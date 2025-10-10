Deprem astrolojisi: Türkiye Dünya ve sarsıntılı dönemeçler

Astrolojik Bir Araştırma

Uyarı

Bu metin astrolojik bir tahmin çalışmasıdır. Bilimsel geçerliliği bulunmaz. Geleceğe dair öngörüler spekülatiftir. Hiç kimseyi korkutmak ya da yönlendirmek amacı taşımaz. Burada yalnızca astrolojik sembollere dayalı bir değerlendirme yapılmaktadır.

Etik ve yöntemsel çerçeve

Depremler jeolojik olaylardır. Kesin öngörüler yalnızca yerbilimlerinin yöntemleriyle yapılabilir. Astrolojik analiz ise farklı bir zeminde çalışır. Gökyüzü hareketleri ile tarihsel olaylar arasındaki sembolik paralellikleri inceler. Bu yöntem hem istatistiksel gözlemleri hem de astrolojik modelleri bir araya getirir.

Öncelik sırasına göre deprem göstergeleri

Birincil Göstergeler

Uranüs ve Satürn ile t-kare veya kavuşum gibi güçlü açı yapan tutulmalar (Plüton dâhil)

Uranüs sabitlerin orta derecelerinde

Satürn–Uranüs açıları

Tutulmadan sonra tetiklenmeler

Boğa/Akrep 14–16° Grand Cross

T-Kare (özellikle sabitlerde)

19° Boğa ve 19° Akrep kritik dereceleri

Sabit tutulmalar özellikle Aslan/Kova

Mars–Uranüs açıları

Ingress harita vurguları

Yengeç–Oğlak ekseninde Dolunay

Plüton'un natal Ay veya Güneş'le kavuşum/karşıt açıları

Transit Uranüs'ün Güneş ya da Mars'a sert açıları

Tutulmadan önce tetiklenmeler

Ay düğümünün Uranüs ile sert açısı

Ay düğümünün Plüton ile sert açısı

0° ve 29° kritik dereceler

Asc yöneticisinin 6/8/12. evlerde olması

Jüpiter–Uranüs açıları

Ay düğümü–Mars sert açısı

Full Moon chart (Dolunay haritası)

Mars–Satürn açıları

Mars 4. evde

Bölgede en son gerçekleşen büyük depremin haritasındaki kritik dereceler

Supermoon (perigee)

Moon declination (Ay'ın declination döngüsü)

Mars–Jüpiter açıları

İstanbul haritası ve hassas noktalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş haritası ve İstanbul'un Bizans dönemi kuruluş haritası bu çalışmanın referans noktalarıdır. İstanbul için çıkarılan haritada 7° Aslan Ay, 24° Aslan Satürn, 22° Akrep Neptün ve 19° Boğa Güneş sabit burçlarda yerleşmiştir. Bu sabit yoğunluğu, tutulmalar ve Uranüs'ün sabit burç transitleri açısından şehri özellikle kırılgan kılar. Dolayısıyla yukarıda sayılan kritik dereceler İstanbul haritasıyla örtüştüğünde risk artar.

Tarihsel depremler

1766 İstanbul Depremi: Ay Akrep, Jüpiter Aslan, Mars Kova, Merkür 13° Boğa'da durağan. Sabitlerde Grand Cross oluşmuştu.

1939 Erzincan: Uranüs Boğa orta derecelerde, Plüton ve Satürn'le sert açılar. Dolunay eşlik ediyordu.

1999 İzmit: Uranüs 14° Kova'da, Satürn Boğa'da, Mars Akrep'te; sabitlerde Büyük Kare. Tutulma mevsiminin hemen ardından.

2023 Kahramanmaraş: Uranüs 15° Boğa'da, Dolunay T-kare ile Uranüs'ü tetikledi. Öncesindeki Ay tutulması Uranüs kavuşumlu ve Satürn T-kareliydi.

Sonuç: Uranüs sabit orta derecelerdeyken ve tutulmalar bu noktaları vurduğunda, tarihsel olarak Türkiye büyük sarsıntılar yaşamış.

Çalışmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş haritası ve İstanbul'un Bizans haritası kullanılmıştır.

Uranüs, İstanbul'un Plüton'unu 2027'ye kadar kareleyecek. Transit Plüton ise İstanbul'un Ayı'nın tam karşısında bulunuyor. Bu nedenle İstanbul için riskli bir döneme girildiği açık. İncelemeler özellikle 2027, 2028, 2029 ve 2032 yıllarının bazı dönemlerinde İstanbul haritasının güçlü biçimde aktive olduğunu gösteriyor.

Bu yazıda deprem sembollerini üç unsuru birlikte değerlendiriyorum; değişen gökyüzü, Türkiye haritası ve İstanbul haritası. Öngörülen tarihler farklı yerlerde farklı doğa olaylarını da işaret edebilir. Ancak tüm faktörleri elense bile, 2027 baharından itibaren İstanbul haritasının nadir ve ağır transitlerle sınanacağı gerçeği değişmiyor.

Ön Bilgi – İstanbul ve 27° Balık Derecesi

23 Nisan 2025 saat 12.49'da İstanbul'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Uzun yıllardan sonra yaşanan bu ilk büyük sarsıntıda Uranüs Algol üzerinde ve natal Güneş ile uzaklaşan orb kavuşumdaydı. Mars 2° Aslan'da İstanbul'un Ayı ile birleşti. Satürn 27° Balık konumundaydı. Transit Ay ise Plüton'un üzerindeydi.

2 Ekim 2025 saat 14.55'te hafif ve kısa bir sarsıntı daha yaşandı. O sırada transit Ay Plüton ile birleşti. Satürn yine Nisan'daki gibi 27° Balık konumundaydı.

2025'te İstanbul'da gerçekleşen iki depremde aynı nokta aktive oldu: 27° Balık. Bu derece kritik kabul edilen derecelerden biridir.

13 ile 25 Ocak 2026 arasında Satürn tekrar 27° Balık konumuna gelecek. Türkiye haritası zaten uzun süredir Neptün ve Satürn'ün sert etkileri altında. Transit Uranüs Türkiye'nin Ay burcu olan İkizler'e ve on ikinci evine ilerlemekte. Transit Satürn ve Neptün 29° Balık konumundan 29° İkizler'deki Ay ile kare açı yaparak 20 Şubat'ta birleşecek. Aynı dönemde Uranüs natal Jüpiter'e karşıt, Plüton ise natal Güneş'i kareleyecektir. Bu tablo birikmiş enerjinin açığa çıkabileceğini gösteriyor.

Dönemleri en yüksek 5 skor üzerinden değerlendiriyorum.

Tarihler ve yorumlar

2 Kasım 2025

Hafif/orta. Güneş 9° Akrep, Mars Akrep'in 28°'sinden Uranüs'e karşıt. Ay Satürn Neptün Balık'ta birleşiyor (Neptün 29°).

5 Kasım Süper Ay.

4 Aralık Süper Ay.

Skor 3.

13 Ocak – 21 Şubat 2026 (özellikle 22-26 Ocak ve 10 Şubat)

Çok şiddetli. Tutulma ayı. Kova'da stellium. Mars–Plüton kavuşumu.

26 Ocak'ta Ay Boğa'dan stelliuma kare yapıyor.

Mars Güneş'le birleşip sonra Uranüs'e kare yapacak. Kritik dereceler 9 15 19 27 29.

10 Şubat'ta Ay Akrep'in son derecesinde.

Yukarıda belirttiğim en önemli deprem göstergeleri bu dönemde bir araya geliyor. 2026 Ingress haritada depremden emin olamasam da bu dönemdeki sabit burçlardaki yoğun vurgu, kavuşumlar ve tutulmalar Şubat ayını deprem riski açısından en kritik zamanlardan biri haline getiriyor. 2026 ingress haritası doğrudan depremi göstermiyor fakat seferberliği, olası bir savaşı ve büyük bir ekonomik krizi işaret ediyor. Emin olamasam da diğer göstergeler son derece güçlü. Aynı zamanda maalesef bu gökyüzünün 99 deprem haritası ile çok ilgisi var.

Beklenen İstanbul depremi için bu döneme skor 5+.

17 Şubat 2026 Tutulması

Çok şiddetli. Sert semboller peş peşe geliyor. Tutulmanın Uranüs'e karesi var, bu olumsuz bir işaret. Mars tutulmayla kavuşumda ve Uranüs'e kare yapıyor. 20 Şubat'ta Satürn–Neptün partil kavuşumu gerçekleşiyor. Koç Ingress haritasındaki 8. ev vurgusu dikkat çekici.

Skor 5.

8 Haziran 2026

Orta şiddet. Mars 15° Boğa'da. Ay düğümleri Uranüs'ü karelemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren Ağustos sonuna kadar riskli dönem.

Skor 3.

23 Haziran – 2 Temmuz 2026

Şiddetli. Mars 25° Algol'de, Uranüs'le kavuşup İstanbul'un Plüton'unu karelemeye başlıyor. Ay düğümleri Uranüs arasında kare var. Ay Satürn Neptün karşıtlığından Akrep'e ilerliyor. 30 Haziran'da Yengeç'te Dolunay var. O haritada Mars İkizler'in ilk derecesinde Uranüs'le birleşiyor. Dolunayın hemen ardından Ay Plüton'la birleşeceği için aslında risk 2 Temmuz'a kadar devam. Tutulma yaklaşıyor.

Bu tarihlerde transit ay düğümleri İstanbul Plüton'unun üzerinde. 12–13–14 Haziran'da transit Mars'ın İstanbul natal Güneş'le birleşimi dikkat çekici. Olaylı günler.

Skor 4.

12 Ağustos 2026

Şiddetli. Tam güneş tutulması 20° Aslan. Mars 0° Yengeç.

Skor 3.

28 Ağustos 2026

Sinsi ve çok şiddetli. Parçalı ay tutulması. Tutulmanın Uranüs'le partil karesi var. Mars–Satürn karesi eşlik ediyor. Bu tutulma son 2 senenin Başak Balık hesabını kapatacak. Admetos da devrede.

Skor 4,5.

27 Eylül 2026

Orta riskli. Koç dolunayı Satürn Neptün kavuşumlu. Mars 29° Yengeç'ten Aslan'a geçerken Plüton'a karşıt. Uranüs devrede değil. Daha çok siyasi olayların olduğu bir tarih gibi.

Skor 2.

26 Ekim 2026

Çok şiddetli. Boğa dolunayı. Mars 15° Aslan'da, Jüpiter'le birleşmeye başlıyor. Ayarsız enerji. Venüs 29° Terazi'de retro. Dolunay Plüton'a partil kare yapıyor. Mars ay düğümlerini yoklamaya başlıyor.

İstanbul haritası yanıt veriyor. Venüs retrosu 4. evde olacak. Transit Mars ve Jüpiter natal Satürn'le kavuşumda.

26 Ekim – 5 Kasım diyebiliriz. Yine de siyasi göstergeler gibi geldi ama belli olmaz.

Skor 4.

6 Şubat 2027

Az şiddetli. Güneş tutulması 17° Kova. Mars Başak'ta retro, Uranüs'e kare. Burada Mars–Uranüs birbirini epey yıpratacak ama değişken burç enerjisi.

Skor 3.

1–7 Mart 2027

Çok şiddetli. Retro Mars Aslan'a geriliyor. Mars ay düğümleriyle etkileşimde. Kovada stellium. Venüs–Plüton kavuşumu. Balık'ta yeniay. Ay düğümleri 20° sabitte. Ingress harita deprem gösteriyor. Retro Mars Jüpiter'le kavuşumda ve Jüpiter Kovadaki gezegenleri karşısına alıyor. Çok ayarsız.

İstanbul haritası bu tarihlerde feci hareketli.

Skor 5.

1 Nisan 2027

Şiddetli. Mars ileri gitmeye başlıyor. Ay düğümleri Mars'la partil kavuşumda (19–20° Aslan). Güneş–Satürn kavuşumu yakınlaşan 5° orb.

İstanbul haritası hala çok hareketli. Gerilim yüksek.

Skor 5.

20–26 Mayıs 2027

Çok şiddetli. 29° Boğa'da Dolunay. Güneş–Uranüs kavuşumu. Mars bu kavuşuma partil kare. Ay Plüton kavuşumu. Venüs–Plüton karesi.

2027 Haziran'da ay düğümleri 1999 depremindeki ay düğümleriyle partil kavuşacak. Ondan önce 1999 haritasındaki Uranüs'le de.

Skor 5+.

Temmuz – Eylül 2028

Bu dönemde transit Plüton ile Satürn arasında oluşan kare açı İstanbul haritasını oldukça zorluyor. Bu gerilim 2029 Aralık ayında da benzer biçimde yeniden ortaya çıkıyor.

Skor 5+.

Haziran – Ağustos 2032 İtibaren Satürn Uranüs kavuşum dönemi

Daha net bir deprem göstergesi olamaz. Hem İstanbul hem Türkiye hem de dünya için bir kırılma noktası. 2032 ve 2033 yıllarında yaşanacak etkiler öylesine güçlü ki modern çağda yaşanmış tüm krizleri gölgede bırakabilir. Ancak bu bölüm farklı ve kapsamlı bir araştırma dosyasının konusu olmalı.

Genel çerçevede İstanbul haritası 2027 baharında hareketlenmeye başlıyor. 2032'ye kadar büyük bir deprem ihtimali sürekli yüksek.

Sonuç

Yakın vade en kritik dönem 22 Aralık - Şubat 2026

Orta vade en kritik dönem Mart – Mayıs 2027

Uzun vade kritik dönemler

Temmuz – Eylül 2028

Aralık 2029

Haziran – Ağustos 2032

Son olarak...

Burada önemli olan nokta astrolojik göstergeler her zaman birebir depremi işaret etmez, bazen sarsıcı toplumsal ya da siyasi krizler şeklinde de ortaya çıkabilir. Bazen de öngörülen deprem aynı coğrafyanın farklı bir yerinde ortaya çıkabilir.

Deprem korkusu yalnızca jeolojik değil, aynı zamanda politik bir meseledir. Depremler değil, hazırlıksızlık ve ihmaller öldürür. Bu yüzden böylesi dönemler sadece doğa olaylarının değil, yönetimlerin, toplumun reflekslerinin ve sistemin gerçek yüzünün ortaya çıktığı sınavlardır.

Dolayısıyla sarsıntılı bir dönem derken sadece fay hatlarının değil, toplumsal düzenin, siyasetin ve ekonomik yapının da ciddi sarsıntılara açık olduğunu görmek gerekir.

Not: Bu metindeki değerlendirmeler resmi kararlar için bağlayıcı değildir. Yatırım yaparken, afet planı hazırlarken ya da hükümete rapor sunarken 'astroloji dedi ki' diye ortaya çıkmayın. Ama belki de gerçekten faydalı olur, kim bilir? İşte o kısmı evrenin kara mizahına ve eşzamanlılığa bırakıyorum.

Cesaret ve Umutla