önemli etkileşimi Mars’ın Satürn ve Neptün ile yaptığı sert açı. Bu açı ay ortasında ve kısa aralıklarla gerçekleşecek. Aslında ay’ın genelini etkileyecek bir açı. Biraz zorlayıcı, eylemlerimizde bizi negatif düşüncelere, tembelliğe sevk eden. Sorumlulukların da bir o kadar fazla olduğu bir ay olabilir. Aslında disiplinimiz çok da kötü değil. Ay ortasından itibaren Mars, Güneş ve Venüs Oğlak burcuna geçecek. Ama Ay’ın ilk yarısı Yay burcu etkisi yüksek geçecek. Bu da tembelliği ve rahatlığı bir miktar yukarıda tutabilir. Oğlak tarafına geçince ayaklarımız daha çok yere basmaya başlayacak.

Mars Satürn karesi bu yukarıda bahsettiğim negatif düşünce, engellenme hissinin etkisi. Neptün karesi de kaçışlara meyledecek etki.

Ay ortasında Neptün ileri harekete başlıyor. Balık burcundaki konular geçen ay Satürn’ün de ileri harekete başlamasıyla hız kazanıyor. Yakında bu iki gezegen Koç burcuna geçecek. Ocak ayında.

Merkür yay burcuna geçecek, bu iyimserliği artıracak bir etki. Vizyon sahibi olma, zihinsel olarak büyüme, eğitim gibi konularda pozitif etkiler demek. Fakat biraz daha sorgulayıcılığı ve analitik düşünceyi baltalayabilir, fazla rahatlık ve detaylardan sıkılma getirebilir. Güneş’in Oğlak burcuna geçecek olması dediğim gibi özdisiplin, sabır, odak, biraz negatif düşünce etkilerinin çok daha güçlü başladığına işaret ediyor. Venüs de Oğlak burcuna geçiyor. Ay’ın sonlarına doğru bu etkiyi yaşıyoruz ve ilişkilerimizde sabitlik, sadakat çok artıyor. Biraz sosyal anlamda izolasyon yaşayabiliriz. Son olarak Mars’ın da Oğlak burcuna geçecek olması aslında bu ay’ın en pozitif etkilerinden biri. Evet oğlak biraz karamsar da olsa Mars ile cesareti çokça artacak, fakat bu cesaret bir asker gibi disiplin, kararlılık, çalışkanlık ile süslenecek. Oğlak Mars’ın oldukça güçlü olduğu bir burçtur. Haritamızda Oğlak burcu nereye düşüyorsa orada biraz agresyon riski de olsa güçlü, cesur etkiler yaşayacağımız, belirgin aksiyonlar alabileceğimiz bir 2.5 aylık sürece giriyoruz.

2 Aralık - Venüs Plüton Altmışlığı: İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız. 5 Aralık - Güneş Kuzey Ay Düğümü Karesi: Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir. 6 Aralık - Mars Chiron Üçgeni: Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor. 6 Aralık - Merkür Jüpiter Üçgeni: Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem. 7 Aralık - Merkür Satürn Üçgeni: Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınava veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi. 9 Aralık - Mars Satürn Karesi: Sorumluluklarımızın arttığı ve hedefe ulaşma açısından biraz zorlayıcı ve engellenmiş hissettiğimiz ve bu yüzden de gerildiğimiz bir dönem. Bu günlerde sakin kalmakta fayda var zira ayın en zorlayıcı zamanlarından biri. Aksiyonlarımızı güvenerek yapmakta zorlanabiliriz.

10 Aralık - Neptün ileri harekete başlıyor! 10 Aralık - Merkür Uranüs Karşıtlığı: Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı. 11 Aralık - Venüs Kuzey Ay Düğümü Karesi: Ayrıca ikili ilişkilerle ilgili kadersel bir takım yol ayrımlarının yaşanabileceği birkaç gün de geçirebiliriz. Beklentilerimiz ve ilişkilerimizin paralel gitmediğini hissettiğimiz bir dönem. 11 Aralık - Merkür Neptün Üçgeni: Hayal gücü ile zenginleşen sezgisel iletişim ve yaratıcı ifade yeteneğini gösterir. Bu günlerde iletişim becerimizi yaratıcılıkla ve hayal gücü ile güçlendireceğiz. 12 Aralık - Merkür Yay'da! 13 Aralık - Merkür Plüton Altmışlığı: Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz. 14 Aralık - Mars Neptün Karesi: Mars aksiyonlarımızı, irademizi, savaşma güdümüzü temsil eder. Neptün ile kare gibi zorlayıcı bir açı yaptığında bu enerji dağılır, sakarlaşır, tembelleşiriz veya enerjimizi veya aksiyonumuzu nereye kanalize edeceğimizi bilemeyebilir, yanlış kararlar verebiliriz. Hedefi tutturamayabiliriz, görüşümüz bulanabilir.

14 Aralık - Güneş Chiron Üçgeni: Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz. 15 Aralık - Mars Oğlak'ta! 17 Aralık - Güneş Satürn Karesi: Bu günlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler. 19 Aralık - Venüs Chiron Üçgeni: İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman. 21 Aralık - Güneş Neptün Karesi: Hayatın sert, soğuk gerçeklerini gözardı edebileceğimiz bir dönem. Spiritüel çalışmalar yapacağımız, içinde fedakarlık temalarının olduğu zamanlar. Hedeflerimize ilerlelemekte zorlanabiliriz. Bu dönemde bağımlılıklara dikkat etmekte fayda var. Romantizm için oktavı yüksek zamanlar. 21 Aralık - Venüs Satürn Karesi: İkili ilişkiler ve sevgi alışverişi konusunda engeller yaşayabileceğimiz, tatminsiz ve sevilmemiş hissettiğimiz, sevgimizi de ifade etmekte zorlandığımız bir dönem. 21 Aralık - Merkür Kuzey Ay Düğümü Karesi: İletişimsel konuların bu günlerde bizi biraz engelleyebileceği durumlar yaşayabiliriz. Anlaşmalar için uygun bir zaman dilimi değil. İlişkide, iletişimde olduğumuz kişiler ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

21 Aralık - Güneş Oğlak'ta! 24 Aralık - Venüs Neptün Karesi: İlişkilerde yanılgılara açık bir dönem. Romantik ve duygusalız, kolay etkileniyoruz fakat beklentilerimiz de çok yüksek, karşı tarafı idealize etme tuzağına düşebiliriz. Veya tam tersi doğru olmadığı halde sevilmiyoruz diye düşünebiliriz. 24 Aralık - Venüs Oğlak'ta! 28 Aralık - Merkür Chiron Üçgeni: Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve birşeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman. 30 Aralık - Merkür Satürn Karesi: Neyse ki bu dönemde Merkür Satürn ile de sert de olsa bir etkileşime girecek. Zihnimiz olumsuz ve depresif olsa da sabırlı, disiplinli ve sürekli olacak. Uranüs açısının yaratıcılığını hayata geçirmek için oldukça elverişli zamanlar. 31 Aralık - Mars Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı: Bu kavuşum kişinin hayat yolunda ilerlemesi ve kaderine doğru atılım yapması için güçlü enerjiler sunar. Kişisel gelişim için gerekli motivasyonu ve cesareti sağlar. Zorluklarla yüzleşecek gücü verir. Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz. Instagram: korhankilinckaya