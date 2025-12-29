2026'da burçları neler bekliyor?

Esenlikler. Bu sene için eğer biraz videolarda, yazılarda gezindiyseniz 2025 fragmandı esas film 2026’da başlıyor gibi ibarelerle karşılaşabilirsiniz. Hatta kimi astrologlar 2026 dan önce ve 2026 dan sonra diye bahsedilecek şeklinde anlatıyorlar. Bence de bu şekilde değerlendirilebilir. Bu kadar vurucu başlıklar atmayı beceremesem de bu sene gerçekten çok enteresan ve gerçekten bir şeylerin çok fazla değiştiği bir yıl olacak.

Tarihe göre değil de önem sırasına göre anlatacağım. Ocak sonu ve Şubat ayı çok önemli. Çünkü Neptün ve Satürn Koç burcuna geçiyor. Bu iki gezegen Koç burcunun 0 derecesine kavuşuyor ki bu derece başlangıcın da başlangıcı diyebileceğimiz, Güneşin ilkbahar ekinoksuna başladığı derecedir. Yani hem tüm zodyağın ilk burcundayız ve ilk derecesindeyiz. Bu inanılmaz bir yeni başlangıç etkisi taşıyor ve biraz ham ve çocuksu bir etki.

Satürn ötesi dediğimiz kolektif bir gezegenin en son Satürn ile kavuşması meşhur pandemi senesinde, 2020'de gerçekleşmişti. Oğlak burcunda Satürn ve Plüton kavuşmuştu ve bu hepimizin bildiği üzere dünyadaki özellikle kurumsal sistem ve para piyasalarını inanılmaz bir şekilde değiştirdi. Çok büyük bir krizdi çünkü işin içerisinde Plüton vardı. Yıkım getiren Plüton. Yeraltı tanrısı Hades.

Şimdi başrolde Neptün var. Yani denizler tanrısı Poseidon. Bu gezegenin özelliği sınırları gevşetmek, katı yapıları bozmak, seyreltmek. Satürn ile birleştiğinde bu gerçekten ilginç olacak çünkü Satürn tamamen yapı kurmak ile alakalıdır. Yani aslında hayalini kurduğumuz konulara karşı disiplinli ve sistematik bir yaklaşım sergilemezsek tam diğer uca yani dağılmaya çok çabuk götürebilecek bir enerjiyi temsil ediyor bence. Ve pandemi kadar büyük bir etki getirebilir. Bu yine bir hastalık olacak demek değil çünkü işin içerisinde kriz gibi bir durum yok. Ama belki çok büyük bir girişim, çok büyük bir başlangıç, tamamen gamechanger dediğimiz, yani oyunu değiştirebilen bir yeni başlangıç dünyayı etkisi altına alabilir. Ayrıca Şubat ayında Uranüs ileri harekete başlıyor ve bir daha geri dönmemecesine Boğa burcundan İkizler burcuna geçmeye hazırlanıyor. Bu geçiş de tam Nisan ayında gerçekleşecek. Aslında bu senenin iyi tarafları var. Bu Satürn Neptün kavuşumu, Uranüs ve Kova burcundaki Plüton birbirlerini uzun süre boyunca uyumlu açılarla görecek. Yani bu değişim birbirine uyumlu ve akarcasına, kar topu gibi büyürcesine gidecek. İşin içerisinde Yapay Zeka ve teknoloji olacak. Ve bu iletişimsel konuları inanılmaz derecede değiştirecek ve bu da dünyada yeni başlangıçlara sebep olacak. Bu zaten oldu dediğinizi duyar gibiyim. Evet 2025'te de bu açıları kısa süreliğine gördük. Fakat belki açıktan, belki gizliden, bu devrimin, hatta rönesans’ın etkilerini çok daha belirgin bir şekilde yaşayabiliriz.

Şubat ayı bir de şu yüzden önemli. Kova burcunda bir Güneş Tutulması var. Bu da yenilik ve inovasyon yani keşifler ve yaratıcılık açısından oldukça önemli bir tutulma ve 6 ay süreli. Bunun dışında bir diğer çok önemli ay da Temmuz ve Ağustos. Bu ay hem ikinci Güneş Tutulması yaşanacak. Aslan burcunda gerçekleşecek. Hem Jüpiter haziran sonundan beri Aslan burcuna geçmiş olacak. Hem de yine Ağustos'ta düğümler Kova-Aslan aksına geçecek. Temmuz ayı da özellikle Neptün Uranüs Plüton gibi gezegenlerin birbirlerine çok iyi açılarının en güçlü etkiler yaptığı ay. Bunlar da süper büyük değişiklikler. Artık Kova Aslan vurgusu çok daha fazla hissedilecek. Hem Şubat hem de Ağustos tutulmaları ve bu bahsettiğim değişikliklerle. Haritamızda Kova ve Aslan neredeyse o bölgelere de dikkat! Çok fazla yeni başlangıçlar yaşayacağız ve şans, talih, kısmet de bizlerle birlikte olacak. O alanlarda büyüme deneyimleyeceğiz. Tabi yılın ilk yarısında Jüpiter hala yengeçte olacak. O da oldukça güçlü bir etki ve Jüpiter’in çok güçlü olduğu bir yer. Annelik, aile, gayrimenkul yatırımları gibi konuları çok destekleyici bir etki.

Ayrıca yatırım tavsiyesi değildir, Jüpiter Yengeç bu sene Gümüş’ü çok yüceltti. Jüpiter Aslan’dayken de yıldız yine Altın olabilir. Herkese harika bir yıl diliyorum. Umarım bu değişimler hepimizin hayrına olur.