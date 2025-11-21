En yakın arkadaşımın sevgilisine aşık oldum

Merhabalar Yeşim Hanım; anlatması çok zor bir durumdayım. Bir yıldır içimde büyüyen ama kimseye söyleyemediğim bir yükle dolaşıyorum. En yakın arkadaşımın yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisine âşık oldum, daha doğrusu kendimi aşık olmuş olarak buldum. Bu cümleyi kurmak bile bana kendimi kötü hissettiriyor. Ne bilerek yaklaştım ne de bir şey yaşamaya çalıştım. Aynı ortamlarda bulundukça, sohbet ettikçe oldu. Kalbim hiç yakışık almayacak birinde durdu. Arkadaşımı çok seviyorum, ona ihanet etmiş gibi hissediyorum. Bir yandan da duygularımı yok saymakta zorlanıyorum. Kendimi sürekli frenlemeye, kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Susmak mı doğru, uzak durmak mı, yoksa her şeyi içime atıp zamanla geçmesini mi beklemek gerekir bilmiyorum. Kimseye anlatamıyorum, anlatsam yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Hem kendime kızıyorum hem de bu duygularla ne yapacağımı bilemiyorum. Kimseye anlatamadığım için size yazmak istedim. Ben ne yapacağım Yeşim Hanım?

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili genç okurum; insan nerde hata yapıyor. Biliyor musunuz? Değerleri hiçe saydığında, duygularının değerlerden üstün olduğunu düşündüğünde ama sonra o gün önemsemediğiniz hiçe saydığınız değerler… “Sen kendine ne yaptın? Ayıkla şimdi pirincin taşını” diyerek gösterir. Yalnız ayıklayacağınız taşlar pirincin taşını ayıklamak kadar kolay olmayacaktır buraya dikkatinizi çekerim. Hiçbir erkek arkadaşınızı kaybetmeye, onu üzmeye, kendinizi değersizleştirmeye değmez yavrum. Aslında siz gençleri tek şanslı bulduğum konu çokça şeyi öğrenebilecek şansa sahip olmanız. Bu bilgilerle hayattaki yönünüzü, yolunuzu daha net görebilmeniz… Eski neslinin böyle bir şansı yoktu; onlar yollarını akılları ve değerleriyle sizlerin çoğundan daha güzel buldular diye görüyorum. Sizin şanssızlığınız bu değerlerin aileleriniz ve toplum tarafından sizlere aksettirilmemesi… Hatta bu yanlışlara bile isteye yol açılması ama aklınız var yavrum ve dediğim gibi bilgiye sahipsiniz. Yanına kalbinizi değil değerleri koyarak o gence bakarsanız. Bu duygularınızdan zaten uzaklaşacaksınızdır. Bu gence olan ilginiz sizin bir erkek arkadaşınız olmaması onun arkadaşınıza olan ilgisinin sizi etkilemesinden başka bir şey değildir diye düşünüyorum ve size kalbinizi terbiye etmenizi öneriyorum. Kalp de akıl da terbiye edilebilir. Telkinle gerçeklerle ve değerlerin bilinciyle Sizin yazdıklarımı önemseyerek bu bilinç içinde hareket edeceğinize inanıyorum ve şu sözü tekrar etmek istiyorum Hiçbir erkek bir arkadaşı kaybetmeye değmez. Bu çiftten uzak durun her zaman yanlarında olmayın. Mesafeli olmak size iyi gelecektir. Kendinize kızmayın ama izin de vermeyin olur mu yavrum? Sizin de günün birinde çok seveceğiniz, sevmekten gurur duyacağınız bir ilişkiniz olacaktır. Bakın sevmekten gurur duyacağınız diyorum… Ne kadar önemli bir cümle… Utanç içinde, başınız eğik bir ilişki yaşamamalısınız. Gerçekler böyle yavrum… O zaman göreyim sizi… Son söz yeni yıl dileğim olsun siz sevgili okurlarıma ve tüm HTHayat ekibine sağlık, mutluluk, şans ve umutlarla dolu güzel bir 2026 yılı diliyorum…

Sevgiler sevgili okurlarıma…