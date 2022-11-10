11.11 tarihinin anlamı nedir?

İnci Gücen, özel bir tarih olan 11.11'i tüm detayları ile anlattı.

11.11 tarihinin anlamı nedir?
Astroloji
Giriş: 10 Kasım 2022 15:15 Güncelleme: 10 Kasım 2022 15:31
ABONE OL

Tutulmalar ekseninde yaşadıklarınızın hediyelerini görmek, kendiniz için en güzel seçimleri yapmak, olanın ve olmayanın getireceği sürprizlerle hazırlanmak ister misiniz?


Her yıl 11.11 enerjisi bizlere bambaşka deneyim alanlarını anlatır ve yepyeni kapılar açar. Geriye dönüp baktığınızda, her Kasım ayından sonra hayata başka bir pencereden bakmaya başladığınızı fark edebilirsiniz. Zamanınız sevinçlerle, üzüntülerle, yaslarla ya da kutlamalarla geçmiş olabilir fakat ne olursa olsun hayatınız bir daha eskisi gibi olmamış, bakış açınız genişlemiştir.


Bu yıl 8 Kasım’da yaşadığımız Uranüsyen tutulma, uyanışımızın daha güçlü olacağını ve daha büyük süprizlerle karşılaşma ihtimalimizi anlatmaktadır. Zaman bundan böyle daha hızlı akabilir ve değişimlere daha fazla hayret edebiliriz.


11.11 sayısının enerjisi içinde birliği ve ikiliği yani zıtlıkları ve zıtlıkların birleşmesi ile gelen uyumu, hem de dört sayısını yani tamamlanmayı taşır. Uyanış, tamamlanma, anlamlandırma ve ilerlemek için gelen yardımla ilgilidir. Yardım ise tamamen sezgilerimizden gelir. Bizim için en doğrusunu ve en güzelini derinlerimizde bir yerlerde daha kuvvetli biçimde sezeriz. Bize yaşadıklarımızdan daha kolay ve özgürleştirici bir yolun olduğu hatırlatılır. Seçimler ise her zaman irademize ve kalbimize aittir.


İlerlediğimiz yepyeni yol, 12.12 enerjisinde tamamlanır. Hem tutulmaların getirilerini hem de bugünkü niyetlerimizin sonuçlarını 12 Aralık ile birlikte görmeye başlarız.


Peki neyi seçmeliyiz?

Değişim aslında hayatımızın her anında, her saniyesinde vardır. Zaman ilerlediği müddetçe tüm yaşam döngüsü ilerler. Ancak büyük bir değişim yaklaştığı zaman bizi önce baştan aşağı korku sarar. Kök çakramızdan en tepeye kadar kaygı hisseder ve hayatın getireceklerine direnç göstermeye başlarız. Önce bize iyi gelmeyene daha çok tutunur, değişim vakti geldiğinde ise tutunduklarımızı birden serbest bırakırız.


11 enerjisi, bizi tepeden tırnağa iyileştirecek enerjileri içinde taşır. Yüksek titreşimi ile bugünlerde önce dengesizlikler ve aşırılıklar yaşatabilir. Dengede kalmak, uç davranışlarda bulunmamak bugünlerde çok önemlidir.


Neler yapabiliriz?

Hayaller kağıda dokunduğunda, zihin dinginleşir. Öncelikle niyetlerinizi 11 dakika boyunca düşünerek, olmuş gibi detaylı bir biçimde kağıda aktarın. İçinizden geçenlerin ne kadar kolay kaleme döküldüğünü fark edeceksiniz.


Daha sonra yazdıklarınızdan sizin için önemli olanları işaretleyin ve onları hayata geçirebilmek için ihtiyacınız olanları cümlelerin yanlarına not alın.


Daha sonra gözlerinizi kapatarak ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi olmuş gibi hayal edin. Hiçbir engel, -ama, olumsuzluk, şart ve koşul düşünmeyin. Kendi harikalar diyarınızda yaşamın sonsuz potansiyelinden ve nimetlerinden emin olarak, kendinizi hayallerinize değer bularak, tüm o güzellikleri yaşadığınızı düşleyin.


Daha sonra gözlerinizi açarak, hayallerinizi yaşamış gibi düşünüp teşekkür edin ve şu anınıza şükredin. Yaşamla bir olduğunuzu, hayatla bir aktığınızı hissedin.


"Kader, gayrete aşıktır"


Hayalleriniz ve ihtiyaçlarınız için adım atmaktan, sabretmekten, inanmaktan, özgün ve özgürce hareket etmekten vazgeçmeyin!


12.12 gününe dek mucizelerinize kavuşmuş olmanız dileğiyle...


Sevgilerimle…

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi






Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.