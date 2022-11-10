11.11 tarihinin anlamı nedir?

Tutulmalar ekseninde yaşadıklarınızın hediyelerini görmek, kendiniz için en güzel seçimleri yapmak, olanın ve olmayanın getireceği sürprizlerle hazırlanmak ister misiniz?

Her yıl 11.11 enerjisi bizlere bambaşka deneyim alanlarını anlatır ve yepyeni kapılar açar. Geriye dönüp baktığınızda, her Kasım ayından sonra hayata başka bir pencereden bakmaya başladığınızı fark edebilirsiniz. Zamanınız sevinçlerle, üzüntülerle, yaslarla ya da kutlamalarla geçmiş olabilir fakat ne olursa olsun hayatınız bir daha eskisi gibi olmamış, bakış açınız genişlemiştir.

Bu yıl 8 Kasım’da yaşadığımız Uranüsyen tutulma, uyanışımızın daha güçlü olacağını ve daha büyük süprizlerle karşılaşma ihtimalimizi anlatmaktadır. Zaman bundan böyle daha hızlı akabilir ve değişimlere daha fazla hayret edebiliriz.

11.11 sayısının enerjisi içinde birliği ve ikiliği yani zıtlıkları ve zıtlıkların birleşmesi ile gelen uyumu, hem de dört sayısını yani tamamlanmayı taşır. Uyanış, tamamlanma, anlamlandırma ve ilerlemek için gelen yardımla ilgilidir. Yardım ise tamamen sezgilerimizden gelir. Bizim için en doğrusunu ve en güzelini derinlerimizde bir yerlerde daha kuvvetli biçimde sezeriz. Bize yaşadıklarımızdan daha kolay ve özgürleştirici bir yolun olduğu hatırlatılır. Seçimler ise her zaman irademize ve kalbimize aittir.

İlerlediğimiz yepyeni yol, 12.12 enerjisinde tamamlanır. Hem tutulmaların getirilerini hem de bugünkü niyetlerimizin sonuçlarını 12 Aralık ile birlikte görmeye başlarız.

Peki neyi seçmeliyiz?

Değişim aslında hayatımızın her anında, her saniyesinde vardır. Zaman ilerlediği müddetçe tüm yaşam döngüsü ilerler. Ancak büyük bir değişim yaklaştığı zaman bizi önce baştan aşağı korku sarar. Kök çakramızdan en tepeye kadar kaygı hisseder ve hayatın getireceklerine direnç göstermeye başlarız. Önce bize iyi gelmeyene daha çok tutunur, değişim vakti geldiğinde ise tutunduklarımızı birden serbest bırakırız.

11 enerjisi, bizi tepeden tırnağa iyileştirecek enerjileri içinde taşır. Yüksek titreşimi ile bugünlerde önce dengesizlikler ve aşırılıklar yaşatabilir. Dengede kalmak, uç davranışlarda bulunmamak bugünlerde çok önemlidir.

Neler yapabiliriz?

Hayaller kağıda dokunduğunda, zihin dinginleşir. Öncelikle niyetlerinizi 11 dakika boyunca düşünerek, olmuş gibi detaylı bir biçimde kağıda aktarın. İçinizden geçenlerin ne kadar kolay kaleme döküldüğünü fark edeceksiniz.

Daha sonra yazdıklarınızdan sizin için önemli olanları işaretleyin ve onları hayata geçirebilmek için ihtiyacınız olanları cümlelerin yanlarına not alın.

Daha sonra gözlerinizi kapatarak ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi olmuş gibi hayal edin. Hiçbir engel, -ama, olumsuzluk, şart ve koşul düşünmeyin. Kendi harikalar diyarınızda yaşamın sonsuz potansiyelinden ve nimetlerinden emin olarak, kendinizi hayallerinize değer bularak, tüm o güzellikleri yaşadığınızı düşleyin.

Daha sonra gözlerinizi açarak, hayallerinizi yaşamış gibi düşünüp teşekkür edin ve şu anınıza şükredin. Yaşamla bir olduğunuzu, hayatla bir aktığınızı hissedin.

"Kader, gayrete aşıktır"

Hayalleriniz ve ihtiyaçlarınız için adım atmaktan, sabretmekten, inanmaktan, özgün ve özgürce hareket etmekten vazgeçmeyin!

12.12 gününe dek mucizelerinize kavuşmuş olmanız dileğiyle...

Sevgilerimle…

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi